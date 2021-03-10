Не мытьём, так катаньем: США планируют ввести новые санкции в отношении строителей "Севпотока-2"

Соединённые Штаты изо всех сил стараются не дать завершить строительство "Северного потока - 2" - как говорится, не мытьём, так катаньем. Президент США Джо Байден уже назвал строительство "плохой сделкой", которая разделит Европу, в связи с чем готовит дополнительные санкции в отношении компаний-строителей.

США прилагают все усилия, чтобы не дать завершить строительство "Северного потока - 2" - как говорится, не мытьём, так катаньем. Президент США Джо Байден во вторник, 9 марта, назвал строительство "плохой сделкой". По его утверждению, это разделит Европу на два лагеря и разрушит союз с Вашингтоном многих стран.

Для того чтобы завершить свои планы по срыву строительства, Америка намерена ввести для некоторых компаний, принимающих участие в строительстве, отдельные дополнительные санкции, передаёт ТАСС. В Госдепе поддержали это предложение.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, решением вопроса о введении дополнительных санкций планируется заняться в среду, 10 марта, а список компаний, участвующих в строительстве, утвердят в начале мая.

Ранее сообщалось, что в 2019 году работы по строительству "Северного потока - 2" уже были приостановлены из-за бойкота швейцарской компании Allseas.