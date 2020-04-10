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«Не можем подвергать опасности москвичей»: в столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

10 апреля 2020, 16:30  •  39 • В России
В Москве временно приостановили посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Мэр Сергей Собянин пояснил, что в Вербное воскресенье и на Пасху навестить могилы родных и близких обычно собираются около миллиона человек, в то время как риск заражения COVID-19 всё ещё остаётся высоким. В свою очередь, в РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.
 
Москвичи на Митинском кладбище в праздник Пасхи РИА Новости © Георгий Куролесин
 

В Москве временно приостановлено посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Он пояснил, что на религиозные праздники — Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу — многие москвичи традиционно навещают могилы родных. В эти дни на кладбища обычно приезжают около миллиона человек.

«Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя», — сообщил Собянин.

Как пояснили в столичном Департаменте торговли и услуг, решение было принято из-за невозможности соблюдения социальной дистанции по пути на кладбище и у самих захоронений.

«Посещение кладбищ в пасхальные дни, учитывая создание пиковой нагрузки на транспорт и скученность на маршрутах, создаёт благоприятную среду для массового заражения коронавирусом и подвергает опасности жизни десятков и сотен тысяч москвичей и их близких», — добавили в ведомстве.

Мэр напомнил, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией остаётся высоким, и призвал не подвергать опасности пожилых граждан, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.

Собянин добавил, что за чистотой и порядком на кладбищах будут следить работники ГБУ «Ритуал». 

В свою очередь, пресс-служба столичной мэрии отметила, что в Москве и области во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

Там также напомнили, что общественный транспорт для борьбы с распространением COVID-19 регулярно дезинфицируют.

«Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи обрабатывают при каждом выезде и возвращении в парк или депо, а также на конечных станциях», — уточнили в мэрии. 

В Москве продолжают действовать ограничительные меры, введённые с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Все жители столицы, независимо от возраста, должны соблюдать режим самоизоляции, который продлится до 30 апреля. В городе закрыты рестораны, кафе, развлекательные заведения и другие места массового скопления людей.

Жители Москвы могут покидать дома для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу для тех, кто обязан её посещать, похода в ближайший магазин либо аптеку. Также граждане могут выгуливать домашних питомцев на расстоянии не более 100 м от дома и выносить бытовой мусор.

  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что в РПЦ считают решение о приостановке посещений кладбищ ожидаемой и обоснованной мерой. Он добавил, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Легойда также попросил верующих не расстраиваться, что они не смогут посетить могилы близких на Пасху, и напомнил, что РПЦ совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.

Помимо этого, рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений рекомендовала духовенству РПЦ призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введённых властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — говорится в сообщении.

Сергей Собянин, в свою очередь, также отметил, что меры по борьбе с коронавирусом, реализуемые в городе, согласованы и поддерживаются Владимиром Путиным.

«Президент ежедневно, в ежедневном режиме контролирует, что происходит у нас. Практически все меры, которые мы реализуем в Москве, проговорены с ним и согласованы, более того — получают его активную поддержку», — сказал он.

Власти сделают всё возможное, чтобы справиться с ситуацией с коронавирусом с минимальными издержками, добавил Собянин.

Тем временем Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению режима самоизоляции россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Также ведомствам поручено усилить меры безопасности в организациях, привлечённых к борьбе с инфекцией.

В то же время президент поручил Минпромторгу увеличить производство, закупки и поставки дезинфицирующих средств, аппаратов ИВЛ и лекарств для лечения вируса, а правительству и региональным властям — оценить готовность медицинских учреждений к оказанию помощи больным.

Помимо этого, Путин поручил правительству и региональным властям при необходимости предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей для лечения больных коронавирусом.

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