Не на параде, а подо Ржевом: Путин и Лукашенко проведут переговоры после открытия памятника

30 июня состоится открытие памятника советскому солдату в городе-герое Ржеве в Тверской области. На церемонии будут присутствовать главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, пишет Nation News.

Строительство этого воинского мемориала запустили после соответствующих просьб ветеранов Великой Отечественной войны. Они направляли обращения членам Российского военно-исторического общества и комитета Союзного государства.

Памятник будет представлять собой бронзовую фигуру солдата, её высота составит 25 метров. Её установят на десятиметровом насыпном кургане.

Как отметили в пресс-центре Кремля, данная поездка лидера РФ станет первым его визитом за границы Московской области с момента начала пандемии коронавируса, не считая столицы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что после мероприятия главы государств проведут переговоры. Напомним, 24 июня Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади, где они также встречались с президентом РФ.