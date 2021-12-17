«Не могут отказаться от неверных решений»: как в Москве отреагировали на заявление о продлении санкций ЕС против России

Лидеры Евросоюза единогласно решили продлить экономические санкции против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом Москву призвали «вернуться к реализации Минских соглашений» и перейти к «деэскалации напряжённости» на границе с Украиной. Вместе с тем в Совфеде напомнили, что выполнение минских договорённостей полностью зависит от Киева. Однако Запад во главе с США не оказывает должного давления на Украину для исполнения ею обязательств, добавили в Госдуме.

Главы 27 стран Европейского союза приняли решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом в своём Twitter-аккаунте написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Лидеры Европейского совета единогласно поддержали продление экономических санкций в отношении России. Призываем Россию выполнить свою часть обязательств и вернуться к реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Глава Евросовета также выступил с «предупреждением» Москве.

«Если Россия пойдёт на дальнейшие военные действия против Украины, то это приведёт к серьёзнейшим последствиям и огромным издержкам», — добавил он.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u — Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021

В принятом по итогам саммита документе говорится, что Россия должна «снизить напряжённость» на границе с Украиной. При этом в Евросовете заявили о «полной поддержке» суверенитета и территориальной целостности Украины.

31 июля 2014 года ЕС ввёл ограничения против ряда российских предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов в ответ на якобы дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины. В частности, они ограничивают предоставление отечественным банкам и компаниям займов, запрещают финансирование, передачу технологий двойного назначения и технологий, которые могут быть использованы в военной и энергетической сфере. В 2015-м рестрикции увязали с «полным выполнением Минских соглашений». В последний раз ограничительные меры продлили 12 июля 2021 года.

«Попытки обвинить Россию — полнейшая глупость»

Как отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, «Россию считают ответственной за всё происходящее в Донбассе».

«В Минских соглашениях мы лишь третья сторона... Так как на сегодняшний день Украина — выгодный политический союзник Европы, ей прощается всё: и карательные операции, и мародёрство, и убийства мирных жителей, но всё это пытаются свалить на Россию и республики Донбасса», — заметил депутат.

Минские соглашения и их выполнение полностью зависит от Украины, подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Никаким образом Москва не является стороной конфликта. Выдвинув это (санкционное. — RT) решение, они не могут никак от него отказаться, хотя неоднократно обращали внимание на то, что вообще-то санкции за невыполнение Минских соглашений прежде всего должны применяться к Украине. Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений, которые принимались ранее», — заявил собеседник RT.

Россия выступала и выступает за категорическое исполнение минских договорённостей, сказал RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Если бы Украина исполняла их, то сегодня не было бы конфликта. При этом европейские страны и США не оказывают должного давления на Украину для исполнения Минских соглашений. А попытки обвинить Россию в этой связи — полнейшая глупость», — пояснил он.

Говоря о возможных санкциях за якобы готовящееся «вторжение» России на Украину, парламентарий отметил, что российская сторона не собирается этого делать и никогда не ставила перед собой подобных целей.

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Тем временем, как отмечает Bloomberg со ссылкой на «анонимные источники», США продолжают давить на Евросоюз, призывая Брюссель согласовать широкий пакет ограничений против российских банков и энергетических компаний на случай якобы возможного «нападения» России на Украину.

При этом конкретные меры ещё не утверждены, но среди вариантов допускается отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Однако в ЕС считают, что подобный шаг будет проблематичным, поскольку негативно отразится на мировом рынке энергоносителей. Вдобавок, в качестве ответного шага Москва может прекратить поставки газа, предполагают собеседники издания.

Также с «предупреждением» России обращались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Они констатировали, что в случае якобы возможной российской «агрессии» против Украины в отношении Москвы будут введены экономические рестрикции.

Сообщения о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на украинскую территорию, тиражируются в западных СМИ на протяжении последнего месяца. При этом в Москве неоднократно отмечали ложность подобных утверждений.

7 декабря Владимир Путин в ходе разговора с главой Белого дома Джо Байденом подчеркнул, что российские войска никому не угрожают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT DE, публикации о якобы намерении России напасть на Украину являются ложными.

«Это восприятие даже не искажённой действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания», — сказала официальный представитель ведомства.