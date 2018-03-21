Не надо истерик: МИД Польши призвал к прагматичным отношениям с Россией

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В то же время Чапутович оговорился о необходимости "учитывать поведение Москвы".

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о заинтересованности Варшавы в выстраивании с Москвой прагматичных отношений. По его словам, Польша и Россия должны продолжать диалог.

"В интересах Польши и Европы - прагматичные отношения с Россией, мы считаем необходимым политический диалог с Россией", - заявил дипломат.

В то же время поляк оговорился, что диалог с Москвой нужно выстраивать, "учитывая ее поведение в отношении партнеров".

Ранее глава канцелярии кабмина Польши Михал Дворчик заявил о возможности высылки страной российских дипломатов. Поводом для этого он назвал дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.