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Не надо истерик: МИД Польши призвал к прагматичным отношениям с Россией

21 марта 2018, 16:09  •  64 • Политика
В то же время Чапутович оговорился о необходимости "учитывать поведение Москвы".
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о заинтересованности Варшавы в выстраивании с Москвой прагматичных отношений. По его словам, Польша и Россия должны продолжать диалог.
"В интересах Польши и Европы - прагматичные отношения с Россией, мы считаем необходимым политический диалог с Россией", - заявил дипломат.
В то же время поляк оговорился, что диалог с Москвой нужно выстраивать, "учитывая ее поведение в отношении партнеров".
Ранее глава канцелярии кабмина Польши Михал Дворчик заявил о возможности высылки страной российских дипломатов. Поводом для этого он назвал дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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