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Не на параде, а подо Ржевом: Путин и Лукашенко проведут переговоры после открытия памятника

29 июня 2020, 22:00  •  23 • Политика
Президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко посетят город-герой Ржев в Тверской области. Там 30 июня состоится открытие памятника советскому солдату. После этого главы государств проведут переговоры.
30 июня состоится открытие памятника советскому солдату в городе-герое Ржеве в Тверской области. На церемонии будут присутствовать главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, пишет Nation News.
Строительство этого воинского мемориала запустили после соответствующих просьб ветеранов Великой Отечественной войны. Они направляли обращения членам Российского военно-исторического общества и комитета Союзного государства.
Памятник будет представлять собой бронзовую фигуру солдата, её высота составит 25 метров. Её установят на десятиметровом насыпном кургане.
Как отметили в пресс-центре Кремля, данная поездка лидера РФ станет первым его визитом за границы Московской области с момента начала пандемии коронавируса, не считая столицы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что после мероприятия главы государств проведут переговоры. Напомним, 24 июня Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади, где они также встречались с президентом РФ.

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