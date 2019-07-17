Не надо считать русских клиническими идиотами: Политолог распутал пятилетие "дикой лжи" об MH17

В СБУ в пятилетнюю годовщину крушения MH17 сообщили, что поймали причастного к трагедии MH17 водителя автотягача, который якобы доставлял "Бук" в Донбасс еще в 2014 году. Политолог Владимир Корнилов отметил, что за годы после крушения самолета украинская сторона много раз устраивала фейки и вбросы по этой трагедии. Киев, навязывая свои "сенсационные открытия" по делу о крушении, попросту пытался выставить русских, да и общественность клиническими идиотами.

"Сегодня пятилетие «Бука». Украине нужно было к пятилетию вновь подбросить какую-то фейковую новость, какую-то дутую сенсацию, как это она делала всегда. Все повторяется, как это было сразу спустя несколько часов после трагедии, да и на каждую годовщину. Всё время украинская сторона подбрасывала какие-то плёнки, какие-то сенсационные признания кого-то. Потом всё это оказывалось действительно фейком", - отметил он.

Эксперт напомнил, как изначально против России выстраивались обвинения Киева.

Через несколько часов тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко провёл пресс-конференцию, на которой представил пресловутые "плёнки Наливайченко". Как раз тогда прозвучала "дикая версия, что этот самолёт вообще сбили казаки из Чернухина".

"Вот кто сейчас вообще вспомнит о том, с чего это началось - об этой версии, об этих обвинениях? Примерно так же они продолжают действовать, забывая о том, что говорили год назад, месяц назад, представляя новые "сенсации". Все это лишь для того, чтобы заглушить вопросы о причастности Украины к этой трагедии и о её вине в том, что она не закрыла воздушное пространство. Стандартная практика Украины на протяжении последних пяти лет", - подчеркнул он.

Нынешний вброс о водителе автотягача (по свежей информации украинских СМИ, задержанный – не был водителем тягача, а якобы лишь участвовал в транспортировке "Бука" в Донбасс) – создан Киевом аккурат для годовщины того крушения.

По задержанию "ценного свидетеля", поясняет Корнилов, есть логичный вопрос: почему его скрывали от голландских следователей?

"Я думаю, что Украина готовила действительно новую порцию разоблачений под пятилетие, выкрав Владимира Цемаха из тыла Донецкой Народной Республики. Но, видимо, с ним что-то пошло не так, да и у мировых СМИ возникло большое внимание к истории, связанной с его похищением. Видимо, под пятилетие не удавалось из этого выкрутить сенсацию, потому и решили быстренько состряпать эту историю с якобы уже осуждённым участником уничтожения Боинга. Я думаю, что вряд ли кто-то всерьёз воспримет эту версию", - констатировал он.