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Не надо разжигать. Защитник мигрантов поставил условие русским

09 декабря 2021, 17:35  •  289 • Политика
Деталями исследования жизни мигрантов в России поделился главный защитник гостей Вадим Коженов. Помимо цифр и фактов выдвинул и требование: мол, не стоит часто рассказывать о преступлениях приезжих, поскольку это плохо на них отражается. Расскажем по порядку.
Сегодня, 9 декабря в Московском в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей" состоялся брифинг с президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженовым на тему: "Итоги года миграционной политики России".
Большую часть брифинга заняла информация о проведённом ФМР совместно с Высшей школой социальных наук МГУ обширном социологическом исследовании, в ходе которого опрошено было почти 5000 мигрантов из трёх среднеазиатских республик – Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Приведённые данные позволяют понять многие ключевые моменты пребывания в России мигрантов, и их мотивации.

Зачем они к нам едут в таких количествах?

Согласно опросу, 51% не устраивает зарплата дома, 31% - отсутствие работы, а 18% не нравится уровень жизни на родине. При этом работают они: по 8 часов в день – 22%, по 8-10 часов – 27%, по 10-12 часов – 27%, а остальные – более 12 часов в сутки. Средняя зарплата мигранта по России при этом около 47,1 тыс.руб., но получать при этом хотели бы 77 тыс.руб и больше. Самые высокие заработки (более 50 тыс.руб) на стройках, в ремонте, на транспорте и в логистике. Самые низкие (37,5 тыс. руб) в сельском хозяйстве. При этом соотношение заработка у говорящих и плохо говорящих по-русски мигрантов отличается почти на 40% - естественно, в пользу первых.
Любопытны данные по тому, где живут мигранты, и где хотели бы жить дальше. Вопреки устойчивому мифу, почти 90% живут не в вагончиках и подвалах, а в съёмных квартирах (по сколько в каждой и в каких условиях – другой вопрос) или у родных и знакомых. Самой большой проблемой считают доступ к медобслуживанию, ибо медполисы и медкнижки у большинства "липовые" и купленные. Проблем с местными почти 60% никаких не испытывают, в отличие от проблем при общении с чиновниками. При этом из проработавших здесь менее 3 лет остаться хотели бы всего 30%, а среди проработавших более 5 лет и "пообтесавшихся" – уже 50%.
Кстати, подтвердил Коженов и уже озвучиваемую нами мысль, что, вопреки распространённому мнению, никакого особого влияния на своих земляков соответствующие диаспоры (официальные) не имеют – рулят локальные "авторитетные люди" и, разумеется, криминальные ОПС. Некоторые из них, кстати, сейчас специализируются на заключении фиктивных браков с местными, что позволяет мигрантам получить гражданство. Логичным в этом случае, как считает Коженов, было бы давать гражданство только тем, у кого в новом браке рождаются дети, а значит, он точно не фиктивный.

Как там дела с прошлогодним бегством мигрантов

Любопытна позиция Федерации мигрантов по нынешней тенденции на сокращение "понаехавших" в стране. По их данным, никакого массового прошлогоднего бегства мигрантов (чем мотивируют обычно "необходимость" завоза новых) не было: в 2020 году выехало всего 400 тысяч, а в 2021 году "доковидная" численность в 8-10 миллионов быстро восстановилась. Весь "дефицит кадров" возник по причине перетекания мигрантов в курьерские службы и крупные инфраструктурные стройки. А ещё Федерация двумя руками поддерживает предстоящее введение выдаваемой на 10 лет IT-карты мигранта, перед выдачей которой – дактилоскопия, углубленное анкетирование и т.п. И создание общедоступных реестров – работников и потенциальных работодателей. "Пора нам уходить от нынешнего средневековья – всё же в 21 веке живём!" – говорит Коженов, и в этом мы с ним согласны.
Зато на ожидаемый вопрос по возросшей мигрантской преступности председатель Федерации мигрантов России дал свой обычный ответ: мол, "Конфликтов таких не так много, и они были всегда. Просто сейчас они попадают чаще в СМИ, их снимают люди на телефоны, а потом раздувают журналисты". В общем, не повезло мигрантам: раньше можно было безнаказанно нападать на людей, благо правоохранители такие истории всячески пытались замять, дабы "не разжигать". А теперь – просто ужас: у людей завелись мобильники и появилась склонность к видеосъёмкам, а полиция на диво скоро находит "лиц неназываемых национальностей". Сам Коженов приводил пример, как после нашумевшего массового побоища в Кузьминках полиция оперативно изловила 102 человека, кои были посажены на 15 суток с последующим выдворением без права вернуться в ближайшие 40 лет.
Между тем, соцсети взбудоражены очередным попавшим туда видео об избиении на станции метро "Комсомольская" группой мигрантов русского мужчины. Всё – как обычно, "по-мужски": один русский мужчина на толпу мужчин "понаехавших". Правда, на сей раз мигрантам попался "крепкий орешек": трижды сбиваемый на землю, и избиваемый ногами парень каждый раз умудрялся подняться и пытался сопротивляться, пока не нашлись прохожие, разнявшие драку. Как удалось выяснить Царьграду, поиски напавших полицией уже ведутся и в скором времени они ответят за преступление по закону. Очень хочется надеяться, что высылке с запретом на возвращение будет предшествовать реальный срок на несколько лет, в течение которого, по всей видимости, презирающие законы России гости проявят свои выдающиеся трудовые навыки, валя деревья в каком-нибудь труднодоступном холодном районе. Где, надо полагать, трудолюбивые мигрантские руки тоже очень даже пригодятся.
Остаётся лишь добавить, что в ходе встречи с членами Совета по правам человека сегодня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна будет ждать на своей территории лишь тех, кто знает русский язык и понимает наши законы ещё на стадии планирования приезда:
Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев,
- подчеркнул Владимир Путин.

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