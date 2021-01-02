Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный списо...
Главная / В мире

Не надо Китая: Украинцы умоляют Зеленского привить их "правильной" вакциной

02 января 2021, 13:40  •  111 • В мире
Владимира Зеленского умоляют обеспечить народ вакциной российского производства вместо китайского препарата, в эффективности и безвредности которого специалисты сомневаются. Петиция уже набрала 17 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
30 декабря на сайте президента Украины была опубликована петиция, авторы которой требуют закупить для прививочной кампании российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Активисты считают, что эта мера необходима "для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине".
Кроме того, автор текста петиции уточнил, что вакцинация российским препаратом должна быть сделана за счёт государственного бюджета и благотворительности, то есть для граждан она будет бесплатной. Менее чем за сутки петиция набрала 17 тысяч голосов, поэтому у неё есть все шансы попасть на рассмотрение Зеленскому - по правилам, для этого нужно не менее 25 тысяч подписей.
Ранее стало известно, что Украина откажется от российской вакцины от COVID-19 - власти страны приняли решение предпочесть китайский препарат. В пресс-службе Зеленского уже похвастались, что заключили контракт на поставку вакцины от Sinovac Biotech - первые партии привезут уже в феврале. Правда, всего 1,8 млн доз, а значит, прививать будут только избранных.
Впрочем, простые украинцы и не спешат вставать в очередь на прививку китайской вакциной: её эффективность вызывает серьёзные сомнения, равно как и безопасность - при испытаниях был зафиксирован целый ряд побочных эффектов. Неудивительно, что украинские граждане возлагают такие надежды на российский препарат - закупить "Спутник V" попросил Зеленского даже первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 19:30
Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним
31 декабря 2020, 22:10
«Оказать давление на конгресс»: зачем Трамп зовёт сторонников на акцию протеста в день утверждения результатов выборов
31 декабря 2020, 21:20
Эмир Катара показал фото, как он привился от COVID-19
01 января 2021, 15:35
«Предстоит много работы по развитию вторичной сети»: президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток»
02 января 2021, 04:30
COVID-19 становится гостайной для Китая: AP сообщил о попытках всё скрыть
02 января 2021, 11:50
Генсек НАТО прокололся на фразе о пандемии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2021, 03:45
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанесут... из Ярославля - Sohu
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.