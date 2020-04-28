Не на того поставил. Как и почему был убит Бенито Муссолини

Сегодня у дуче по-прежнему немало сторонников в Италии. Об этом можно судить по количеству поклонников, которые приходят к Муссолини на могилу. Семейный склеп основателя итальянского фашизма открывается для публики только три раза в год – на день рождения дуче, в день его смерти, а также в день знаменитого марша на Рим, который привел Муссолини к власти. В эти дни обожатели диктатора собираются на севере Италии в городке Предаппио, где родился Бенито Муссолини, чтобы провести парад в его честь. На эти церемонии приезжают целые семьи, часто с детьми. Их наряжают в черную форму и заставляют отдавать римский салют. Все они считают, что Муссолини сделал страну великой и навел в ней порядок. У них даже есть поговорка: "когда у власти был Муссолини, поезда приходили вовремя".

Правда, что касается его политических взглядов, то тут мнения расходятся. Одни считают, большой ошибкой то, что он хотел захватить другие страны и ввязался во Вторую мировую войну, другие приводят в пример колоссальные успехи дуче, на фоне которых его расовые законы по нацистскому образцу и участие в войне на стороне Германии в расчет не берутся. А зря. Ведь тогда в 30-40-е годы прошлого века многие тоже не понимали опасности фашистской идеологии.

Сам Бенито Муссолини тоже не сразу стал националистом. В молодости он был убежденным социалистом и пацифистом. Считается, что в Швейцарии, куда Бенито бежал от призыва, он общался с Владимиром Лениным, хотя достоверных данных об этом нет. Переломный момент в политических взглядах Муссолини произошел в первую мировую войну, когда он, будучи редактором главной газеты соцпартии "Вперед" стал призывать итальянцев выступить на стороне Антанты. По мнению Муссолини, так Италия смогла бы вернуть себе исторические земли, которые отхватила Австро-Венгрия. Со временем будущий диктатор все глубже проникался идеями Великой Италии, которой, как он считал, по историческому праву принадлежит юг Европы и все Средиземноморье.

Кстати, дуче и его фашистская партия пришли к власти именно под лозунгом возрождения былого величия страны. В условиях тотальной разрухи, безработицы и роста цен Муссолини обещает итальянцам высшую социальную справедливость и находит отклик у населения как спаситель нации. Его фашистская партия впервые получает на выборах 1921 года 35 мест в парламенте, а затем организует знаменитый поход на Рим, который, по сути, был госпереворотом, в результате которого Муссолини пришел к власти, присвоив себе самому титул "вождя нации".

Став главой кабинета, с одной стороны, дуче избавился от всех политических оппонентов, запретив все партии, кроме фашистской, с другой, не забывал и про социальные пряники. Он создавал рабочие места, открывал новые больницы и школы, строил первые в Европе автострады, которые стали образцом для немецких автобанов. Страна переживала экономический бум и популярность дуче только росла.

Тучи стали надвигаться после прихода к власти Гитлера. Одно время Муссолини не спешил сближаться с фюрером, наоборот, это он был кумиром вождя Третьего рейха. Дуче даже пытался помешать аншлюсу Австрии, но потом, увидев мощь германской армии, перешел на сторону Гитлера, видимо, полагая, что тот окажет ему услугу в его колониальных завоеваниях. Фашист-утопист, мечтавший о великой империи, рассчитывал, что фюрер поможет ему включить в зону влияния Италии Балканы и Средиземноморье. В конце концов, Муссолини пошел на военный союз с Гитлером и …просчитался. Эта ошибка стала роковой и для Муссолини, и для Италии. История не знает сослагательного наклонения, но если бы Муссолини сохранил нейтралитет, как это сделал каудильо Франко, то, скорее всего, закончил бы дни в своей постели.

Король отправил дуче в отставку, посадив под домашний арест, однако по приказу Гитлера Муссолини выкрали для того, чтобы он продолжал борьбу на севере Италии, где еще оставались эсесовские части. Впрочем, продержались они недолго. Вместе с ними Муссолини и его любовница пытались бежать в Швейцарию, однако были схвачены партизанами, расстреляны и повешены за ноги на миланской площади. Потом трупы сбросили в сточную канаву, а уже потом похоронили в безымянной могиле. Только в 1957 году останки фашистского диктатора были захоронены в семейном склепе в его родном Предаппио. Кстати, мэр этого города обещает, что склеп Муссолини станет открыт круглогодично для посещения, чтобы привлечь больше туристов.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik