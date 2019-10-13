«Не могло быть ошибкой»: Турция обстреляла американцев в Сирии

Турецкие военные, которые в минувшую пятницу провели несколько артиллерийских обстрелов по району расположения аванпоста подразделения специальных операций армии США в окрестностях города Кобани на севере Сирии, еще несколько месяцев назад знали о расположении там американских солдат, что ставит вопрос о возможной намеренности этой атаки – приводит издание The Washington Post слова высокопоставленных чиновников США.

Инцидент произошел, когда турки атаковали якобы позиции курдов в рамках своей операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической группировкой) и организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Однако, урон был нанесен не курдам, а военным США.

Капитан флота Брук ДеВолт, официальный представитель Пентагона, заявил, что американские войска «подверглись артиллерийскому обстрелу», но никто пострадал.

«США требуют, чтобы Турция избегала действий, которые могут привести к немедленным оборонительным ответам», — сказал Деволт.

Теперь американские политики задаются вопросом, пытается ли Турция оттеснить американские войска дальше от границы такими способами.

В заявлении, опубликованном министерство обороны Турции, говорится, что их войска не обстреливали американцев и действовали «в порядке самообороны» после нападения на один из их пограничных постов.

Однако, один армейский офицер, который воевал в северо-восточной Сирии и знает о ситуации, сказал изданию, что с турецкой стороны границы было сделано несколько выстрелов из 155-миллиметрового орудия.

«Турция знала, что там находятся американцы, обстрел, вероятно, был преднамеренным», — приводит WP слова военного.

Бретт Макгёрк, бывший специальный сотрудник администраций президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа в кампании против «Исламского государства», также выразил обеспокоенность по поводу инцидента.

«Это не могло быть ошибкой», — заявил он. Военный также предупредил о растущем риске для американцев на всей территории Сирии.

«Турция хочет, чтобы мы ушли от всего пограничного региона на глубину 30 километров. Исходя из всех имеющихся данных, это были предупреждающие удары, а не случайные инциденты», — добавил Макгёрк.

Ранее Турция в своем заявлении указала, что она открыла огонь после того, как курдские силы начали обстреливать их, но остановилась, когда Соединенные Штаты предупредили, что обстрелы проходят слишком близко к их позициям.

В субботу официальные лица США подтвердили, что стрельба прекратилась после того, как американские войска связались с турками, но некоторые подвергли сомнению информацию о том, были ли вообще здесь замешаны курдские боевики.

В свою очередь, Министерство обороны Турции сообщило, что в рамках военной операции «Источник мира» было убито 399 бойцов народной самообороны Высшего курдского совета (YPG).

В среду, 9 октября, о начале военных действий в Сирии заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара преследует цель зачистить территории, прилегающие к южным регионам Турции, от курдского ополчения, создать зону безопасности протяженностью до 500 км и глубиной около 30 км, где впоследствии разместятся сирийские беженцы.

По официальным данным, в Турции в настоящий момент находятся около 4 млн сирийцев.

В тот же день сирийский государственный телеканал Ikharabiya сообщил, что ударам со стороны турецких военных подверглись города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.

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По разным данным, в результате операции уже погибли от четырех до десяти человек, среди жертв, возможно, есть женщины и дети. Происходящее подверглось критике со стороны Запада, передает ФАН.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству финансов ввести санкции, которые нанесут колоссальный урон Турции, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин, передает НСН.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы и даже угрозы других стран, в том числе США. «К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию», — рассказал он.

Глава Турции добавил, что он обращался к Дональду Трампу и к представителям других стран с просьбой остановить военную поддержку США курдских формирований, однако никто этого не сделал. Эрдоган отметил, что теперь Турция не отступит.

«Мы используем наши права, вытекающие из международного права, мы пришли сюда, чтобы очистить от террора [эту территорию]», — пояснил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что YPG обладают «мощным и тяжелым» американским оружием, о чем сообщали военные и разведывательные службы Турции.

В четверг, 10 октября, пять стран Европы — членов Совета Безопасности ООН обратились к Анкаре с призывом остановить операцию на северо-востоке Сирии, указав, что такой подход не решит проблем безопасности Турции.

Об этом после закрытых консультаций в Совбезе ООН по ситуации на севере Сирии сообщил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц. Он выступал от имени Бельгии, Великобритании, Германии, Польши и Франции, также поддержавшей заявление Эстонии.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.