Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Вр...
Главная / В России

«Не нарушать ритм работы города»: Собянин рассказал о действиях в случае выявления штамма «омикрон» в Москве

28 декабря 2021, 23:35  •  58 • В России
В случае выявления в Москве штамма коронавируса «омикрон» власти будут вводить минимальные точечные ограничения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что за последние пять недель заболеваемость COVID-19 в городе снизилась на 13%. Между тем президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что в новогодние праздники количество контактов между людьми увеличивается, и риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают, в связи с чем власти ожидают ухудшения эпидситуации после выходных дней.
 
globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
 

В случае выявления в Москве штамма коронавируса «омикрон» власти будут вводить минимальные точечные ограничения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что столица живёт в условиях пандемии уже два года и адаптировалась к ситуации.

«Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или ещё что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что за последние пять недель заболеваемость COVID-19 снизилась на 13%.

«Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%», — отметил мэр в интервью ТВЦ. Его слова приводит ТАСС.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. Об этом он сказал на неформальном саммите лидеров СНГ.

В ходе саммита глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19, в частности упомянув, что коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации более 90% населения.

Путин спросил у Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России, на что она ответила, что он приближается к 56%.

«А нужно 90%», — заметил глава государства. 

Выступая на саммите, Анна Попова также напомнила, что российские учёные с использованием современных биотехнологий разработали и зарегистрировали пять вакцин от COVID-19.

«Первой в мире была зарегистрирована российская вакцина «Спутник V», и результатами этих разработок мы делимся с партнёрами в Содружестве Независимых Государств. Переданы технологии производства вакцины, построены заводы, и производится вакцина», — отметила она.

Говоря о штамме «омикрон», Попова отметила, что в ходе визита в ЮАР сотрудники ведомства отметили, что данный вариант не вызывает очень тяжёлого течения, но поражает большое количество людей сразу. При этом тяжёлая форма заболевания встречается только у непривитых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. По её словам, в тех странах, где регистрируется большое количество этого вируса, он начинает доминировать над штаммом «дельта».

«В Российской Федерации пока этого не происходит. Мы с самых первых дней определили жёсткие кордоны», — заявила она.

Вместе с тем Владимир Путин сообщил о разговоре с руководителем института имени Гамалеи по вопросу омикрон-штамма.

«Они провели исследования: «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос — в какой степени. Но уровень нейтрализации очень высокий», — отметил президент.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 призвал россиян обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, напомнив, что новый штамм по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ.

«Первые три дня играют решающую роль. Специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить нужное лечение», — заметил глава кабмина.

Премьер также рекомендовал гражданам использовать праздничные дни для прохождения вакцинации и ревакцинации.

  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«Январские выходные — это возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой. Так можно помочь врачам бороться с инфекцией», — подчеркнул Мишустин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране на сегодняшний день на лечении находятся около 547 тысяч пациентов. В стационарах помощь получают 126 тысяч человек, из них 17 тысяч в тяжёлом состоянии. Ещё 4200 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

«За неделю вакцинировано более 1,3 миллиона человек — это 190 тысяч человек в сутки. Всего провакцинировано 78 миллионов человек», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что ревакцинация позволяет обеспечить надёжную защиту от госпитализации, тяжёлого течения болезни и от заболеваемости новыми штаммами.

В свою очередь Анна Попова на совещании сообщила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией.

«Ещё раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это сегодня является залогом обеспечения стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьёзных проблем со здоровьем»,— также подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что в новогодние праздники количество контактов между людьми увеличивается и риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают.

«Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения — прошу на это обратить особое внимание», — заключила Попова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



58
Источник
Похожие новости
27 декабря 2021, 19:35
«Участие в совершении особо тяжких преступлений»: в России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
27 декабря 2021, 17:15
«На пороге больших перемен»: Владимир Гутенёв — о результатах развития российской промышленности в 2021 году
27 декабря 2021, 07:20
Checkmate, «Абакан», «Земледелие»: какими новинками российских вооружений запомнился 2021 год
28 декабря 2021, 16:35
«Никогда не бегал за медальками»: старпом Кубынин — о подвиге экипажа подлодки С-178
28 декабря 2021, 15:25
Помогли десяткам соотечественников: итоги года проекта «Своих не бросаем»
27 декабря 2021, 09:40
«Ждём «омикрон» в январе»: прогноз экспертов по ситуации с коронавирусом в России на 2022 год
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
22 декабря 2021, 15:25
Требование Максаковой к Путину довело украинского журналиста до слёз: "No comments"
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.