Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная / Политика

Не Нагорный Карабах: Эксперт предложил ввести войска ОДКБ в зону киргизо-таджикского конфликта

01 мая 2021, 07:30  •  8 • Политика
Эксперт Юрий Кнутов предложил ввести войска ОДКБ в зону киргизо-таджикского конфликта. Но политолог Семён Багдасаров уверяет, что нового Нагорного Карабаха не будет.
Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном не превратится в новый Нагорный Карабах. Об этом сообщает сайту 360tv.ru рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
Споры возникли в Ферганской долине, которая делятся на три части: узбекскую, таджикскую и киргизскую. Границ в районе провести очень сложно, есть много анклавов.
Похожие стычки фиксировались в 90-х годах прошлого века, причем Багдасаров лично участвовал в переговорах по стабилизации обстановки. Он также сомневается, что Россия будет вмешиваться в ситуацию
"Надеюсь, будет примирение, но оно периодически будет нарушаться", - поведал эксперт.
Напомним, инциденты зафиксированы в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. Обе стороны считают данную территорию своей. В конфликт вмешались военные, сообщается о десятках погибших.
По словам политолога Владимира Евсеева, в качестве посредника уже выразил желание выступить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наладивший контакт с соседями. Но если противостояние затянется, то вмешаться придётся уже России, которая не заинтересована в эскалации регионального конфликта.
"Россия должна вмешаться, но не путём ввода миротворцев, а путём примирения сторон. В первую очередь введением гуманитарной паузы, чтобы снять напряжение", - рассказал Евсеев в интервью изданию "ПолитЭксперт".
А военный эксперт Юрий Кнутов предложил подключить к мирному урегулированию ОДКБ. Он уверен, что конфликт намеренно спровоцировали силы, связанные с НАТО.
Он также предложил ввести в регион миротворческие силы ОДКБ, сформированные из военных Белоруссии и Узбекистана.
"Думаю, чтобы конфликт не перерос в достаточно серьезные боевые действия, нужно приложить все силы и провести там миротворческую операцию именно средствами ОДКБ", - рассказал Кнутов РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 01:05
"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет посещать Россию
01 мая 2021, 03:50
"Добавит головной боли НАТО в Чёрном море": Эксперт о новейшей ракете "Вулкан"
01 мая 2021, 03:50
Будет ли большая война между Киргизией и Таджикистаном? Эксперт расписал расклад сил
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 21:50
Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 15:25
"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
25 апреля 2021, 20:20
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.