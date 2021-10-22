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«Не могут терпеть побои»: почему в саратовской колонии №13 произошли волнения среди заключённых

22 октября 2021, 22:30  •  31 • В России
Следователи в Саратовской области возбудили три уголовных дела о применении насилия, после того как в колонии №13 произошла массовая драка. По версии следствия, восемь осуждённых избили девятерых других за то, что те сотрудничали с администрацией ИК-13. Адвокат одного из заключённых сообщила RT, что волнения в тюрьме произошли, потому что «активисты» постоянно вымогали у других арестантов деньги и подвергали пыткам. Что происходит в саратовской колонии — в материале RT.
 
© УФСИН России по Саратовской области
 

Следственный комитет Саратовской области расследует уголовное дело по факту массовой драки заключённых в колонии №13 УФСИН региона. Об этом сообщили в областном следственном управлении 22 октября. 

По данным следствия, волнения в колонии, которая находится в городе Энгельс, начались в среду утром, 20 октября. Восемь осуждённых в общежитии одного из отрядов избили девять заключённых за то, что те сотрудничали с администрацией учреждения. Два сотрудника ИК-13 получили травмы, пока пытались прекратить массовую драку.

Против двух заключённых 32 и 33 лет возбудили уголовные дела о применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Против ещё восьми заключённых возбудили дело о применении насилия в отношении осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения (ч.1 ст. 321 УК РФ).

Максимальное наказание в обоих случаях — пять лет лишения свободы.

«В настоящее время три возбужденных уголовных дела соединены в одном производстве», — сообщили в региональном СКР.

«Не могут терпеть издевательства»

Адвокат Снежана Мунтян заявила RT, что волнения в колонии произошли, потому что осуждённые больше не могут терпеть издевательства и постоянные побои со стороны «активистов».

Мунтян представляет интересы осуждённых, которые заявили о насилии, побоях и изнасилованиях в колониях. Несколько её клиентов уже признаны пострадавшими в уголовных делах о пытках.

Как рассказала адвокат, один из её заявителей 21 октября разрешил ей назвать СМИ своё имя и попросил рассказать с его слов, что происходило в ИК-13 в последние дни.

«Моего клиента зовут Роман Поздняков. Вчера я навещала его в ИК-13. По его словам, осуждённые возмутились ужасным отношением к себе со стороны «активистов» этой колонии. Они больше не могут терпеть постоянные издевательства, вымогательства денег и побои, всё это длится давно», — рассказала Мунтян.

Как добавила адвокат, во время встречи она заметила на Позднякове следы побоев: его локти были покрыты синяками. По словам Романа, недавно «активисты» потребовали у него деньги, а также призывали присоединиться к их группе и участвовать в побоях других заключённых.

«Он сказал, что отказался, говорит: «Это не моё, я не смогу». После этого ему обвязывали голову тряпкой и лили на лицо воду чуть не до потери сознания», — говорит Снежана Мунтян.

По её словам, она навещала Романа за три недели до этого и тогда он вёл себя по другому: почти всё время молчал и повторял, что у него всё хорошо. При этом адвокат заметила, что у заключённого дёргается глаз.

«А на этой нашей встрече его как будто прорвало: он очень много рассказал о том, что происходило в колонии и во время самих волнений», — говорит собеседница RT.

На место прибыл глава УФСИН


Со слов заключённого Романа Позднякова, сейчас «активисты» колонии изолированы от других заключённых: всех их перевели в отдельный отряд.

«Чтобы успокоить заключённых, администрация колонии пообещала, что «активистов» якобы переведут в другую колонию. Но что будет сделано на самом деле, пока неизвестно. По словам Романа, когда к ним приезжали с проверкой 20 октября, в одном только его 12-м отряде около 60 заключённых написали заявления в прокуратуру с жалобой на побои и вымогательства. То же сделали заключённые из других отрядов. По самым скромным подсчётам должно было поступить около 400 заявлений», — заявила Мунтян.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области сообщили, что после волнений в колонию приехала инспекционная группа, в том числе врио начальника УФСИН по региону Антон Ефаркин. В комиссии подтвердили, что драка среди осуждённых была остановлена самим заключёнными.

«В ходе визита было выяснено, что в одном из отрядов произошла драка среди заключённых, но ими же эта драка была и остановлена. Дополнительных мер урегулирования принимать не приходилось, в том числе не подтвердилась информация о вызове спецназа», — говорится на сайте комиссии.

При этом в ОНК опровергли данные о том, что осуждённые отказались выходить на работу.

«Инспекционная группа провела беседу со всеми заключёнными, ни один не подтвердил данную информацию. По факту драки и по всем поступившим вопросам будет проходить дополнительная проверка компетентных органов», — сказал Соболев.

RT обратился в региональный СКР и прокуратуру с запросами о том, проводится ли проверка по факту обращений о пытках в ИК-13. Однако на момент публикации материала ответы от ведомств не поступили.

Напомним, Следственный комитет расследует семь уголовных дел по пяти эпизодам изнасилований и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия в другом учреждении ФСИН в Саратовской области — туберкулёзной больнице №1 (ОТБ-1). 

Дела были возбуждены после публикации в сети записей пыток и изнасилований заключённых. 

Также проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осуждённых проводит Генпрокуратура РФ.

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