Не Нагорный Карабах: Эксперт предложил ввести войска ОДКБ в зону киргизо-таджикского конфликта

Эксперт Юрий Кнутов предложил ввести войска ОДКБ в зону киргизо-таджикского конфликта. Но политолог Семён Багдасаров уверяет, что нового Нагорного Карабаха не будет.

Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном не превратится в новый Нагорный Карабах. Об этом сообщает сайту 360tv.ru рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Споры возникли в Ферганской долине, которая делятся на три части: узбекскую, таджикскую и киргизскую. Границ в районе провести очень сложно, есть много анклавов.

Похожие стычки фиксировались в 90-х годах прошлого века, причем Багдасаров лично участвовал в переговорах по стабилизации обстановки. Он также сомневается, что Россия будет вмешиваться в ситуацию

"Надеюсь, будет примирение, но оно периодически будет нарушаться", - поведал эксперт.

Напомним, инциденты зафиксированы в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. Обе стороны считают данную территорию своей. В конфликт вмешались военные, сообщается о десятках погибших.

По словам политолога Владимира Евсеева, в качестве посредника уже выразил желание выступить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наладивший контакт с соседями. Но если противостояние затянется, то вмешаться придётся уже России, которая не заинтересована в эскалации регионального конфликта.

"Россия должна вмешаться, но не путём ввода миротворцев, а путём примирения сторон. В первую очередь введением гуманитарной паузы, чтобы снять напряжение", - рассказал Евсеев в интервью изданию "ПолитЭксперт".

А военный эксперт Юрий Кнутов предложил подключить к мирному урегулированию ОДКБ. Он уверен, что конфликт намеренно спровоцировали силы, связанные с НАТО.

Он также предложил ввести в регион миротворческие силы ОДКБ, сформированные из военных Белоруссии и Узбекистана.

"Думаю, чтобы конфликт не перерос в достаточно серьезные боевые действия, нужно приложить все силы и провести там миротворческую операцию именно средствами ОДКБ", - рассказал Кнутов РИА ФАН.