Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Главная / Аналитика

Не надо обзываться обидными словами, так и пишите – террорист

21 июля 2020, 21:00  •  165 • Аналитика
© Фото : SANA
Вот черт дернул взять моду в обществе на политкорректность. Идея понравилась и стала развиваться сама по себе, прочно позабыв, собственно, саму идею. Как увлекшаяся гримом барышня у зеркала, забывшая, что хотела лишь поправить волосы, перед тем как вынести мусор. Как это часто бывает, громкие толерантные победы вскружили азартные головы. Всюду вмиг объявились униженные и обиженные, оскорбленные и воспаленные, задетые и раздетые. Объявились целые хранилища "токсичных" слов, куда ежедневно сваливают очередное, до этого казавшееся нормальным, сочетание букв. Из тебя может вывалится мат, тебе это простят и даже похихикают – скажут, ну тоже человек. Но не дай бог, сказать что-нибудь из этого хранилища. Публичная речь (да и речь вообще) стала минным полем, язык мой, твой и оный – оказался моим врагом.
Британские полицейские и так после коронавируса оплеваны, на них срывают свою злость все прогрессивные потомки наследия метрополии. Но если бы только это. Если бьют, плюются или еще чего – это нормально, это чувств полицейских не оскорбляет. Глупо оскорбляться и обижаться, если никто этого не заметит и не оценит. Но тут вдруг выяснилось самое отвратительное – в самих же полицейских сводках фигурируют неполиткорректные слова, которые обнажают чувства полицейских мусульман, до полного ощущения джихада. Донос на что-нибудь речевое – общество мигом подхватит. Поэтому тут чувства оскорбляются по полной программе.
Что же их задевает. А то, что исламистов называют исламистами, а джихадистов – джихадистами. Национальная ассоциация полицейских-мусульман чутко отреагировала: "Перемены в культуре требуют, чтобы мы отошли от использования терминов, прямо связанных с исламом и джихадом. Это не способствует улучшению отношений с мусульманским сообществом и усилению общественного доверия в целом". Вот так, ни много, не мало, а "перемены в культуре", товарищи, требуют. Как у школьников: "перемен, требуют наши сердца".
Предлагают больше эти слова не использовать, потому что так дальше жить нельзя. А дальше жить можно с новыми хорошими формулировками: "террорист по религиозным убеждениям" и "последователь идеологии Усамы бен Ладена".
Вообще, открываются серьезные пространства с использованием предлога "по". Террорист по религиозным, полицейский по принуждению, боец по долгу, мать по полу, отец по деньгам, пол по ощущениям. И понятно, о чем, и не привязано к чему-то одному. Хороший путеводитель по современному минному полю из общественных смыслов и букв.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 07:00
На что способен обновлённый боекомплект РСЗО «Торнадо-С»? Версии реактивных снарядов 9М528 и 9М542
21 июля 2020, 08:00
Гвардейцы Родимцева, победившие смерть
21 июля 2020, 12:00
Чем закончатся хабаровские протесты?
21 июля 2020, 12:00
"Распад неминуем". Почему ЕС так горячо спорил о помощи слабым
21 июля 2020, 08:00
Совет да нелюбовь. 80 лет назад Прибалтика присоединилась к СССР
21 июля 2020, 16:00
Пустые полки позднего СССР: как власть сама организовала дефицит
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2020, 07:00
По 1200 долларов каждому: "Американская мечта" хитрых русских девочек
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
15 июля 2020, 14:00
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
19 июля 2020, 13:00
Симоньян после резкого заявления о властях стали звонить "влиятельные армяне"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.