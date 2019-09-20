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«Не намерен скрываться»: актёр Павел Устинов покинул СИЗО под подписку о невыезде

20 сентября 2019, 22:39  •  22 • В России
Актёр Павел Устинов покинул следственный изолятор. Ранее Мосгорсуд отпустил Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде. На выходе из СИЗО Устинова встречали родственники. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение суда справедливым.
 
Актёр Павел Устинов Reuters © Evgenia Novozhenina
 

Актёра Павла Устинова освободили из СИЗО №4 в Москве. Этому предшествовало рассмотрение соответствующего ходатайства Генпрокуратуры в Мосгорсуде.

Инстанция по ходатайству прокуратуры заменила меру пресечения Устинову, осуждённому на реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа, на подписку о невыезде.

«Изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде», — приводит РИА Новости заявление судьи Юлии Манеркиной.

Устинова осудили на 3,5 года колонии в минувший понедельник, 16 сентября. По информации следствия, во время несанкционированного митинга 3 августа мужчина был задержан за нарушение общественного порядка.

В материалах дела говорится, что Устинов оказал сопротивление, вследствие чего сотрудник ОМОНа получил вывих левого плеча и провёл около 20 дней в больнице. Вместе с тем суд не стал приобщать к делу видеоматериалы, представленные защитой.

Устинова обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». Он свою вину не признал. Прокурор требовал больший срок заключения — шесть лет.

Напомним, в июле и августе в Москве прошла серия несогласованных акций, по результатам которых были задержаны свыше 1,7 тыс. человек, а также возбуждён ряд уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Разбирательство по делу Устинова получило широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили ряд российских актёров и других публичных фигур, в том числе Константин Райкин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и другие.

Сам Устинов поблагодарил коллег за поддержку. По его словам, он был очень рад этому обстоятельству.

«Это так неожиданно. Передайте им большое-большое спасибо», — приводит kp.ru его слова.

Кроме того, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак высказал мнение, что из видеозаписей задержания Устинова следует, что он «просто стоял возле метро» и оказался жертвой вопиющей несправедливости.

Отметим, что сам Устинов проходил службу в Росгвардии и накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об освобождении осуждённого из-под ареста ведомство выдало ему положительную характеристику.

«Необходимо учесть положительные характеристики, выданные ему по месту проживания и прохождения срочной службы», — цитирует РИА Новости высказывание прокурора на судебном заседании 20 сентября.

Вскоре после обнародования решения о мере пресечения Устинову в здании суда выступили родственники осуждённого актёра. Они поблагодарили всех за оказанную поддержку.

Перед журналистами также выступили адвокат Устинова Анатолий Кучерена и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

  • Депутат законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Так, защита положительно отозвалась о решении Мосгорсуда выпустить Устинова из-под стражи.

«Я считаю решение Мосгорсуда справедливым и мотивированным», — сказал Кучерена, отметив, что его подзащитный не участвовал в несанкционированном митинге.

Присутствовавшая в суде Москалькова выразила мнение, что решение относительно меры пресечения Устинову является поистине справедливым.

«Я бы хотела отметить особую роль Генеральной прокуратуры, которая вышла в рамках прокурорского надзора в Московский городской суд (с представлением. — RT) об отмене меры пресечения, которая была применена к Павлу», — сказала Москалькова.

Она отметила, что существует лишь несколько оснований для удержания в СИЗО, среди которых омбудсмен привела вероятность того, что фигурант способен скрыться, повлиять на свидетелей и потерпевших или вновь совершить преступление.

По её мнению, в деле Устинова не было ни одного из перечисленных обстоятельств. Отметим, что сам осуждённый также заявил, что не будет скрываться от следствия. Об этом он сказал в ходе видео-конференц-связи на заседании Мосгорсуда.

«Не намерен скрываться, кому-либо угрожать или препятствовать рассмотрению дела», — приводит его высказывание ТАСС.

На следующей неделе, 26 сентября, в суде рассмотрят законность приговора, вынесенного Устинову.

В Кремле воздержались от комментариев по поводу ситуации вокруг осуждённого за нападение на омоновца актёра и указали, что вопросы о смене меры пресечения следует задавать суду.

«Это не наше дело — давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Наверное, это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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