«Не могут свернуть с этого пути»: в Москве отреагировали на инициативу сенаторов США ужесточить антироссийские санкции

На сайте конгресса США опубликован текст обновлённого законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ предполагает введение ограничительных мер против финансового и энергетического секторов, в частности, СПГ-проектов. Кроме того, авторы считают необходимым создать специальный центр по борьбе с «гибридными угрозами», которые якобы исходят от России. В Госдуме новую антироссийскую инициативу связали с попытками Вашингтона препятствовать экономическому росту РФ. Между тем в Совете Федерации отметили, что Соединённые Штаты сами создали ситуацию, при которой вынуждены придумывать всё новые поводы для введения санкций.

В среду, 27 февраля, конгресс США опубликовал законопроект об ужесточении антироссийских санкций — акт «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, или DASKA). Он был внесён на рассмотрение сената две недели назад, 13 февраля.

В документе указано, что он призван поддержать укрепление НАТО, борьбу с международной киберпреступностью, введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации, а также преследует ряд других целей.

Билль был представлен сенаторами от Республиканской и Демократической партий (республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, демократы Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин).

Опубликованный законопроект является доработанной версией документа, представленного в августе 2018 года. Тогда он не получил одобрения законодателей.

Как и в первоначальном варианте акта, несколько разделов нынешнего документа посвящены санкциям против России в энергетической и финансовой отраслях. Как и в предыдущей версии, сенаторы предлагают ввести ограничения на сделки с суверенным госдолгом РФ со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что эти рестрикции начнут действовать спустя 90 дней после принятия законопроекта.

Также под санкции подпадут финансовые учреждения, которые, по мнению американских специалистов, якобы поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Кроме того, авторы документа предлагают ввести ограничительные меры против российских СПГ-проектов за пределами России. В частности, под санкции подпадут инвестиции размером от $1 млн единовременно или же от $5 млн в течение 12 месяцев.

Вашингтон пытается любыми способами препятствовать экономическому росту Российской Федерации, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Парламентарий также полагает, что Москва рано или поздно перейдёт к ответным мерам, которые тоже будут предполагать нанесение урона экономике США.

«Расплывчатые формулировки, которыми в конгрессе пытаются прикрыть политику сдерживания по отношению к России, теоретически позволяют по надуманным поводам попытаться с помощью влияния на финансовый сектор экономики РФ противодействовать её росту. Однако надеюсь, что в данных инициативах США будут осторожны и не будут находить в этом лёгкий инструмент для решения внутриполитических межпартийных конкретных задач, и санкции против российских госбанков не последуют», — подчеркнул он.

«Я думаю, что подобная недружественная политика должна встречать противодействие не только с нашей стороны, но и со стороны получателей российской продукции. Диверсификация поставщиков — важнейший фактор безопасности национальных экономик тех стран, которые выступают потребителями СПГ», — заметил Гутенёв.

«Создание предпосылок для новых санкций»

Среди многочисленных пунктов документа, которые перешли из версии 2018 года, можно отметить те, что посвящены президенту России Владимиру Путину.

Американской разведке предлагается сделать доклад «о личном состоянии и активах» главы РФ. Вдобавок под санкции подпадут политики, олигархи и другие граждане за якобы «противозаконные или коррупционные действия от имени российского президента».

Также сохранились без изменений разделы, в которых говорится о необходимости временного запрета на использование Москвой механизма «красных уведомлений» (объявления в международный розыск), о составлении отчёта по соответствию России критериям «государства — спонсора терроризма» и о создании Национального координационного центра по борьбе с гибридными угрозами, якобы исходящими от российской стороны.

Вдобавок предлагается введение антироссийских санкций за якобы создание киберугроз, «вмешательство» в американские выборы, ситуацию в Сирии и многое другое.

При этом появилось положение о введении рестрикций против «не менее 24 старших офицеров ФСБ» за произошедший в ноябре 2018 года инцидент в Керченском проливе, когда были задержаны украинские моряки, осуществившие провокацию.

Кроме того, предлагается наложение санкций на представителей судостроительного сектора «в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или где-либо ещё».

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, новые американские санкционные проекты негативно сказываются на двусторонних отношениях США и России. Однако, по словам сенатора, Вашингтон сам создал такую ситуацию, при которой Америке необходимо постоянно придумывать новые поводы для введения очередных ограничительных мер.

«Ничего удивительного в этом нет. Они встали на путь санкций и не могут с него свернуть. Они уже оказались в плену этих санкций и в плену тех заявлений, которые они делают на предмет требования возвращения Крыма Украине. Нам уже ни холодно ни жарко от этих санкций. Они принимаются, чтобы создать предпосылки для новых санкций», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.