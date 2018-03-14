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Не надо так: Постпред России при ЕС указал на ошибки Британии в деле Скрипаля

14 марта 2018, 11:54  •  232 • Политика
Владимир Чижов пояснил, что Соединенное Королевство нарушает конвенцию о запрете химического оружия.
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что Великобритания находится в состоянии нарушения международной конвенции о запрете химического оружия. Такое заявление было сделано дипломатом, когда он комментировал ультиматум Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам Чижова, подобный подход с Россией не работает. В интервью телеканалу Euronews он заявил, что в соответствии с конвенцией Британия должна была предоставить России, в адрес которой выдвинула свои подозрения, необходимые объективные данные.
В числе этих данных должны быть предоставлены образцы использованного вещества, добавил дипломат. После этого российская сторона в течение десяти суток ответила бы на эти подозрения.
"Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", - сказал Чижов.

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