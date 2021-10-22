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«Не могут терпеть побои»: почему в саратовской колонии №13 произошли волнения среди заключённых
22 октября 2021, 22:30 • 31 • В России
Следователи в Саратовской области возбудили три уголовных дела о применении насилия, после того как в колонии №13 произошла массовая драка. По версии следствия, восемь осуждённых избили девятерых других за то, что те сотрудничали с администрацией ИК-13. Адвокат одного из заключённых сообщила RT, что волнения в тюрьме произошли, потому что «активисты» постоянно вымогали у других арестантов деньги и подвергали пыткам. Что происходит в саратовской колонии — в материале RT.
© УФСИН России по Саратовской области
Следственный комитет Саратовской области расследует уголовное дело по факту массовой драки заключённых в колонии №13 УФСИН региона. Об этом сообщили в областном следственном управлении 22 октября.
По данным следствия, волнения в колонии, которая находится в городе Энгельс, начались в среду утром, 20 октября. Восемь осуждённых в общежитии одного из отрядов избили девять заключённых за то, что те сотрудничали с администрацией учреждения. Два сотрудника ИК-13 получили травмы, пока пытались прекратить массовую драку.
Против ещё восьми заключённых возбудили дело о применении насилия в отношении осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения (ч.1 ст. 321 УК РФ).
Максимальное наказание в обоих случаях — пять лет лишения свободы.
«В настоящее время три возбужденных уголовных дела соединены в одном производстве», — сообщили в региональном СКР.
«Не могут терпеть издевательства»
Адвокат Снежана Мунтян заявила RT, что волнения в колонии произошли, потому что осуждённые больше не могут терпеть издевательства и постоянные побои со стороны «активистов».
Мунтян представляет интересы осуждённых, которые заявили о насилии, побоях и изнасилованиях в колониях. Несколько её клиентов уже признаны пострадавшими в уголовных делах о пытках.
Как рассказала адвокат, один из её заявителей 21 октября разрешил ей назвать СМИ своё имя и попросил рассказать с его слов, что происходило в ИК-13 в последние дни.
Как добавила адвокат, во время встречи она заметила на Позднякове следы побоев: его локти были покрыты синяками. По словам Романа, недавно «активисты» потребовали у него деньги, а также призывали присоединиться к их группе и участвовать в побоях других заключённых.
«Он сказал, что отказался, говорит: «Это не моё, я не смогу». После этого ему обвязывали голову тряпкой и лили на лицо воду чуть не до потери сознания», — говорит Снежана Мунтян.
По её словам, она навещала Романа за три недели до этого и тогда он вёл себя по другому: почти всё время молчал и повторял, что у него всё хорошо. При этом адвокат заметила, что у заключённого дёргается глаз.
«А на этой нашей встрече его как будто прорвало: он очень много рассказал о том, что происходило в колонии и во время самих волнений», — говорит собеседница RT.
На место прибыл глава УФСИН
«Чтобы успокоить заключённых, администрация колонии пообещала, что «активистов» якобы переведут в другую колонию. Но что будет сделано на самом деле, пока неизвестно. По словам Романа, когда к ним приезжали с проверкой 20 октября, в одном только его 12-м отряде около 60 заключённых написали заявления в прокуратуру с жалобой на побои и вымогательства. То же сделали заключённые из других отрядов. По самым скромным подсчётам должно было поступить около 400 заявлений», — заявила Мунтян.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области сообщили, что после волнений в колонию приехала инспекционная группа, в том числе врио начальника УФСИН по региону Антон Ефаркин. В комиссии подтвердили, что драка среди осуждённых была остановлена самим заключёнными.
При этом в ОНК опровергли данные о том, что осуждённые отказались выходить на работу.
«Инспекционная группа провела беседу со всеми заключёнными, ни один не подтвердил данную информацию. По факту драки и по всем поступившим вопросам будет проходить дополнительная проверка компетентных органов», — сказал Соболев.
RT обратился в региональный СКР и прокуратуру с запросами о том, проводится ли проверка по факту обращений о пытках в ИК-13. Однако на момент публикации материала ответы от ведомств не поступили.
Напомним, Следственный комитет расследует семь уголовных дел по пяти эпизодам изнасилований и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия в другом учреждении ФСИН в Саратовской области — туберкулёзной больнице №1 (ОТБ-1).
Дела были возбуждены после публикации в сети записей пыток и изнасилований заключённых.
Также проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осуждённых проводит Генпрокуратура РФ.
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