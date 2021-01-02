Не надо Китая: Украинцы умоляют Зеленского привить их "правильной" вакциной

30 декабря на сайте президента Украины была опубликована петиция, авторы которой требуют закупить для прививочной кампании российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Активисты считают, что эта мера необходима "для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине".

Кроме того, автор текста петиции уточнил, что вакцинация российским препаратом должна быть сделана за счёт государственного бюджета и благотворительности, то есть для граждан она будет бесплатной. Менее чем за сутки петиция набрала 17 тысяч голосов, поэтому у неё есть все шансы попасть на рассмотрение Зеленскому - по правилам, для этого нужно не менее 25 тысяч подписей.

Ранее стало известно, что Украина откажется от российской вакцины от COVID-19 - власти страны приняли решение предпочесть китайский препарат. В пресс-службе Зеленского уже похвастались, что заключили контракт на поставку вакцины от Sinovac Biotech - первые партии привезут уже в феврале. Правда, всего 1,8 млн доз, а значит, прививать будут только избранных.

Впрочем, простые украинцы и не спешат вставать в очередь на прививку китайской вакциной: её эффективность вызывает серьёзные сомнения, равно как и безопасность - при испытаниях был зафиксирован целый ряд побочных эффектов. Неудивительно, что украинские граждане возлагают такие надежды на российский препарат - закупить "Спутник V" попросил Зеленского даже первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.