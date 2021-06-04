«Не надо пытаться чему-то учить Россию»

Петербургский экономический форум показал, что несмотря на санкционное давление, интерес зарубежных партнеров-инвесторов к сотрудничеству с РФ не потерялся . А делегация США в этом году стала одной из самых крупных. Впрочем, и отечественный бизнес считает, что сейчас надежнее инвестировать в Россию. Об этом в интервью «Известиям» рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Глава верхней палаты парламента также сообщила, что инвестиционный транспортный проект в Таганроге может стать готовой моделью для других регионов, а строительство велодорожки от Москвы до Санкт-Петербурга — это возможность комплексно обустроить территорию между двумя городами .

Большой запас прочности

— Когда несколько месяцев назад появилась информация, что ПМЭФ состоится в намеченные сроки и в очном формате, в это мало кто верил. Сейчас форум уже стал фактом. Значит, решение о его проведении было правильным?

— Решение об очном формате форума принималось не быстро и не просто. Были серьезные консультации с санитарно-эпидемиологической службой, потому что мы берем на себя ответственность обеспечить абсолютную безопасность проведения форума. Но запрос на такой формат был очень велик . Честно говоря, результаты форума даже превзошли наши ожидания. 2000 участников, представлены более 50 государств, страна-основной гость — Катар. То есть еще раз подтвердились авторитет и значимость Петербургского международного экономического форума для мирового сообщества. Уровень очень высокий — государственные и политические деятели, представители и руководители крупных компаний.

Мы гордимся тем, что Россия первая после длительной паузы, связанной с пандемией COVID-19, проводит столь масштабное мероприятие в очном формате. Несмотря на ограничения, которые еще есть во многих странах.

Мы даже были вынуждены ограничивать количество участников, такой был интерес к тому, что скажет Россия. Огромный интерес к тому, как вести бизнес в России, какие есть возможности .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Панели, круглые столы, встречи на ПМЭФ-2021 очень интересные, потому что удалось привлечь экспертов высочайшего уровня, а главное, показать миру, что России удалось преодолеть этот тяжелый период без тех крупных потерь, которые понесли многие другие государства. Без потерь для экономики, поддерживая бизнес, поддерживая граждан, которые потеряли рабочие места и доходы.

Может, это покажется парадоксальным, но Россия продемонстрировала миру и, главное, нам самим, что у нас эффективная система госуправления, большой запас прочности и большие возможности для дальнейшего развития.

Вчера выступал министр экономического развития Максим Решетников и подтвердил, что мы вышли на темпы устойчивого развития даже выше тех прогнозных цифр, которые предполагали и мы, и Всемирный банк, пошло оживление экономики . У нас есть все условия для того, чтобы Россия двигалась вперед. И мы поставили задачу — пойти по этому пути прорывного развития, чтобы Россия по всем показателям устойчиво вошла в клуб государств, которые способствуют повышению уровня жизни и благосостояния своих граждан.

Это не маниловщина — это государственный курс, который подтвержден конкретными действиями, национальными целями развития и возможностями, которые у нас есть.

— За счет чего этого можно добиться?

— Появились новые механизмы для поддержки экономики — специальные инвестиционные контракты для улучшения инвестиционного климата в стране. Мы приняли закон о специальных соглашениях по защите инвестиций и капиталовложений, подписаны уже 36 таких соглашений между государством и бизнесом . Правительство работало, естественно, по поручению президента, но очень эффективно, очень оперативно.

Прошла очень важная реформа институтов развития, много полномочий передано ВЭБу — банку экономического развития. Это основной сейчас институт развития. Сегодня на форуме Совет Федерации подписал соглашение с ВЭБом для того, чтобы поднимать экономику регионов, создавать условия для развития не только в агломерациях, но и на территории всей страны. Совет Федерации уделяет этому очень большое внимание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В послании президента Федеральному собранию особый акцент сделан на необходимости равномерного развития всех субъектов Российской Федерации. Были предложены новые инструменты, новые механизмы, которые сейчас отрабатываются правительством. Уверена, они придадут новый импульс развитию регионов.

В целом, это подтверждает и форум, подписывается очень много соглашений между компаниями, между субъектами федерации, между разными представителями бизнеса. Даже не важны цифры, хотя они очень убедительны, важно, что деловая активность выросла, интерес к ведению бизнеса очень высок . Меры, которые принимает государство, внушают большой оптимизм как зарубежному, так и нашему бизнесу.

От дорог до больниц

— Сейчас капиталовложения в основном, наверное, не иностранные? Или же форум показал, что интерес со стороны зарубежных инвесторов есть?

— Интерес зарубежных партнеров-инвесторов к сотрудничеству с Россией не потерялся, потому что это выгодно. Бизнес не политизирован, делегация Соединенных Штатов Америки на ПМЭФ-2021 — 250 человек, одна из самых крупных, много представителей других государств . Но я считаю, что мы должны больше уделять внимание использованию собственных резервов, собственных возможностей, привлечению инвестиций собственного бизнеса.

Я на форуме пообщалась со многими нашими крупными бизнесменами. Они понимают, что сейчас безопаснее и надежнее инвестировать в Россию, но справедливо встает вопрос, что государство должно указать направления, в инвестициях в которые оно заинтересовано, и создать гарантированные условия для сохранения вложений и поддержки крупных инвестиционных проектов.

— Что требует вложений в первую очередь?

— Конечно, это инфраструктура, мы очень нуждаемся в ее обновлении. Без этого не будет мощного экономического развития и прорыва. Это инвестиции в науку и в технологии для того, чтобы Россия была одним из лидеров экономического развития.

Без инвестиций в науку и в технологии, в инновации, цифровизацию экономики прорыв сделать будет очень сложно.

Отечественный бизнес готов инвестировать в свою страну, это подтверждено. Не буду называть компанию, но она хочет серьезно вложиться в здравоохранение. Создать по всей стране сеть современных больниц, поликлиник . Это освободит бюджет и бюджеты регионов для других целей, поскольку бизнес готов активно занимать эту нишу. Естественно, есть готовность инвестировать в инфраструктурные и энергетические проекты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Форум показал, что мы в период пандемии спокойно, взвешенно, осмысливая все риски, вовремя осознали для себя и новые возможности постковидного развития, постковидных реалий и активно настроены на использование этих новых возможностей в интересах развития страны.

— В этом году главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Какой вы видите Россию в этой новой реальности? Она ведь поменялась для всего мира.

— Сегодня весь мир озабочен последствиями пандемии, разрывом экономических связей, перезагрузкой глобального рынка. Место России с учетом ее потенциала для нас сегодня понятно, и понятно не только нам, но и нашим зарубежным партнерам. Мы знаем, что России все время угрожают санкциями, но посмотрите — 2 тыс. участников, никто не поднимал вообще вопроса о необходимости каких-то новых мер в отношении России. Наоборот они говорят, что такая непродуманная санкционная политика ряда государств наносит мировой экономике, может быть, даже больший ущерб, чем COVID . И не только экономике — она разобщает народы, делает заложниками этой непродуманной политики. Для нас постковидная реальность — это собственные возможности, использование потенциала страны, ставка на новые технологии, инновационное развитие и тот же внутренний туризм. Много-много ниш, где мы можем реализовать себя и обеспечить рост экономики за счет невостребованных пока еще, как в целом в стране, так и в регионах, возможностей, которые у нас есть.

«Многое по-настоящему выстрелит»

— Чем именно Россия может сейчас привлечь инвесторов? Возможно, есть какие-то интересные предложения у регионов?

— Мне кажется, одна из особенностей этого форума — значительный акцент на регионы . Практически все руководители субъектов присутствуют на этом форуме. Они приехали не просто послушать — они приехали с конкретными проработанными, экономически обоснованными проектами.

Уже, кстати, подписано достаточно много контрактов как с зарубежными, так и с отечественными инвесторами. Я уверена, что многое по-настоящему выстрелит. Сегодня мы сами делаем акцент на необходимости равномерного развития регионов, чтобы создать для наших граждан на всей территории России равные условия. Это доступ к медицине, образованию, повышение уровня жизни людей, доходов, создание новых современных рабочих мест, чтобы не было оттока молодежи из субъектов федерации. Сами регионы, получив новые возможности и новые инструменты, сейчас очень по-деловому настроены. Теперь многое будет зависеть от профессионализма региональных команд, от их готовности оперативно и эффективно принимать решения.

А предложения есть в самых разных сферах. Реально каждый инвестор в этих проектах может найти для себя то, что ему близко.

Есть и наукоемкие проекты, и предложения по технопаркам. Специальная программа ускоренного развития Сибири и Дальнего Востока — там столько преференций, возможностей и благоприятный деловой климат, которых не увидишь нигде .

Для бизнеса главное — понятные и прозрачные правила игры и возможность заработать. Все это сегодня предложено, в том числе субъектами Российской Федерации. Я сказала о подписании Советом Федерации соглашения с ВЭБом, и мы теперь будем четко контролировать, чтобы инвесторам предлагали проекты и поддержку со стороны государства не только в Москве, Петербурге, Казани, других агломерациях, но в самых разных субъектах, чтобы эта политика поддержки и привлечения инвестиций пошла по всей стране.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

4 июня подписан первый контракт, который был инициирован Советом Федерации, по комплексному решению проблемы транспортного обеспечения, в частности, в Таганроге . 90 лет назад в Таганроге запустили трамвай и с тех пор ничего не происходило.

Электрическая часть на 90% изношена, депо устарели, рельсы разбиты, трамваи там доисторические. Одна из российских компаний взялась за этот проект «под ключ» . В сентябре этого года уже будет сделана первая часть проекта, а в сентябре следующего года будет полностью готов проект, который компания берет в концессию и 20 лет будет эксплуатировать.

Снимаются огромные нагрузки с бюджета региона, в частности, Таганрога, но главное, что практически через полтора года жители города получат абсолютно новую транспортную инфраструктуру с современными низкопольными бесшумными трамваями, с Wi-Fi, с электронным табло, новые остановочные павильоны, новое бесшумное полотно под рельсы.

Сейчас мы этот «пилот» отработаем, и дальше — готовая модель для других субъектов федерации . Я считаю, что трамваи и троллейбусы — экологически чистый транспорт — надо поддерживать и развивать так же, как строительство метро. И государство одно с этим не справится. Надо делать комплексные инфраструктурные проекты на принципах либо частно-государственного партнерства, либо концессии. Уже сегодня на форуме стало очевидно — обозначился целый ряд отраслей, куда хотят зайти отечественные инвесторы. Не буду называть инвестора, мне очень понравилось его предложение, уверена, что он его реализует. Велосипедная дорожка от Москвы до Петербурга. Супер! Вот увидите — такой проект будет реализован .

— Сколько же это придется ехать на велосипеде? Там гостиницы надо строить.

— В чем ценность инфраструктурных проектов? Они за собой подтягивают другую инфраструктуру. Появится такая велосипедная дорожка — появятся придорожные кафе, кемпинги, маленькие гостиницы и так далее. Это потянет за собой благоустройство и развитие другой сопутствующей инфраструктуры. Поэтому я всегда за комплексное освоение территорий. Идет застройка жилья, значит, там должны быть по нормативам детские сады, школы, поликлиники, спортивная инфраструктура и так далее. Мы уже подошли к этому этапу развития.

Футбол с пустыми стадионами

— В Санкт-Петербурге 12 июня, в День России, пройдет матч чемпионата Европы по футболу, там сборная России играет. Вы сами футбол смотрите?

— Я смотрю и футбол, и хоккей — все, где участвует наша национальная команда, и очень, очень сильно болею.

— Вы яростная болельщица?

— Я яростная болельщица.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— И кричите, когда промахиваются или попадают?

— О, еще как кричу. И бегаю, и прыгаю, и руками размахиваю. Я очень страстный болельщик.

Все время говорят: «Вот, Россия в изоляции». Ну какая изоляция? Мы провели лучший за всю историю Чемпионат мира по футболу. Лучший! Сейчас в Петербурге три матча нам добавили, забрав матчи из других стран Европы. Потому что они знают: мы умеем это делать, постковидная ситуация у нас гораздо лучше и стабильнее, чем в других странах, мы гарантируем абсолютную санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Мы создали для этого — участие, кстати, принимал парламент — правовые условия: по Fan ID-картам зарубежные болельщики смогут приехать в Россию без всяких виз, без всего. Где еще это делается? По уровню организации таких мощных международных спортивных мероприятий Россия признана лучшей. Вот вам и изоляция: «Возьмите, пожалуйста, еще три игры, потому что нет гарантий, что их хорошо проведут в другой стране». Это здорово, Петербург готов к этому.

На фоне страшилок, которые говорят о России на Западе, лучшее средство — приглашать людей в нашу страну. Уверяю вас, что фанаты, которые приедут на чемпионат Европы по футболу, и люди, которые по телевидению увидят, какая Россия гостеприимная, как у нас спокойно, как эти мероприятия организуются и что мы разрешили болельщикам, изменят свое мнение о нашей стране. И не будут верить тем фейкам, которые распространяются в интернете, бездоказательным обвинениям в адрес нашей страны.

Ну как это — футбол с пустыми стадионами? Я не представляю такого футбола. Это такой промоушн, такое продвижение имиджа России, что никакими переговорами это не заменишь.

Неполитизированный диалог

— 16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. На экономическом форуме много участников из США. Как вы считаете, это может как-то повлиять на подготовку саммита? Чего вообще стоит ждать от встречи президентов?

— Прежде всего я считаю, что сам факт встречи лидеров двух государств, США и России, это очень позитивный факт. Диалог надо обязательно вести, ведь отношения между Россией и Соединенными Штатами — это не просто отношения двух государств. Это такой серьезный системообразующий фактор , который в целом влияет на международную безопасность, на стратегическую стабильность. И эта ответственность должна пониматься и Соединенными Штатами, и Россией.

Мы неоднократно говорили и подтверждаем, что готовы к взаимоуважительному диалогу, сотрудничеству в тех сферах, которые представляют интерес для двух государств, и, конечно, к сотрудничеству по международной повестке.

Сегодня от хороших отношений России и Соединенных Штатов во многом зависит и дальнейшее развитие мирового права, и стратегическая стабильность, и разрешение застарелых региональных конфликтов. Я уверена, что к этой встрече будет приковано внимание всего международного сообщества.

В то же время я хочу сказать, что не надо питать иллюзий, чтобы потом не было разочарования. Ведь за многие годы накопилось столько раздражителей, столько завалов, которые одной встречей не разрешишь . Важно, чтобы мы услышали и увидели намерение и желание Соединенных Штатов совместно приступить к разгребанию этих завалов. Надо на всех уровнях начать спокойный, деловой и профессиональный неполитизированный диалог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мы видим, что сегодня Соединенные Штаты Америки проводят недружественную в отношении России политику: предъявляют бездоказательные обвинения. Мы видим просто некие враждебные шаги. Должно прийти осознание, что с этим надо заканчивать, иначе диалога не получится.

Я знаю, как умеет вести диалог Владимир Владимирович Путин — спокойно, уверенно и аргументированно . И, конечно, исходя в первую очередь из защиты национальных интересов нашей страны.

Джо Байден, как бы кто о нем что ни говорил, человек с огромным политическим и государственным опытом . Мы очень надеемся, что он услышит нашего президента, что он пойдет навстречу для начала в тех вопросах, которые представляют интерес для обеих сторон.

Но не надо пытаться чему-то учить Россию, например, демократии, которая очень захромала, мягко говоря, в последнее время в Соединенных Штатах….

Мы мощная страна, которая ценит свое достоинство, свой суверенитет, и мы готовы к сотрудничеству, но на равных, готовы к взаимоуважительному диалогу. Если такой диалог будет, это одно. А если диалог для того, чтобы продемонстрировать в очередной раз мнимое превосходство другой стороны и по итогам опубликовать уже заготовленные пресс-релизы, тогда точно ничего не получится.

В любом случае эта встреча полезна, правильна, нужна. Но посмотрим по результатам.