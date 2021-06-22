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Не на Земле, так в космосе: Китайцы эффектно отомстили США
22 июня 2021, 05:25 • 82 • В мире
Вашингтон назвал Пекин своим главным врагом, зато и поплатился. Китай эффектно отомстил США, причём не на земле, а в космосе.
Соединённые Штаты получили отказ на свою официальную просьбу вести научные исследования на борту "Тяньгун" – новой китайской орбитальной станции. Заявку отклонило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Китай разослал 17 странам, в том числе и России, приглашения принять участия в научных работах на "Тяньгун". Государствам предлагались отдельные отсеки или возможность присоединения к станции собственных модулей. Соединённые Штаты собирались присоединиться к проекту по собственной инициативе, но сделать это не получилось.
CNSA объяснили своё отказ несоответствие американских разработок и проектов стандартам с точки зрения технологий и научной ценности. Китай на данный момент является единственным государством, у которого есть независимое посещаемое "представительство" в космосе.
ИА "Красная Весна" со ссылкой на китайское издание Baijiahao отмечает, что есть и ещё один фактор, почему астронавтов отказались принимать на "Тяньгун". NASA неоднократно поступало так же с китайскими космонавтами.
"Таким образом КНР смогли отомстить Соединённым Штатам за утраченные возможности проводить собственные исследования в космосе", - говорится в публикации.
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