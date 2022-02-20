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Не можем работать: Американские шпионы пожаловались на ябеду-корябеду

20 февраля 2022, 15:55  •  335 • В мире
Сотрудники американской разведки пожаловались, что не могут нормально шпионить в Европе. Атмосферу в коллективе испортил некий сотрудник, который регулярно ябедничал на коллег начальству.
Из-за нездоровой атмосферы в коллективе сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США не могут собирать разведданные. Об абсурдной ситуации, сложившейся в министерстве, стало известно изданию The Wall Street Journal, которое ссылается на показания работников ведомства, поступившие в конгресс и сенат США.
Ушедший в отставку подполковник ВВС США Райан Суизли, который занимался сбором свидетельских показаний, изучив их, заявил, что "токсичная обстановка в министерстве представляет угрозу национальной безопасности".
Оказалось, что один из сотрудников аппарата Атташе по вопросам обороны в Риме тайно "стучал" начальству на коллег, сообщая обо всех их "косяках". В итоге активная деятельность "ябеды-корябеды" привела к созданию невыносимой атмосферы в рабочем коллективе и фактически парализовала всю шпионскую деятельность.
А одного из офицеров ВМС США на работе начали травить из-за проблем со здоровьем, из-за чего он "лишился возможности проявлять инициативу".
Всего в 2020 году, по данным опроса сотрудников службы, около 50% респондентов подверглись запугиванию, домогательствам и издевательствам. При этом чуть ли не каждый третий столкнулся с "расовой, гендерной и другими формами дискриминации".

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