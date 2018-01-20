«Не на кого опереться»: зачем вице-президент США Майк Пенс едет на Ближний Восток

Вице-президент США Майк Пенс отправляется в турне по Ближнему Востоку. Он намерен посетить Египет, Иорданию и Израиль. Многие политические и религиозные лидеры региона отказались встречаться с Пенсом, поскольку недовольны решением Белого дома признать Иерусалим столицей еврейского государства. Поменялись и приоритеты самого политика. Вместо Израиля, как планировалось изначально, он начнёт визит с Египта. Как Вашингтон собирается учитывать интересы арабских союзников, сохраняя произраильский курс, выяснял RT.

Внутренний фактор

Вице-президент США Майк Пенс 19 января 2018 года начинает своё ближневосточное турне. Пенс должен с 19 по 22 января посетить Египет, Иорданию и Израиль. Этот визит должен был состоятся ещё в декабре 2017 года, но был отложен из-за кризиса, вызванного решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, а также ключевого для республиканцев голосования в сенате по налоговой реформе. Голос Пенса — председательствующего, согласно Конституции США, в верхней палате конгресса — мог оказаться решающим для ключевой внутриэкономической инициативы.

«Признавая важность этой причины, я всё-таки считаю её уловкой, чтобы в самое горячее время не лезть на Ближний Восток», — отметил в интервью RT американист, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Вице-президент прибудет в Египет 20 января, где встретится с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. 21 января он проведёт в Иордании в обществе короля Абдаллы II. В Израиле Пенс встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, выступит в кнессете, посетит Стену плача и мемориальный комплекс «Яд Вашем».

Израильский 10-й канал передаёт, что в своей речи в парламенте Израиля Пенс не намерен касаться вопросов палестино-израильского урегулирования. Вместо этого он сконцентрируется на американо-израильских отношениях и совместном противодействии Ирану.

По словам Домрина, произраильская позиция нынешней американской администрации обусловлена во многом внутриполитическими проблемами США. Трамп, столкнувшийся с противодействием элит, стремится заручиться доверием одной из самых влиятельных лоббистских групп — ведь летом 2018 года пройдут выборы в сенат, а через два года уже начнётся президентская кампания.

«Трампу нужно на кого-то опереться. Очень мощная опора — это израильское лобби», — отмечает эксперт.

По мнению издания The Forward, жёсткая произраильская политика администрации Трампа направлена на то, чтобы мобилизовать многомиллионный электорат протестантов-евангеликов. Издание отмечает, что лоббистская структура евангеликов «Христиане, объединившиеся за Израиль» (CUFI) имеет тесные связи с вице-президентом Пенсом ещё с 2014 года и поддерживает более жёсткую позицию по отношению к палестинцам, чем даже AIPAC — «Американо-израильский комитет по общественным связям» — главная лоббистская организация, защищающая интересы еврейского государства в США.

Впрочем, в самом Израиле не все поддерживают Пенса. Как передаёт израильское издание Arutz Sheva, арабские депутаты кнессета намерены бойкотировать его выступление.

«Поставить на место»

Отказался встречаться с Пенсом и президент Палестины Махмуд Аббас. Изначально планировалось, что они пообщаются в Вифлееме. Однако сейчас представители палестинской администрации заявляют, что если вице-президент США посмеет появиться на их территории, то его встретят протестами.

Отменена и значительная часть египетской программы Пенса. От встречи с ним отказались и Великий имам одного из ведущих мировых исламских центров — египетского Университета аль-Ахзар — Ахмад Аль-Тайиб, и глава самой крупной христианской деноминации на Ближнем Востоке — коптский патриарх Феодор II.

«Это решение (признание Иерусалима столицей Израиля. — RT) оскорбило чувства миллионов людей, живущих в регионе. Как мы можем встречаться с ним после этого?» — прокомментировал канадскому телеканалу CBC своё решение предстоятель коптской церкви.

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Как отмечают эксперты, для Пенса это серьёзный личный удар. О своём ближневосточном турне он объявил ещё в октябре 2017 года, выступая на всемирном форуме «В защиту христиан» в Вашингтоне. Тогда Пенс позиционировал себя как политика, защищающего интересы христианских общин на Ближнем Востоке.

Сейчас даже участники этого форума выступают против его визита. В частности, об этом заявил патриарх ливанской Маронитской католической церкви Бешар ар-Раи.

«Нас разрушают войны, вызванные внешними игроками в Палестине, Ираке и Сирии. Пожалуйста, избавьте нас от этой западной мелодрамы, жителей Запада, спрашивающих нас, что они могут сделать для того, чтобы сохранить христиан», — заявил религиозный лидер.

«Пенса нужно было поставить на место, — прокомментировал решение палестинцев и религиозных лидеров Ближнего Востока Домрин. — Это человек абсолютно без убеждений, функционер, который полностью находится под влиянием руководства Республиканской партии».

Однако, по словам эксперта, проблема в том, что реакция политиков и религиозных деятелей Ближнего Востока, в том числе христианских, на Пенса «меньше всего будет интересовать американских избирателей».

Дональд Трамп подписывает указ о признании Иерусалима столицей Израиля

Reuters

© Kevin Lamarque

Общаться с вице-президентом США отказались и представители египетских протестантов и католиков. Из-за этого американский президент, изначально намеревавшийся сделать особый акцент на положении христиан на Ближнем Востоке, как пишет The Washington Post, обратится к другим проблемам.

«Вице-президент посетит Ближний Восток, чтобы подтвердить нашу приверженность работе с союзниками Соединённых Штатов в регионе», — заявила пресс-секретарь Пенса Алисса Фарах.

По её словам, визит будет сосредоточен на вопросах борьбы с терроризмом и обеспечения национальной безопасности.

«Когда хвост виляет собакой»

Тем не менее эксперты отмечают, что вопрос Иерусалима и палестино-израильских отношений не может не затрагиваться в ходе визитов Пенса в Каир и Амман. И ас-Сиси и Абдалла II осудили признание Священного города столицей Израиля. И Египет, и Иордания исторически играют важную роль в урегулировании арабо-израильского конфликта.

Как отмечает The Washington Post, Пенс намеревался начать своё турне с Израиля, однако после того, как Белый дом получил негативную реакцию ведущих арабских лидеров на решение о признании Иерусалима израильской столицей, «вице-президент решил, что важно обратиться ко всему мусульманскому и арабскому миру».

«Этот визит ставит целью успокоить арабское общественное мнение на фоне решения президента США признать Иерусалим столицей Израиля», — заявил в интервью RT начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

По словам эксперта, союзникам попытаются предложить какие-то проекты, которые могут быть восприняты как компенсация за решение Трампа.

«США могут увеличить военную помощь, увеличить финансовую поддержку, тому же Египту и той же Иордании дать гарантии взаимодействия в экономической сфере, — считает Семёнов. — Будут пытаться если не купить, то предложить варианты взаимодействия с Вашингтоном».

Кроме того, по мнению политолога, США заинтересованы в том, чтобы Египет попытался повлиять на действия контролирующей сектор Газа партии ХАМАС.

Президент Египта Абдель Фаттах Халил ас-Сиси

Reuters

© Al Youm Al Saabi

Эксперт полагает, что, начав ближневосточное турне визитом Пенса сначала в Египет и Иорданию и лишь потом в Израиль, США стремятся продемонстрировать арабам, что «Вашингтон не будет в своей политике делать перекосы относительно Израиля». Однако, по мнению Домрина, нынешняя администрация обречена на то, чтобы действовать прежде всего в интересах Израиля.

«Мотив Трампа понятен, ему не на кого опереться. Что касается Израиля, то это тот случай, когда хвост виляет собакой. Маленький Израиль управляет великими США, — отмечает политолог. — И хвост продолжит вилять».

Вернуть союзников

По информации The Washington Post, во время визита Пенса в Каир будут обсуждаться и вопросы отношения с Россией. Сейчас РФ и Египет активно развивают совместные экономические проекты, политическое и военно-техническое сотрудничество.

«У Каира в последнее время наметился перекос в сторону взаимодействия с Москвой, — считает Семёнов. — Поэтому визит вице-президента США должен уравновесить эту геополитическую ситуацию».

Что касается Иордании, то, помимо болезненного вопроса об Иерусалиме (иорданский король — официальный покровитель мусульманских святынь на Храмовой горе), возможно, будут затронуты проблемы отношений между Иорданией и Саудовской Аравией. Ранее СМИ неоднократно сообщали об охлаждении отношений между двумя странами и попытках Эр-Рияда надавить на Амман, из-за чего якобы в декабре 2017 года в Саудовской Аравии был задержан влиятельный иорданский предприниматель Сабин аль-Масри, а в Иордании со своих постов в армии были уволены контактировавшие с Эр-Риядом ближайшие родственники короля.

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн

Reuters

© Ali Jarekji

«Я заинтригован тем, что Пенс посетит Иорданию, — отметил в интервью англоязычному арабскому изданию Al-Monitor эксперт Брукингского института и бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридел. — Это, как я подозреваю, признание того, что, с точки зрения иорданцев, их недолюбили и к ним как друзьям США не нужно относиться безразлично».

По словам эксперта, в администрации Трампа считают, что необходимо показать иорданцам поддержку США, несмотря на трения между Амманом и Эр-Риядом.

Семёнов отмечает, что Соединённые Штаты сейчас нуждаются в поддержке Иордании в Сирии. Это касается прежде всего юга страны, где действуют группировки, получающие помощь из Хашимитского королевства.

«Переговоры в Аммане с иорданцами могут касаться стабилизации на юге Сирии. С точки зрения американцев, Иордания является страной, которая может изменить обстановку в этом регионе», — полагает эксперт.