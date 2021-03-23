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Не на Крым или Донбасс: Делягин назвал возможную дату нападения Украины на Россию

23 марта 2021, 17:35  •  219 • Политика
Украина явно готовится напасть на Россию. Причём, как уверен экономист Михаил Делягин, нападения следует ожидать даже не в Крыму или в Донбассе. Незалежная готовит России другой неприятный и самоубийственный сюрприз, и скорее всего, его преподнесут к одной из знаменательных для всего Русского мира дат.
"Уже идёт обсуждение, когда на нас нападёт Украина. Я так боюсь, что 9 мая это нападение произойдёт. Причём не на Крым и не на Донбасс, а прямо на Россию. Но надеюсь, что этого всё-таки не случится", - отметил Делягин в эфире радио "Комсомольская правда".
Американские и английские хозяева нынешней украинской "тусовочки" очень хорошо понимают, как правильно ломать архетипы. Они натренировались в Африке, на туземцах Полинезии, на туземцах Гавайев.
"В колониальном мире они освоили это дело", - добавил эксперт.
По его мнению, нападение на Россию именно 9 мая окажет наиболее деструктивное воздействие на общественное сознание. Во всяком случае, так наверняка считают на Украине.
Военный корреспондент Александр Сладков между тем назвал трёх лучших переговорщиков с Украиной, которых она заслуживает своим поведением. Кроме того, военкор задался вопросом о дальнейшем ходе переговоров: лучше "опустить ремень или втянуть раз сто?".
После очередного срыва переговоров с Украиной Сладков иронично предположил, что лучшими переговорщиками с этой страной могли бы стать ракетный комплекс "Искандер", РСЗО "Торнадо-С" и ракета "Калибр".
По словам Сладкова со ссылкой на коллег, Украина опять "готова к переговорам".

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