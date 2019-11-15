«Не могут обеспечить свою конкурентоспособность»: как США реагируют на потенциальную покупку Египтом российских Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили письмо египетскому министру обороны, сообщают американские СМИ. По их данным, в документе говорится, что США могут ввести ограничения в отношении Египта, если страна закупит у России истребители Су-35. Отмечается, что послание было направлено в Каир во время визита министра обороны России Сергея Шойгу, который принял участие в заседании двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Помпео уже предупреждал арабскую республику о возможных санкциях в связи с покупкой Су-35. По мнению экспертов, действия Вашингтона — это не только проявление недобросовестной конкуренции, но и попытка продемонстрировать своё политическое влияние. Однако, по мнению аналитиков, ограничительные меры — единственный рычаг давления Белого дома.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось письмо, направленное Помпео и Эспером министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Ахмеду Заки.

В послании отмечается, что приобретение Египтом российских Су-35 усложнит предоставление военной помощи стране со стороны Соединённых Штатов, в связи с чем Помпео и Эспер призвали египетского министра отменить сделку.

«Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», — говорится в письме.

WSJ также отмечает, что обращение Помпео и Эспера было направлено в Каир именно в тот день, когда в Египет прибыл с визитом министр обороны России Сергей Шойгу, который принял участие в шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Недовольство Вашингтона

В 2015 году Китай стал первым зарубежным заказчиком новых истребителей — до этого Су-35 состояли на вооружении только у ВКС России. В рамках контракта на $2,5 млрд Пекин приобрёл у российской стороны 24 самолёта. Договор на поставку 11 истребителей Су-35 был заключён и с Индонезией в феврале 2018 года.

Позднее в СМИ появилась информация, что Индонезия якобы может отказаться от контракта, так как опасается санкций, которые Вашингтон собирается ввести в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Однако впоследствии глава Минобороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что его страна продолжит выполнять свои обязательства согласно действующим договорённостям с РФ.

Эксперты напоминают, что власти США ранее пытались надавить на Египет, чтобы тот расторг контракт на покупку российских истребителей. В апреле 2019 года госсекретарь Майк Помпео сообщил членам комитета конгресса США по бюджетным ассигнованиям: Белый дом предупредил Каир, что импорт вооружения и военной техники из России повлечёт за собой введение ограничительных мер в соответствии с CAATSA.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер

AFP

© Rick Rycroft

Закон CAATSA, принятый американским конгрессом в ответ на якобы имевшее место «вмешательство» России в президентские выборы в США, позволяет вводить разного рода рестрикции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий. Соединённые Штаты начали активно применять этот закон после того, как несколько стран проявили интерес к зенитно-ракетным комплексам С-400.

Египет — не первое государство, которому Белый дом грозит санкциями за покупку вооружений у Москвы. В 2018 году ограничительные меры, предусмотренные положениями CAATSA, были введены против департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководителя Ли Шанфу за контракты по закупке ЗРК у России.

Кроме того, США оказывали давление на Турцию также за приобретение комплексов С-400 — в качестве ответной меры американский сенат заморозил передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, исключил страну из программы их производства и заявил о возможном прекращении обучения турецких пилотов на этих самолётах. Впрочем, санкции против Анкары в соответствии с CAATSA администрация Трампа до сих пор так и не ввела: Белый дом не оставляет попыток убедить Турцию разорвать контракт с РФ в обмен на некое соглашение на $100 млрд, которое ряд американских СМИ уже назвали «суперсделкой».

Кроме того, в Госдепе заявляли, что намерены оказывать давление и на Индию, которая также подписала крупный контракт на покупку российских ЗРК. Белый дом пока медлит с санкциями в надежде переубедить Нью-Дели, однако в администрации Трампа не исключили, что ряд ограничений в соответствии с CAATSA всё же будет введён в отношении этой страны.

«Остались только санкции»

По словам экспертов, санкционная политика — это единственный инструмент, который могут использовать США в своей широкомасштабной борьбе против российского оборонно-промышленного экспорта.

«Ранее Вашингтон пугал Эрдогана и Турцию санкциями за покупку С-400, теперь пугает этим власти Египта. Соответственно, к другим странам он тоже может применить только эту политику. Это прежде всего демонстрирует, что обеспечить свою конкурентоспособность другими способами американцы не могут», — пояснил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, действуя таким образом, Вашингтон пытается обеспечить себе доминирующую позицию на глобальном рынке вооружений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Заки во время встречи в Каире

РИА Новости

© Вадим Савицкий

«США какое-то время рассматривали Египет как своего союзника, соответственно, поддерживали его и поставляли ему вооружение. Сегодня Вашингтон ставит Каир перед выбором, говоря о том, что он должен покупать либо американское оружие, либо российское. В данном случае это вопрос не только недобросовестной конкуренции, но и демонстрации политического влияния», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

При этом Юрий Рогулёв добавил, что наличие у стран Ближнего Востока авиационной техники и систем ПРО американского производства гарантирует Пентагону доступ в их воздушное пространство.

Как отмечает Дмитрий Евстафьев, санкционным давлением на Египет американская сторона пытается расчистить этот рынок для своих истребителей F-35, платформа которых, по мнению аналитиков, является весьма спорной с точки зрения боевых характеристик.

«Но его всё равно нужно экспортировать, чтобы окупить программу его разработки, поэтому американцы прикладывают усилия, чтобы сейчас быстро кому-то продать этот истребитель. Вашингтон может также предложить ЗРК Patriot и какие-то системы для военно-морского флота, но не более того», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что для лоббирования своей оборонной продукции Соединённые Штаты активно использовали кредитование, инвестиции в развитие промышленности других стран, программы лизинга и долгосрочной помощи, которые гарантировали покупку американского вооружения.