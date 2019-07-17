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Не надо считать русских клиническими идиотами: Политолог распутал пятилетие "дикой лжи" об MH17
17 июля 2019, 22:54 • 72 • В мире
Политолог Владимир Корнилов развенчал "сенсацию" СБУ о водителе "Бука". По мнению эксперта, украинская сторона пытается очевидными вбросами запутать не только следствие, но и общественность. Грубо говоря, Киев хочет выставить всех клиническими идиотами, чтобы никто и не подумал обратить взор на вину Незалежной в этой трагедии. "Украине нужно было к пятилетию вновь подбросить какую-то фейковую новость, какую-то дутую сенсацию, как это она делала всегда", - отметил эксперт.
В СБУ в пятилетнюю годовщину крушения MH17 сообщили, что поймали причастного к трагедии MH17 водителя автотягача, который якобы доставлял "Бук" в Донбасс еще в 2014 году. Политолог Владимир Корнилов отметил, что за годы после крушения самолета украинская сторона много раз устраивала фейки и вбросы по этой трагедии. Киев, навязывая свои "сенсационные открытия" по делу о крушении, попросту пытался выставить русских, да и общественность клиническими идиотами.
"Сегодня пятилетие «Бука». Украине нужно было к пятилетию вновь подбросить какую-то фейковую новость, какую-то дутую сенсацию, как это она делала всегда. Все повторяется, как это было сразу спустя несколько часов после трагедии, да и на каждую годовщину. Всё время украинская сторона подбрасывала какие-то плёнки, какие-то сенсационные признания кого-то. Потом всё это оказывалось действительно фейком", - отметил он.
Эксперт напомнил, как изначально против России выстраивались обвинения Киева.
Через несколько часов тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко провёл пресс-конференцию, на которой представил пресловутые "плёнки Наливайченко". Как раз тогда прозвучала "дикая версия, что этот самолёт вообще сбили казаки из Чернухина".
Нынешний вброс о водителе автотягача (по свежей информации украинских СМИ, задержанный – не был водителем тягача, а якобы лишь участвовал в транспортировке "Бука" в Донбасс) – создан Киевом аккурат для годовщины того крушения.
По задержанию "ценного свидетеля", поясняет Корнилов, есть логичный вопрос: почему его скрывали от голландских следователей?
"Я думаю, что Украина готовила действительно новую порцию разоблачений под пятилетие, выкрав Владимира Цемаха из тыла Донецкой Народной Республики. Но, видимо, с ним что-то пошло не так, да и у мировых СМИ возникло большое внимание к истории, связанной с его похищением. Видимо, под пятилетие не удавалось из этого выкрутить сенсацию, потому и решили быстренько состряпать эту историю с якобы уже осуждённым участником уничтожения Боинга. Я думаю, что вряд ли кто-то всерьёз воспримет эту версию", - констатировал он.
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