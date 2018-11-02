Не мулла, а вербовщик: арестованный в Челябинске инвалид-колясочник способствовал отправке боевиков в Сирию

Арест 46-летнего инвалида-колясочника Амира Гилязова из Челябинска вызвал широкий резонанс в соцсетях и СМИ. В публикациях приводили слова адвоката Гилязова Аллы Дунаевой, которая заявляет, что мужчину отправили в СИЗО за случайный репост экстремистского ролика в соцсетях. Однако, как рассказал RT источник в правоохранительных органах, следствие располагает доказательствами, что Гилязов на протяжении нескольких лет активно участвовал в деятельности террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, вербовал сторонников и способствовал их отправке в Сирию. Подробности резонансного уголовного дела — в материале RT.

Утром 23 октября в квартиру 46-летнего инвалида-колясочника Амира Гилязова пришли с обыском сотрудники ФСБ. По словам адвоката мужчины, поводом для визита силовиков якобы послужила публикация экстремистского видеоролика об освобождении из тюрьмы участника исламистской террористической организации. Сразу после обыска Гилязову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации). Вечером того же дня Центральный районный суд Челябинска арестовал Гилязова на два месяца.

Арест инвалида-колясочника, обвиняемого в терроризме, вызвал широкий общественный резонанс. В соцсетях и некоторых СМИ началась кампания в защиту Гилязова. Так, интернет-ресурс «ОВД-инфо» выпустил материал под заголовком «Сотрудники ФСБ провели обыск в доме человека, прикованного к коляске. Теперь он в СИЗО». Как отмечалось в публикации со ссылкой на супругу Гилязова, мужчине стало плохо во время следственных действий, «он едва дышал». Утверждается, что обыск проходил с нарушениями, а единственной претензией к Гилязову якобы стал ролик на YouTube «семилетней давности».

Адвокат Гилязова Алла Дунаева также заявила, что мужчина был задержан за репост ролика. По её словам, подозреваемый страдает от миопатии Дюшенна (мышечной дистрофии).

Однако, по сведениям RT, экстремистское видео стало лишь одним из эпизодов преступления, которое вменяется Гилязову.

Пресс-секретарь УФСБ по Челябинской области Марина Горлевская сообщила RT, что Гилязова задержали не за ролики и репосты, а за участие в террористической деятельности и вербовку новых сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«При обыске у мужчины изъяли литературу и цифровые носители. Все материалы были переданы на экспертизу, которая определит, есть ли у Гилязова предметы экстремистского содержания», — пояснила RT Горлевская.

Вербовщик боевиков

RT удалось выяснить подробности расследования в отношении Гилязова. По словам источника, знакомого с ходом следствия, мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Сейчас у следствия имеется достаточно доказательств, что Гилязов, несмотря на свою инвалидность, был активным участником террористической организации», — заявил собеседник.

Как сообщил источник, Гилязов вербовал сторонников в соцсетях, а также во время собраний мусульман. У следователей есть данные, что инвалид сумел привлечь в ряды «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» несколько десятков человек.

«Среди них были выходцы из родного села Гилязова, некоторые из них уже сидят за причастность к организации «Хизб ут-Тахрир», — поясняет собеседник. — Более того, сам инвалид не только вербовал, но и способствовал переброске членов организации в Сирию. Он давал им контакты проводника в Турции, который потом проводил их через границу».

Собеседник RT отметил, что участников террористической организации, завербованных Гилязовым, впервые задержали в 2015 году. Тогда на территории Челябинской области ФСБ выявила одну из ячеек «Хизб ут-Тахрир», в которую входили четыре человека. Трое из них были задержаны осенью 2015 года, а четвёртый попытался скрыться в Турции. В 2016 году он возвратился в Россию и был арестован. В августе 2016-го коллегия Московского окружного военного суда вынесла приговор исламистам: все они были приговорены к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В январе был осуждён ещё один член «Хизб ут-Тахрир», который также плотно общался с Гилязовым. Называть имена арестованных и осуждённых террористов источник отказался, сославшись на тайну следствия.

С детства в инвалидном кресле

Амир Гилязов вырос в селе Аширово Кунашакского района Челябинской области. По словам односельчан, он родился здоровым. Болезнь начала проявляться в семь лет, когда он пошёл в школу. На уроках физкультуры учителя заметили, что мальчик заметно отстаёт от сверстников. Из-за болезни Гилязов получил только неполное среднее образование, окончив 9 классов школы, и никогда не работал.

Глава села Аширова Варис Галин рассказал RT, что Гилязов уехал из села 15 лет назад.

«Я его больше по школе знаю. Сильно набожным он не был сначала, — рассказывает Галин. — Позже он вдруг увлёкся религией. В Челябинске его сейчас все называют муллой, он даже обучался этому в мечети. Он уехал из села лет пятнадцать назад. Если не больше. Он приобрёл в Челябинске квартиру и уехал с семьёй. Женился и уехал».

Супруга Гилязова Айгуль рассказала RT, что она жила на одной улице с будущим мужем и практически была его соседкой. Когда они поженились, ей было 19 лет, и она только приняла ислам. Гилязову было 27 лет.

Ни глава поселения, ни супруга Гилязова не смогли рассказать об арестованных земляках. Между тем в списке террористов, размещённом на сайте Росфинмониторинга, значатся восемь жителей Кунашакского района. Трое из них — жители Ашировского поселения: Руслан Фаткуллин, Василь Сайтхужин и Ренат Идельбаев — все участники «Хизб ут-Тахрир».

«Называли муллой»

После переезда из Аширова в Челябинск Гилязов вёл довольно активную жизнь, несмотря на инвалидность. Старшая по дому, в котором живёт семья Гилязовых, 63-летняя Фируза Валерьяновна, рассказала RT, что мужчина был неформальным лидером местных мусульман.

«Он у нас как мулла был. Мы его так звали. Он приходил освящать новые дома, читая аяты. «Чистил» квартиру таким образом. Он давал имена новорождённым. Он читал также никахи, когда кто-то женился. Мне кажется, он любил посещать Белую мечеть на улице Елькина (соборная мечеть Челябинска. — RT)», — рассказала женщина.

Жена Гилязова также отмечает, что супруг был известен в мусульманской общине. «Мы живём в очень большом доме, и здесь очень много этнических мусульман. Как и во всём Тракторозаводском районе Челябинска. Его все знают как человека, владеющего мусульманскими канонами, как глубоко верующего человека. Его даже зовут «муллой» местной общины», — уточнила Гилязова.

В свою очередь, в Духовном управлении мусульман России заявили RT, что о таком мулле им ничего неизвестно. В Минюсте РФ также сообщили, что у ведомства нет сведений об Амире Гилязове как о лице, которое может действовать от имени какой-либо некоммерческой организации.

«Сведений об Амире Ш. Гилязове как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России не содержится. Вместе с тем лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени религиозной организации, не всегда является духовное лицо (лидер) религиозной организации. Зачастую указанную должность занимает светское лицо», — сообщили RT в Минюсте России.

Активный пользователь соцсетей

По словам знакомых Гилязова, инвалид много времени проводил в соцсетях. На его странице в «ВКонтакте» можно найти множество публикаций об исламе и политике. В частности, мужчина выступал против операции российских ВКС в Сирии и репостил материалы о якобы имевших место химических атаках со стороны правительственных войск.

Адвокат Гилязова Алла Дунаева утверждает, что её подзащитный мог случайно репостнуть экстремистский ролик.

«Мой подопечный даже не в состоянии подписывать документы, — утверждает Дунаева. — У него постоянный тремор рук. Он полагает, что мог сделать репост чужого ролика с YouTube-канала, или в «Одноклассниках», или «Вконтакте», но не помнит об этом».

Дунаева отмечает, что её подзащитный не признаёт вины и должен быть отпущен из СИЗО ввиду тяжести заболевания. По её словам, Гилязов страдает от миопатии Дюшенна (мышечной дистрофии), весит 40 кг и не в состоянии самостоятельно передвигаться, не может поднять рук и ног.

Сейчас Гилязов находится не в СИЗО, а в туберкулёзной больнице №3 при ФСИН по Челябинской области. Врачам предстоит установить, может ли подозреваемый при такой болезни содержаться в СИЗО.

«Сейчас он находится в больнице при колонии в Челябинске (СТБ 3)», — рассказала RT уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Она подтвердила, что Гилязову оказывают всю необходимую помощь.

«Он получил посылки от жены. За ним осуществляется уход, который, конечно, отличается от того ухода, который он получал дома, где за ним ухаживали жена, дети, знакомые. Он — инвалид-колясочник, который нуждается в постоянном уходе. Ноги у него обездвижены. Руки практически не двигаются, но он может писать. Хотя подпись он поставил нам достаточно ловко. Я даже удивилась».

По словам омбудсмена, в случае с Гилязовым правоохранительные органы столкнулись со сложной проблемой: с одной стороны, его нельзя содержать в СИЗО, с другой, вменяемые ему обвинения не предполагают другую меру пресечения.

«В условиях тюремной больницы тяжело организовать надлежащий уход. С другой стороны, следователям сложно проводить следственные действия. И сложно оградить его от общения с людьми в условиях общежития. То есть сложно организовать ему домашний арест, чтобы ограничить доступ к интернету, например», — поясняет Павлова.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.