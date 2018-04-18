Не на той волне: на британском ТВ сочли неуместными сомнения бывшего адмирала в подлинности сирийской химатаки

Бывшего начальника британской военной разведки адмирала Алана Уэста обвинили в том, что он «накаляет обстановку» своими сомнениями в подлинности химатаки в городе Дума. В эфире BBC он, в частности, поставил под вопрос причастность правительственных сил Сирии к химатаке в Думе. По его словам, такие организации, как движение «Белые каски», не заслуживают доверия, а секретные службы Соединённого Королевства могут предоставлять ту или иную информацию «под давлением». В ответ ведущая назвала высказывания адмирала «нецелесообразными». Позднее она заявила, что считает свои слова уместными в контексте «информационной войны».

Бывшего главнокомандующего Королевских ВМС Великобритании адмирала Алана Уэста обвинили в «сеянии смуты». Причина — его позиция по поводу химической атаки в Сирии.

В эфире BBC Уэст выразил сомнение по поводу доказательств причастности правительственных сил к нападению с использованием отравляющих веществ в Думе.

«Президент Башар Асад выигрывает гражданскую войну. И перед тем, как взять контроль над территорией, он решает осуществить химическую атаку. Это не выглядит правдоподобно, это странно. Очевидно, он понимал, что будет ответ коалиции».

Об этом же Уэст ранее говорил в эфире RT, отметив, что в настоящее время доказательств вины правительственных сил Сирии нет.

«Как военный человек, я нахожу необычным то, что войска Асада достаточно глупы, чтобы использовать химическое оружие в районе, за который они так или иначе несут ответственность. Это кажется мне странным», — отмечал он.

В эфире BBC Уэст напомнил, что движение «Белые каски» и ВОЗ не являются нейтральной стороной. Он также подверг сомнению информацию разведки, на которую ссылался президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нас был отрицательный опыт с разведкой. Когда я возглавлял военную разведку, на меня оказывали политическое давление, чтобы я сказал, что наши бомбардировки в Боснии достигли успеха, которого они не достигли. На меня оказывали огромное давление, так что я знаю, что может происходить с разведкой», — заметил адмирал.

Информация о методах работы британской разведки настолько смутила ведущую BBC Анниту Маквей, что в ответ она фактически обвинила Уэста в поддержке России в «информационной войне».

«Мы знаем, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он могло сфабриковать доказательство химатаки в Думе или каким-то образом быть вовлечённым в то, что случилось в Думе. Учитывая, что мы ведём информационную войну с Россией на стольких фронтах, вы не считаете, что об этом, возможно, нецелесообразно заявлять публично, учитывая ваше положение и ваш профессиональный опыт? Нет ли опасности в том, что вы накаляете обстановку?» — заявила она.

Обвинения эксперта в «нецелесообразности» суждений показались необычными журналистке Кэтлин Джонстон, о чём она написала в своём Twitter.

2/2.... It was right that he got to give his opinion, and right in the context of the information war to question him about any evidence. https://t.co/MctkGGQoD2 — Annita McVeigh (@annita_mcveigh) April 17, 2018

«Вопросов больше, чем ответов»

Вопросами обоснованности доказательств причастности сирийского правительства к химатаке в Думе задаются не только в Великобритании. В ходе дебатов в Европарламенте депутат от Франции Брюно Гольниш заметил, что вмешательство Запада «вызывает больше вопросов, чем есть ответов».

«Первый вопрос: почему от нас скрыли, что зона Восточной Гуты была на самом деле в руках радикальных исламистов…, что именно они держали в заложниках мирное население и регулярно запускали ракеты в сторону центра Дамаска и христианского квартала? Второй вопрос: видеозапись, которая взволновала весь мир и вызвала такой пыл у французского президента — когда её сняли, кто её снял, где её сняли, кто её передал?», — цитирует европарламентария РИА Новости.

Он также подчеркнул, что перед «химатакой» войска Асада уже одерживали победу и собирались организовать коридор для вывода оппозиционеров.

Как ранее отметил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, российские специалисты не обнаружили признаков применения химоружия в Думе, однако нашли «участников съёмок постановочного видео».

Теперь работу в Думе должны начать эксперты ОЗХО. По данным агентства SANA, сотрудники организации уже прибыли в город. При этом МИД Франции обвинил Россию и Сирию в том, что они отказывают следователям ОЗХО в доступе к месту инцидента.

«Позиция МИД Франции крайне удивительна. Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО. Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила всё содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе. В-третьих, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности. А в-четвёртых, непонятно, почему МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов», — заявила в ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Госдепе США не подтвердили информацию о том, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу. При этом в ведомстве пояснили, что не считают нужным дожидаться доказательств химической атаки для нанесения ударов по Сирии. По словам Науэрт, данных разведки в этом случае было достаточно.

AFP

«У нас есть разведка. Мы поддерживаем ОЗХО, но у ОЗХО уходит много времени, чтобы собрать информацию и подготовить отчёт. В прошлом году прошло несколько месяцев, прежде чем появился доклад о том, какое вещество использовалось в Хан-Шейхуне. Я должна спросить вас: должны США и её союзники ждать формального расследования, которое займёт месяцы, когда только в этом году мы наблюдали девять химических атак», — заявила Науэрт, в очередной раз отказавшись предоставить доказательства применения химического оружия правительственными силами.