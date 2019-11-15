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«Не могут обеспечить свою конкурентоспособность»: как США реагируют на потенциальную покупку Египтом российских Су-35
15 ноября 2019, 20:24 • 94 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили письмо египетскому министру обороны, сообщают американские СМИ. По их данным, в документе говорится, что США могут ввести ограничения в отношении Египта, если страна закупит у России истребители Су-35. Отмечается, что послание было направлено в Каир во время визита министра обороны России Сергея Шойгу, который принял участие в заседании двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Помпео уже предупреждал арабскую республику о возможных санкциях в связи с покупкой Су-35. По мнению экспертов, действия Вашингтона — это не только проявление недобросовестной конкуренции, но и попытка продемонстрировать своё политическое влияние. Однако, по мнению аналитиков, ограничительные меры — единственный рычаг давления Белого дома.
Истребитель Су-35 РИА Новости © Михаил Воскресенский
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось письмо, направленное Помпео и Эспером министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Ахмеду Заки.
В послании отмечается, что приобретение Египтом российских Су-35 усложнит предоставление военной помощи стране со стороны Соединённых Штатов, в связи с чем Помпео и Эспер призвали египетского министра отменить сделку.
«Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», — говорится в письме.
WSJ также отмечает, что обращение Помпео и Эспера было направлено в Каир именно в тот день, когда в Египет прибыл с визитом министр обороны России Сергей Шойгу, который принял участие в шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Недовольство Вашингтона
В 2015 году Китай стал первым зарубежным заказчиком новых истребителей — до этого Су-35 состояли на вооружении только у ВКС России. В рамках контракта на $2,5 млрд Пекин приобрёл у российской стороны 24 самолёта. Договор на поставку 11 истребителей Су-35 был заключён и с Индонезией в феврале 2018 года.
Позднее в СМИ появилась информация, что Индонезия якобы может отказаться от контракта, так как опасается санкций, которые Вашингтон собирается ввести в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Однако впоследствии глава Минобороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что его страна продолжит выполнять свои обязательства согласно действующим договорённостям с РФ.
Эксперты напоминают, что власти США ранее пытались надавить на Египет, чтобы тот расторг контракт на покупку российских истребителей. В апреле 2019 года госсекретарь Майк Помпео сообщил членам комитета конгресса США по бюджетным ассигнованиям: Белый дом предупредил Каир, что импорт вооружения и военной техники из России повлечёт за собой введение ограничительных мер в соответствии с CAATSA.
Закон CAATSA, принятый американским конгрессом в ответ на якобы имевшее место «вмешательство» России в президентские выборы в США, позволяет вводить разного рода рестрикции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий. Соединённые Штаты начали активно применять этот закон после того, как несколько стран проявили интерес к зенитно-ракетным комплексам С-400.
Египет — не первое государство, которому Белый дом грозит санкциями за покупку вооружений у Москвы. В 2018 году ограничительные меры, предусмотренные положениями CAATSA, были введены против департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководителя Ли Шанфу за контракты по закупке ЗРК у России.
Кроме того, США оказывали давление на Турцию также за приобретение комплексов С-400 — в качестве ответной меры американский сенат заморозил передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, исключил страну из программы их производства и заявил о возможном прекращении обучения турецких пилотов на этих самолётах. Впрочем, санкции против Анкары в соответствии с CAATSA администрация Трампа до сих пор так и не ввела: Белый дом не оставляет попыток убедить Турцию разорвать контракт с РФ в обмен на некое соглашение на $100 млрд, которое ряд американских СМИ уже назвали «суперсделкой».
Кроме того, в Госдепе заявляли, что намерены оказывать давление и на Индию, которая также подписала крупный контракт на покупку российских ЗРК. Белый дом пока медлит с санкциями в надежде переубедить Нью-Дели, однако в администрации Трампа не исключили, что ряд ограничений в соответствии с CAATSA всё же будет введён в отношении этой страны.
«Остались только санкции»
По словам экспертов, санкционная политика — это единственный инструмент, который могут использовать США в своей широкомасштабной борьбе против российского оборонно-промышленного экспорта.
По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, действуя таким образом, Вашингтон пытается обеспечить себе доминирующую позицию на глобальном рынке вооружений.
«США какое-то время рассматривали Египет как своего союзника, соответственно, поддерживали его и поставляли ему вооружение. Сегодня Вашингтон ставит Каир перед выбором, говоря о том, что он должен покупать либо американское оружие, либо российское. В данном случае это вопрос не только недобросовестной конкуренции, но и демонстрации политического влияния», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
При этом Юрий Рогулёв добавил, что наличие у стран Ближнего Востока авиационной техники и систем ПРО американского производства гарантирует Пентагону доступ в их воздушное пространство.
Как отмечает Дмитрий Евстафьев, санкционным давлением на Египет американская сторона пытается расчистить этот рынок для своих истребителей F-35, платформа которых, по мнению аналитиков, является весьма спорной с точки зрения боевых характеристик.
«Но его всё равно нужно экспортировать, чтобы окупить программу его разработки, поэтому американцы прикладывают усилия, чтобы сейчас быстро кому-то продать этот истребитель. Вашингтон может также предложить ЗРК Patriot и какие-то системы для военно-морского флота, но не более того», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что для лоббирования своей оборонной продукции Соединённые Штаты активно использовали кредитование, инвестиции в развитие промышленности других стран, программы лизинга и долгосрочной помощи, которые гарантировали покупку американского вооружения.
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