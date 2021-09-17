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Не мультики: Новая русская противоракета подтвердила все характеристики - видео
17 сентября 2021, 07:40 • 66 • Политика
В Минобороны сообщили об успешном испытании новой русской противоракеты системы ПРО. Опубликовано видео с испытаний, во время которых новинка подтвердила все заявленные характеристики.
На Западе часто можно услышать от невоенных экспертов расхожую фразу про то, что русские, мол, только горазды клепать "мультики" о своём страшном оружии. Впервые эта мысль прозвучала после того, как президент России Владимир Путин во время одного из своих посланий Федеральному собранию показал видео с современными отечественными военными разработками, не имеющими аналогов в мире.
Однако военные эксперты оказались не столь скептичны, понимая, что за этими "мультиками" стоит реальное грозное оружие, которого пока ни у кого, кроме России, нет.
О новой победе отечественного оборонно-промышленного комплекса сообщили в Минобороны России. В частности, рассказали об успешно пройденном испытании новой русской противоракеты системы ПРО.
Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил, генерал-майор Сергей Грабчук уточнил, что новая русская противоракета подтвердила все заявленные характеристики. Во время испытаний на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения условная цель была поражена с заданной точностью.
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