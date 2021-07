«Не могут обойтись без образа врага»: как в США связали с Россией свои энергетические проблемы • 143 • В мире Республиканские политики в США критикуют стратегию администрации президента Джо Байдена в энергетической сфере на фоне продолжающегося роста цен на топливо. Так, сенатор Тед Круз обвинил руководство страны в том, что его действия приводят к сокращению рабочих мест в Соединённых Штатах и «помогают России». Кроме того, в консервативных кругах обсуждается тезис, что Байден старается ослабить позиции Вашингтона в области энергетики, прикрываясь борьбой с изменением климата. По мнению экспертов, в этой ситуации республиканцы в очередной раз разыгрывают «российскую карту» для решения внутриполитических задач. Здание конгресса США / Строительство газопровода «Северный поток — 2» Reuters Республиканские политики в США всё жёстче критикуют энергетическую стратегию администрации Джо Байдена на фоне продолжающегося роста цен на топливо. По данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина в стране с начала года выросла на 40% и находится на уровне семилетнего максимума — $3,14 за галлон ($0,83 за литр), а в Калифорнии цена достигает $4,31 ($1,14 за литр). Так, сенатор Тед Круз обвинил президента США в том, что его политика в энергетической сфере «помогает России», а также приводит к сокращению рабочих мест в Соединённых Штатах. «Где же тут логика? Байден хочет предоставить больше денег и рабочих мест России и Ирану. И в то же время сокращает эти самые «синеворотничковые» рабочие места в Америке. Почему?» — написал Круз в Twitter. How does this make sense?



Biden wants more $$ and jobs for Russia & Iran.



And is simultaneously killing those same blue-collar jobs in America.



Why?? https://t.co/4M1FteLkoR — Ted Cruz (@tedcruz) July 10, 2021 Таким образом республиканец прокомментировал редакционную колонку в The Wall Street Journal от 6 июля, в которой высказывалось мнение, что явная цель политики Байдена — сократить добычу нефти и газа в США, «ограничивая мировой объём предложения ископаемого топлива во имя борьбы с изменением климата». «Однако сейчас его команда умоляет нефтяной картель ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы цены на бензин в США при Байдене не выросли ещё сильнее и не превысили уже достигнутый уровень», — говорится в публикации. Издание напомнило, что очередной скачок цен произошёл после того, как участники встречи ОПЕК+ не смогли договориться о новых условиях добычи нефти. 10 июля на американском консервативном политическом сайте RedState был опубликован материал, автор которого заявил, что если Джо Байден старается ослабить позиции США в сфере энергетики относительно остального мира («в особенности России»), то он уже «исчерпал практически все возможности ещё как-то навредить». «У нас на глазах Байден пошатнул наши позиции в энергетике, ударив по отрасли ископаемого топлива и сорвав строительство трубопровода Keystone XL в интересах борьбы с изменением климата и реализации зелёной повестки. В связи с остановкой работы над этим трубопроводом на него поданы судебные иски. Его явная цель — снизить объёмы нефтедобычи в нашей стране», — пишет журналист. При этом в публикации подчёркивается, что глава Белого дома «без каких-либо проблем делал исключения из санкций и расчищал путь» для завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2». «Выходит, что для Байдена американские нефть и газ — это плохо, а расширение контроля России в сфере энергетики — хорошо», — делает вывод автор RedState. Он также напомнил, что на днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о причине внушительного роста цен на топливо, сослалась на «сезонные колебания». Место строительства нефтепровода Keystone XL

Reuters

© Todd Korol Ранее, в начале июня, лидер республиканцев в комитете сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что «трудно понять», почему администрация Байдена отменила строительство трубопровода Keystone XL, но сделала исключение из санкций для «Северного потока — 2». «Возобновить проект Keystone, вложив ресурсы в укрепление энергетической безопасности США и создание рабочих мест, значит проявить здравомыслие. Почему наличие доступа к природному газу в случае США — плохо, а в случае России — нормально?», — заявил конгрессмен. «Многомиллиардный подарок» Напомним, республиканцы раскритиковали решение Байдена отказаться от применения санкционных ограничений против оператора проекта «Северный поток —2» — компании Nord Stream 2 AG — и его генерального директора Маттиаса Варнига, а также других служащих. Об этом говорилось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепа 19 мая. Как подчеркнул тогда дипломат, такое решение «отвечает национальным интересам» Соединённых Штатов. «Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе в соответствии с обещанием президента восстановить отношения с нашими европейскими союзниками и партнёрами», — отметил он. При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжит «противостоять завершению» «Северного потока — 2». Однако Джим Риш назвал такое решение ошибочным. Политик заявил, что Вашингтон таким образом ставит интересы Германии и России выше интересов американских союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе. Он также призвал администрацию Байдена исправить эту «ошибку», пока не стало слишком поздно. В свою очередь, Тед Круз тогда назвал отказ администрации США от дальнейших рестрикций против «Северного потока — 2» «многомиллиардным подарком» президенту России Владимиру Путину. «Надуманные опасения» По словам опрошенных RT аналитиков, ряд республиканских политиков и некоторые американские СМИ намеренно увязывают энергетические проблемы США с Россией и «Северным потоком — 2». «Представители Республиканской партии пытаются провести некие прочные параллели между внутренними проблемами США в сфере энергетики с Россией и газопроводом, но всё это выглядит крайне неубедительно. Подобные тезисы шиты белыми нитками, однако я не исключаю, что претензии продолжатся, хотя будут, скорее, носить риторический характер», — отметил политолог Александр Асафов. Он выразил мнение, что «российская карта» в этой ситуации используется в политических баталиях как повод для обвинений в адрес главы Белого дома. «Чтобы поставить вопрос о ряде внутренних энергетических проблем США, а также обрушиться с критикой на Байдена, представителям Республиканской партии удобно выдвигать несодержательные претензии к России. В частности, Тед Круз — последовательный критик Москвы, поэтому он, не стесняясь, примешивает российский фактор к теме, которая касается исключительно самих Соединённых Штатов», — считает эксперт. Здание Капитолия

Reuters

© Ken Cedeno/File Люблинский треугольник против Русского мира Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв придерживается аналогичной точки зрения: «Республиканцы утверждают, что Россия якобы использует свои энергетические ресурсы в политических целях. Однако такого рода опасения являются надуманными. Москва не раз заявляла, что проект экономически выгоден как РФ, так и Европе». По словам Рогулёва, республиканцы в своих заявлениях с критикой энергетического курса Байдена делают акцент на России, поскольку считают это дополнительным аргументом, который, как они думают, усиливает их позиции. «В Республиканской партии полагают, что, когда нужно привлечь внимание общественности к какой-либо внутренней проблеме, на неё быстрее посмотрят, если она хоть и искусственно, но будет связана с Россией. Это некий инструмент республиканцев для решения внутренних задач. Сейчас США дошли до ситуации, когда для ведения внутренней политики американский истеблишмент уже не может обойтись без образа врага в лице России», — подчеркнул он. Асафов со своей стороны отметил, что критика Байдена за его якобы несостоятельную энергетическую политику уже стала одним из стандартных обвинений республиканцев в адрес действующего президента. «Представители Республиканской партии выбрали именно такое направление, поскольку среди них поддержка энергетической отрасли традиционно высока», — пояснил аналитик. При этом Юрий Рогулёв констатировал, что нынешний глава Белого дома не хочет поддерживать статус США как энергетической державы, к чему стремился его предшественник. «Трамп разрешил добычу угля, нефти, газа, дал добро на строительство нефтепровода. Байден же взял курс на сокращение всех этих объёмов», — отметил эксперт. Как спрогнозировал Асафов, на фоне некоторого сокращения санкционного давления на «Северный поток — 2» республиканцы продолжат связывать неудачные, по их мнению, решения Байдена с Россией. «При том, что республиканцам сложно обвинить действующего президента США в лояльности к России, его можно критиковать за нерешительность и неготовность к крайне жёстким действиям», — подытожил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









143 Источник Похожие новости Униженного у Крыма капитана Defender засмеяли после награды Le Figaro: Евросоюз раскалывается на Запад и Восток Августовская облава и музей в честь антисоветского бандподполья В Эстонии вновь вспомнили о территориальных претензиях к России «Хотят полного повиновения»: как США используют антироссийскую риторику для укрепления отношений с Францией Семье Нетаньяху пришлось съехать из премьерской резиденции Новости партнеров