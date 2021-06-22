Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Главная / В мире

Не на Земле, так в космосе: Китайцы эффектно отомстили США

22 июня 2021, 05:25  •  82 • В мире
Вашингтон назвал Пекин своим главным врагом, зато и поплатился. Китай эффектно отомстил США, причём не на земле, а в космосе.
Соединённые Штаты получили отказ на свою официальную просьбу вести научные исследования на борту "Тяньгун" – новой китайской орбитальной станции. Заявку отклонило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Китай разослал 17 странам, в том числе и России, приглашения принять участия в научных работах на "Тяньгун". Государствам предлагались отдельные отсеки или возможность присоединения к станции собственных модулей. Соединённые Штаты собирались присоединиться к проекту по собственной инициативе, но сделать это не получилось.
CNSA объяснили своё отказ несоответствие американских разработок и проектов стандартам с точки зрения технологий и научной ценности. Китай на данный момент является единственным государством, у которого есть независимое посещаемое "представительство" в космосе.
ИА "Красная Весна" со ссылкой на китайское издание Baijiahao отмечает, что есть и ещё один фактор, почему астронавтов отказались принимать на "Тяньгун". NASA неоднократно поступало так же с китайскими космонавтами.
"Таким образом КНР смогли отомстить Соединённым Штатам за утраченные возможности проводить собственные исследования в космосе", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






82
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 18:25
Зеленскому предложили способ восстановить Украину за счёт России
21 июня 2021, 22:05
Мать "десятерняшек" из ЮАР поместили в психиатрическую клинику - СМИ
21 июня 2021, 22:05
Контроль России в Чёрном море злит НАТО: "Не разгуляешься"
21 июня 2021, 22:05
Фаучи озвучил три этапа проверки "доказательств" утечки коронавируса из лаборатории
22 июня 2021, 01:40
«Это произошло бы в любом случае»: как сближение России и Китая может повлиять на глобальную стабильность
21 июня 2021, 22:05
К приезду русских в Турции отменили комендантский час
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
17 июня 2021, 20:55
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.