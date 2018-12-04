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Не надо бояться сенатора с ружьём. Без головы всё равно не прицелиться

04 декабря 2018, 22:39  •  75 • Политика
Американский сенатор Джон Баррассо решил так крепко продемонстрировать поддержку Украине, что призвал отправить флот США в Чёрное море. На убой…
Автор:
Покровский Александр
Ввести американский флот в Чёрное море и вооружить Украину средствами противовоздушной и противокорабельной обороны. С таким предложением выступил в радиоэфире американский сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. Чем отчего-то вызвал большое бурление в российской информационной сфере.
Нет, понятно, отчего радостно загугукали либералы – ведь вот-вот сейчас, уже теперь Америка, вновь великая, поставит на место проклятую страну с проклятым народом, любящим проклятого диктатора. Понятно, отчего взвились большие и малые средства массовой информации, а также блогосфера: малограмотный сенатор дал повод кому поглумиться над собой, кому – высокосмысленно порассуждать о конвенции Монтрё и международном праве, кому - попрыгать за рейтингом на пружинках хлёстких заголовков.
Не очень понятно, отчего на сказанные, в общем, для реинкарнации Задорнова слова стали реагировать наши сенаторы уровня Клинцевича и Пушкова. Ведь на деле их американский визави не сказал ничего сверх того, что говорил Том Сойер, встретив незнакомого мальчишку: «Хочешь, поколочу?.. Да я захочу, так одной левой тебя побью… Только перешагни эту черту, я тебя как отлуплю, что своих не узнаешь. Попробуй только, не обрадуешься».
Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. Фото: www.globallookpress.com

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