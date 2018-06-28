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Не наигрались

28 июня 2018, 15:09  •  104 • Карикатуры

Военные учения у границ Крыма напоминают игру в оловянных солдатиков и киевским властям главное не заиграться, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе. По его словам, Россия делает все, чтобы сложившиеся российско-украинские отношения не перевести в разряд "горячих".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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