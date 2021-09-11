|
Не надо смешивать: Захарова предупредила об опасности слияния блогеров и журналистов
11 сентября 2021, 22:25 • 85 • Политика
Захарова заявила об опасности приравнивания блогеров к журналистам и рассказала о том, чем они друг от друга отличаются. "Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи", - пояснила дипломат.
Блогеры и журналисты – это не одно и то же, и приравнивать одних к другим весьма опасно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".
Она отметила, что Россия ещё 15 лет назад начала понимать данный вопрос на различных международных площадках. При этом Захарова уточнила, что речь не идёт о том, что журналист лучше блогера, или наоборот.
- сказала дипломат.
Захарова объяснила, что блогеров нельзя наделять функциями журналистов. Потому что у них совершенно разная степень ответственности. Другое важное отличие - уровень образования и профессионализма.
- подчеркнула официальный представитель МИД России.
Подпишитесь на нас
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2021, 01:25
|
06 сентября 2021, 08:35
|
10 сентября 2021, 14:20
|
08 сентября 2021, 11:00
|
08 сентября 2021, 01:50
|
06 сентября 2021, 20:30
|
05 сентября 2021, 19:45