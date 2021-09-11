Не надо смешивать: Захарова предупредила об опасности слияния блогеров и журналистов

Захарова заявила об опасности приравнивания блогеров к журналистам и рассказала о том, чем они друг от друга отличаются. "Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи", - пояснила дипломат.

Блогеры и журналисты – это не одно и то же, и приравнивать одних к другим весьма опасно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Она отметила, что Россия ещё 15 лет назад начала понимать данный вопрос на различных международных площадках. При этом Захарова уточнила, что речь не идёт о том, что журналист лучше блогера, или наоборот.

Мы говорили о том, что блогеры и журналисты - это не одно и то же, и самое главное - не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, просто это разные вещи,

- сказала дипломат.

Захарова объяснила, что блогеров нельзя наделять функциями журналистов. Потому что у них совершенно разная степень ответственности. Другое важное отличие - уровень образования и профессионализма.

Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи,

- подчеркнула официальный представитель МИД России.