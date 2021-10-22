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Не надо, НАТО. В Кремле дали понять, что играют на опережение в ответ на угрозы министра

22 октября 2021, 14:25  •  204 • Политика
В ответ на угрозы немецкого министра обороны в Кремле дали понять, что в любом случае играют на опережение, прекрасно понимая, какова изначальная функция Североатлантического альянса. Так что не надо тревог, НАТО…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости угрожать нашей стране оружием. Немецкий министр считает, что именно так страны НАТО должны строить отношения с Москвой.
У Москвы иное мнение, но и иллюзий русские в отношении альянса не питают. На это Дмитрий Песков также обратил внимание. В целом же Россия принимает меры для защиты своих интересов на постоянной основе - вне зависимости от новых заявлений оппонентов.
Буквально позавчера в плане Союзного государства слышали заявления нашего министра обороны о принимаемых мерах. И так далее и тому подобное. То есть это постоянный процесс,
- напомнил Дмитрий Песков.
Североатлантический альянс, напомнил Дмитрий Песков, изначально создавался не для мирных целей. Это проект, задуманный для конфронтации. И об этой функции НАТО в России никогда не забывали.

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