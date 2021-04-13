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Не надо стесняться: Русские дипломаты освежили память "забывчивым коллегам" из Госдепа

13 апреля 2021, 07:40  •  208 • Политика
Русские дипломаты из посольства России в США освежили память своим "забывчивым коллегам" из Госдепа. Американцев призвали не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
С таким призывом русские дипломаты обратились к США после того, как в поздравлении Госдепа США с Днём космонавтики "забыли" упомянуть и Юрия Гагарина, и СССР, а к публикации и вовсе прикрепили фото американского космонавта.
В посольстве России отметили, что Госдеп США уже не в первый раз демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса.
"Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полёта человека в космос в память о советском космонавте Ю. А. Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 г., он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли", - говорится в сообщении.
"Забывчивым коллегам" рекомендовали ознакомиться с бюстом космического первопроходца, расположенным в Вашингтоне в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики. Американским чиновникам также напомнили города США, куда они бы могли съездить, чтобы увидеть скульптуры, изображающие Гагарина.
В целом же дипломаты посольства призвали американских коллег "впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли".

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