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Не наигрались
28 июня 2018, 15:09 • 104 • Карикатуры
Военные учения у границ Крыма напоминают игру в оловянных солдатиков и киевским властям главное не заиграться, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе. По его словам, Россия делает все, чтобы сложившиеся российско-украинские отношения не перевести в разряд "горячих".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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