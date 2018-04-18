|
Не на той волне: на британском ТВ сочли неуместными сомнения бывшего адмирала в подлинности сирийской химатаки
18 апреля 2018, 03:54 • 85 • В мире
Бывшего начальника британской военной разведки адмирала Алана Уэста обвинили в том, что он «накаляет обстановку» своими сомнениями в подлинности химатаки в городе Дума. В эфире BBC он, в частности, поставил под вопрос причастность правительственных сил Сирии к химатаке в Думе. По его словам, такие организации, как движение «Белые каски», не заслуживают доверия, а секретные службы Соединённого Королевства могут предоставлять ту или иную информацию «под давлением». В ответ ведущая назвала высказывания адмирала «нецелесообразными». Позднее она заявила, что считает свои слова уместными в контексте «информационной войны».
Reuters © Wikimedia
Бывшего главнокомандующего Королевских ВМС Великобритании адмирала Алана Уэста обвинили в «сеянии смуты». Причина — его позиция по поводу химической атаки в Сирии.
В эфире BBC Уэст выразил сомнение по поводу доказательств причастности правительственных сил к нападению с использованием отравляющих веществ в Думе.
Об этом же Уэст ранее говорил в эфире RT, отметив, что в настоящее время доказательств вины правительственных сил Сирии нет.
«Как военный человек, я нахожу необычным то, что войска Асада достаточно глупы, чтобы использовать химическое оружие в районе, за который они так или иначе несут ответственность. Это кажется мне странным», — отмечал он.
В эфире BBC Уэст напомнил, что движение «Белые каски» и ВОЗ не являются нейтральной стороной. Он также подверг сомнению информацию разведки, на которую ссылался президент Франции Эммануэль Макрон.
Информация о методах работы британской разведки настолько смутила ведущую BBC Анниту Маквей, что в ответ она фактически обвинила Уэста в поддержке России в «информационной войне».
«Мы знаем, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он могло сфабриковать доказательство химатаки в Думе или каким-то образом быть вовлечённым в то, что случилось в Думе. Учитывая, что мы ведём информационную войну с Россией на стольких фронтах, вы не считаете, что об этом, возможно, нецелесообразно заявлять публично, учитывая ваше положение и ваш профессиональный опыт? Нет ли опасности в том, что вы накаляете обстановку?» — заявила она.
Обвинения эксперта в «нецелесообразности» суждений показались необычными журналистке Кэтлин Джонстон, о чём она написала в своём Twitter.
«Вопросов больше, чем ответов»
Вопросами обоснованности доказательств причастности сирийского правительства к химатаке в Думе задаются не только в Великобритании. В ходе дебатов в Европарламенте депутат от Франции Брюно Гольниш заметил, что вмешательство Запада «вызывает больше вопросов, чем есть ответов».
Он также подчеркнул, что перед «химатакой» войска Асада уже одерживали победу и собирались организовать коридор для вывода оппозиционеров.
Как ранее отметил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, российские специалисты не обнаружили признаков применения химоружия в Думе, однако нашли «участников съёмок постановочного видео».
Теперь работу в Думе должны начать эксперты ОЗХО. По данным агентства SANA, сотрудники организации уже прибыли в город. При этом МИД Франции обвинил Россию и Сирию в том, что они отказывают следователям ОЗХО в доступе к месту инцидента.
«Позиция МИД Франции крайне удивительна. Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО. Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила всё содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе. В-третьих, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности. А в-четвёртых, непонятно, почему МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов», — заявила в ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Госдепе США не подтвердили информацию о том, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу. При этом в ведомстве пояснили, что не считают нужным дожидаться доказательств химической атаки для нанесения ударов по Сирии. По словам Науэрт, данных разведки в этом случае было достаточно.
«У нас есть разведка. Мы поддерживаем ОЗХО, но у ОЗХО уходит много времени, чтобы собрать информацию и подготовить отчёт. В прошлом году прошло несколько месяцев, прежде чем появился доклад о том, какое вещество использовалось в Хан-Шейхуне. Я должна спросить вас: должны США и её союзники ждать формального расследования, которое займёт месяцы, когда только в этом году мы наблюдали девять химических атак», — заявила Науэрт, в очередной раз отказавшись предоставить доказательства применения химического оружия правительственными силами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 апреля 2018, 19:39
|
12 апреля 2018, 11:39
|
11 апреля 2018, 12:24
|
16 апреля 2018, 22:54
|
12 апреля 2018, 08:24
|
15 апреля 2018, 01:09
|
11 апреля 2018, 09:39