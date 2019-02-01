«Не могу оставлять семью»: почему украинская легкоатлетка Погребняк решила выступать за сборную РФ

Украинская бегунья Наталья Погребняк призналась, что пошла на смену спортивного гражданства по семейным обстоятельствам. В конце января Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выдала ей разрешение на переход в сборную России. Однако из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) она сможет выступать на международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом. Первым крупным турниром в новом статусе для спортсменки станет «Русская зима».

Спорт знает множество историй, связанных со сменой гражданства. Зачастую атлеты идут на этот шаг из-за отсутствия подходящих условий и перспектив на родине или нехватки мест в национальной команде. Однако известная украинская бегунья Наталья Погребняк ради семьи решилась на рискованный поступок, перейдя в сборную России.

В 2017 году чемпионка Европы и бронзовый призёр первенства мира вышла замуж за российского прыгуна Дмитрия Соколова. В связи с напряжённой политической обстановкой между двумя государствами у пары возникало множество проблем. Ситуацию усугубило закрытие границ Донецкой области, а также рождение ребёнка. В результате Погребняк приняла решение отказаться от украинского паспорта, а также сменить спортивное гражданство.

«Не могла сохранить двойное гражданство, так как у меня могли возникнуть проблемы с руководством команды. Они бы вызывали меня на сборы, а я не могу оставлять семью. Мы и так с мужем два года встречались на расстоянии, месяцами не виделись. Это должно было когда-нибудь прекратиться», — рассказала бегунья в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако процесс перехода в новую команду оказался не так прост. Напомним, что в результате многочисленных допинговых скандалов в ноябре 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) потеряла членство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Процесс восстановления не завершён до сих пор, вследствие чего спортсмены имеют право участвовать в международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.

По словам Погребняк, украинские власти с пониманием отнеслись к её ситуации и одобрили её переход. В январе 2019 года она получила разрешение IAAF на смену спортивного гражданства. Однако на данный момент бегунья может выходить на старт лишь внутренних турниров.

«Вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах», — цитирует ТАСС исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики Александра Паркина.

Перспектива выступления под нейтральным флагом не смущает спортсменку: заявка в IAAF будет подана сразу после получения загранпаспорта. Вместе с тем она не ставит перед собой цель сразу же выйти на высокий уровень, а собирается действовать постепенно.

«Акцент делаю на дистанции 100 и 200 метров. Сейчас я хотела просто показаться, заявить о себе. Чтобы люди знали, что я жива, тренируюсь и готовлюсь к лету. Если к тому времени получится выступать на международных стартах, будет совсем хорошо», — призналась Погребняк.

Переехав в Россию, она столкнулась с ещё одним препятствием. Её основной тренер Марина Омельченко не имела возможности оставить свою группу и осталась на Украине. Однако легкоатлетка нашла выход и из этого положения. Наставница принимает участие в подготовительном процессе онлайн. Кроме того, в этом ей помогает мать, также спортивный специалист.

Первым крупным турниром для бегуньи станет «Русская зима», стартующая в Москве в начале февраля. Там она, как и её супруг, будет представлять Краснодарский край, власти которого во многом помогли ей с переездом.

Некоторые украинские болельщики и СМИ уже окрестили Погребняк предательницей и продолжают злорадствовать на тему того, что она не сможет в ближайшее время выступать под российским флагом. Однако это не первый случай, когда бегунья подверглась критике со стороны своих соотечественников. В преддверии Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро она открыто выражала негодование по поводу отстранения сборной России от соревнований по лёгкой атлетике. По её мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) придерживался политики двойных стандартов, не допустив до стартов чистых спортсменов.

Кроме того, она была одной из немногих атлетов, решившихся на общение с представителями российских СМИ, несмотря на запрет со стороны украинских властей.

«Я что, должна разлюбить человека из-за того, что он другой национальности? В команде ко мне относились с пониманием. До сих пор большинство девочек и тренеров меня поддерживают, советуют не обращать внимания на то, что про меня порой пишут», — заключила Погребняк.