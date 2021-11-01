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«Не могу спать и есть»: жительница Ульяновска больше года пытается восстановиться после коронавируса

01 ноября 2021, 15:15  •  179 • В России
29-летняя жительница Ульяновска Екатерина Клюйкова больше года не может справиться с последствиями коронавируса. Девушка переболела в сентябре 2020 года. С тех пор она потеряла 21 кг и сейчас при росте 170 см весит 37 кг. По словам Клюйковой, её мучают постоянные приступы рвоты, из-за которых она не может есть и спать. Местные врачи провели обследования, но помочь не смогли и посоветовали обратиться в ГКБ №52 города Москвы. Клюйкова добивается выдачи направления, без которого её не могут принять в больнице.
 
© Фото из личного архива
 

Жительница Ульяновска 29-летняя Екатерина Клюйкова больше года не может оправиться от коронавирусной инфекции и добивается направления в московскую Городскую клиническую больницу №52. По её словам, сейчас она находится в критическом состоянии: похудела на 21 кг, плохо спит и не может есть.

Как рассказала Клюйкова RT, COVID-19 у неё диагностировали в сентябре 2020 года. 

«25 сентября 2020 года я заразилась от мужа. Мы тогда не подумали, что он болен именно коронавирусом, потому что всё началось со рвоты и диареи. Посчитали, что это отравление, и изолироваться я не стала. А через пять дней у нас пропало обоняние и у меня начались те же симптомы»,— рассказывает Клюйкова RT.

  • © Фото из личного архива

Врачи, приехавшие на вызов, выписали лекарства и взяли ПЦР-тест, который оказался положительным. По словам девушки, госпитализировать их не стали, так как в больнице едва хватало мест для очень тяжёлых больных.

«Температура 34,7 °С держалась месяц. В слюне образовывалась кровь. Я не могла есть, была тошнота», — вспоминает Екатерина.

В ноябре 2020 года ПЦР-тест показал отрицательный результат. Появился аппетит, и она начала набирать вес. После болезни, по словам Клюйковой, она стала беречься — не выходила из дома без необходимости и старалась ни с кем не контактировать. Из-за этого девушка даже сильно поссорилась с мужем и стала жить одна.

Однако, как говорит Екатерина, несмотря на все меры предосторожности, она либо ещё раз заболела коронавирусной инфекцией, либо её так и не вылечили после первого инфицирования.

«В начале декабря 2020 года у меня снова начало жечь в носу, пропало обоняние. Держалась температура 38—38,5 °С. КТ показала поражение правого и левого лёгких — 40 и 20%. ПЦР вновь плюсовал. В январе стало жечь лёгкие и тяжело было дышать. К февралю выписали противовирусные, которые не подействовали даже в больших дозах. Только в апреле 2021 года мне стало лучше», — вспоминает Клюйкова.

Но в мае у девушки вновь ухудшилось состояние и ПЦР-тест показал, что она больна коронавирусной инфекцией. По её словам, температура вновь была высокой, была рвота, потеря аппетита и сильная потеря веса. КТ снова показала пневмонию.

  • © Фото из личного архива

«Летом стало получше, КТ была чистой, но к августу симптомы вернулись снова. Сильнейшая интоксикация. Меня сильно тошнит, я не могу спать и есть. И рвоту не убирает никакой препарат. Пульс 200, — вспоминает девушка. — В августе хоть были перерывы, когда я могла отъесться и немного поспать. Сейчас приступы рвоты не прекращаются. Я уже 20 дней не сплю. Кошмарное состояние».

По словам девушки, местные врачи собирали консилиумы, обследовали, делали МРТ, однако конкретной проблемы найдено не было, как и способа лечения.

«Все вирусные признаки, положительные ПЦР. Антител за весь период не было совсем. Врачи сказали, что это особенность организма, — рассказывает Клюйкова. — Они считают, что какой-то иммунодефицит. У меня ранее выявляли кандидоз, и ротавирусом я болела подозрительно долго. При этом не страдаю ОРЗ — даже в детстве обходило стороной».

«Рецидивирующая форма»

В сентябре 2021 года Клюйкова вызвала на дом врача частной клиники, который записал её диагноз как «непрерывно рецидивирующая форма коронавирусной инфекции на фоне гипогаммаглобулинемии».

  • © Фото из личного архива

Врач посоветовал обратиться в ГКБ №52 города Москвы, где, по её словам, занимаются такими непростыми случаями (документ имеется в распоряжении RT).

«Врачи и сотрудники местного Минздрава только за то, чтобы меня направили в Москву. Но поскольку я не москвичка, то просто сама приехать не могу — меня никто не примет. Оформить обычное направление почему-то мне никто не может. Остаётся только умирать в мучениях», — говорит Клюйкова.

За год Клюйкова потеряла 21 кг — сейчас она весит 37 кг при росте 170 см. С работы, по словам девушки, ей пришлось уволиться — раньше она преподавала в музыкальной школе, но из-за температуры, плохого самочувствия и положительных ПЦР-тестов до занятий с детьми её не допускали.

Сейчас за Екатериной ухаживает мама.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ульяновской области Елизавета Лаврентьева пояснила RT, что ситуация с Клюйковой довольно сложная.

«Ситуация по диагностике и тактике ведения этой пациентки достаточно сложная, так как имеются недостоверные данные. К примеру, диагноз COVID-19 лабораторно не подтверждён в государственных медицинских организациях, — сообщили в пресс-службе. — Состояние пациентки находится на постоянном контроле врачей. Вопрос о необходимости госпитализации в федеральные медицинские центры, в том числе в городскую больницу №52 города Москвы, будет рассмотрен на ближайшем консилиуме ведущих медицинских специалистов Ульяновской области. Пациентка будет приглашена на консилиум, где и будет принято решение по тактике дальнейшего лечения».

Лаврентьева добавила, что подобных случаев в регионе зафиксировано не было.

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