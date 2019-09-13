«Не может быть какой-то слюнтяй во главе государства»

Владимир Путин исполнил обещание 20-летней давности. 12 сентября президент прилетел в дагестанское село Ботлих, где поднял тост с ополченцами, которые в августе 1999-го первыми приняли на себя удар террористов из банд Басаева и Хаттаба. Два десятилетия назад на том же месте Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, пообещал выпить в память о погибших после полной победы над боевиками.

Ни секунды слабости

О планах приехать в Дагестан глава государства сообщил в июне во время «прямой линии». Тогда к президенту обратился один из жителей Ботлиха, переживший события 1999 года. Он попросил российского лидера приравнять к участникам боевых действий ополченцев, которые первыми дали отпор террористам. В начале августа Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для тех, кто сражался в отрядах самообороны Дагестана. Документ предусматривает ряд материальных льгот — на них могут претендовать те, кто получил ранения или увечья.

Спустя 20 лет российский лидер признался, что именно встреча с ополченцами из Ботлиха в 1999-м убедила его в том, что террористы будут уничтожены. Глава государства попросил дагестанцев беречь память об этих событиях.

— Я вспоминаю те события, я совершенно искренне говорю, это не для красного словца: для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества, — сказал он.

В сентябре 1999 года на встрече с военными и ополченцами в солдатской палатке Владимир Путин предложил отложить тост за победу до окончательного уничтожения террористического подполья в России.

— Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом, — объяснил он тогда свой поступок, и жители республики запомнили эти слова.

Через 20 лет глава государства выполнил свое обещание, подняв рюмку и выпив ее до дна.

По-другому невозможно

Глава государства возложил цветы к мемориалу уроженцам Ботлихского района, который был открыт 11 сентября, после чего долго общался с местными жителями.

— При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно, — сказал Владимир Путин.

Ополченцы рассказали президенту, что они сохранили свой штаб и участники отрядов самообороны из разных районов Дагестана продолжают в нем встречаться.

— Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий, — отметил президент. — Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить.

Встречей в Дагестане Владимир Путин подтвердил, что приоритеты федерального центра на Кавказе остаются прежними, отметил в беседе с «Известиями» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его словам, поднятая президентом рюмка — знак того, что военная фаза урегулирования полностью завершена.

— Для Владимира Путина события в Дагестане имеют глубокое символическое значение. Можно сказать, что тогда он прошел боевое крещение, — пояснил «Известиям» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

По мнению эксперта, для президента крайне важно принимать участие в жизни обычных граждан.

— В тех случаях, когда он сталкивается с запросами и чаяниями простых людей, он всегда старается их исполнить, — отметил политолог. — Это мы видим и в Иркутске по итогам наводнения, то же самое касается и обещания приехать в Дагестан.

В этот же день российский лидер также встретился с главой Дагестана, с которым они обсудили проблему очистных сооружений, не справляющихся с нагрузкой. Президент заверил Владимира Васильева, что вопрос нового коллектора будет решен. Пообщался глава государства и с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, которого он поздравил с недавней победой и защитой титула чемпиона UFC.