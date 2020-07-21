Не надо обзываться обидными словами, так и пишите – террорист

Вот черт дернул взять моду в обществе на политкорректность. Идея понравилась и стала развиваться сама по себе, прочно позабыв, собственно, саму идею. Как увлекшаяся гримом барышня у зеркала, забывшая, что хотела лишь поправить волосы, перед тем как вынести мусор. Как это часто бывает, громкие толерантные победы вскружили азартные головы. Всюду вмиг объявились униженные и обиженные, оскорбленные и воспаленные, задетые и раздетые. Объявились целые хранилища "токсичных" слов, куда ежедневно сваливают очередное, до этого казавшееся нормальным, сочетание букв. Из тебя может вывалится мат, тебе это простят и даже похихикают – скажут, ну тоже человек. Но не дай бог, сказать что-нибудь из этого хранилища. Публичная речь (да и речь вообще) стала минным полем, язык мой, твой и оный – оказался моим врагом.

Британские полицейские и так после коронавируса оплеваны, на них срывают свою злость все прогрессивные потомки наследия метрополии. Но если бы только это. Если бьют, плюются или еще чего – это нормально, это чувств полицейских не оскорбляет. Глупо оскорбляться и обижаться, если никто этого не заметит и не оценит. Но тут вдруг выяснилось самое отвратительное – в самих же полицейских сводках фигурируют неполиткорректные слова, которые обнажают чувства полицейских мусульман, до полного ощущения джихада. Донос на что-нибудь речевое – общество мигом подхватит. Поэтому тут чувства оскорбляются по полной программе.

Что же их задевает. А то, что исламистов называют исламистами, а джихадистов – джихадистами. Национальная ассоциация полицейских-мусульман чутко отреагировала: "Перемены в культуре требуют, чтобы мы отошли от использования терминов, прямо связанных с исламом и джихадом. Это не способствует улучшению отношений с мусульманским сообществом и усилению общественного доверия в целом". Вот так, ни много, не мало, а "перемены в культуре", товарищи, требуют. Как у школьников: "перемен, требуют наши сердца".

Предлагают больше эти слова не использовать, потому что так дальше жить нельзя. А дальше жить можно с новыми хорошими формулировками: "террорист по религиозным убеждениям" и "последователь идеологии Усамы бен Ладена".

Вообще, открываются серьезные пространства с использованием предлога "по". Террорист по религиозным, полицейский по принуждению, боец по долгу, мать по полу, отец по деньгам, пол по ощущениям. И понятно, о чем, и не привязано к чему-то одному. Хороший путеводитель по современному минному полю из общественных смыслов и букв.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik