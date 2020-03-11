Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианос...
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
Путин объявил большую нефтяную войну (Telegram. Обзор)
"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и...
Главная / В России

«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным

11 марта 2020, 19:30  •  29 • В России
Родители шестилетнего мальчика, который в июле 2019 года погиб под колёсами автомобиля сотрудника полиции, добились проведения новой автотехнической экспертизы. Ранее специалисты сделали вывод, что майор полиции Сергей Меньшиков не мог предотвратить ДТП, поскольку из-за высокой растительности вдоль дороги слишком поздно заметил ребёнка, внезапно выехавшего на велосипеде на проезжую часть. Дело получило широкий общественный резонанс после того, как в крови мальчика обнаружили алкоголь. Впоследствии судмедэксперт признал, что ребёнок не был пьян, а на результаты экспертизы могли повлиять ненадлежащие условия хранения тела.
 
© Александр Кряжев/РИА Новости; vk.com
 

В Кировской области продолжается расследование резонансного уголовного дела о гибели в ДТП шестилетнего мальчика. Летом 2019 года его насмерть сбил автомобиль, за рулём которого находился сотрудник полиции.

Как ранее рассказывал RT, трагедия произошла днём 13 июля 2019 года в селе Буйское Орловского района. Ребёнок катался на велосипеде и внезапно выехал на проезжую часть. Его насмерть сбил автомобиль Nissan Qashqai, за рулём которого находился оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков.

«Не располагал возможностью»

Как стало известно RT, несмотря на то, что с момента трагедии прошло восемь месяцев, в уголовном деле, возбуждённом по факту ДТП, по-прежнему нет подозреваемого. Сидевший за рулём Меньшиков проходит по нему свидетелем.

Результаты назначенной следствием автотехнической экспертизы, которая в делах о ДТП играет ключевую роль, свидетельствуют о том, что эксперты не считают полицейского виновным в ДТП.

Согласно документу, который получил на руки отец ребёнка Владимир Суворов (есть в распоряжении RT), водитель Nissan превысил максимально разрешённую скорость, которая в населённых пунктах ограничена 60 км/ч, разогнавшись до 79 км/ч.

В то же время эксперт пришёл к выводу, что в данном случае превышение скорости само по себе не могло стать причиной столкновения.

«Превышение скорости автомобиля Nissan Qashqai при движении на данном участке проезжей части не находится в причинной связи с происшествием. Водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд и при разрешённой скорости в 60 км/ч», — говорится в документе.

Дело в том, что, согласно заключению эксперта, шестилетний ребёнок на детском велосипеде, выезжая на проезжую часть с прилегающей дороги, двигался со скоростью 19,6 км/ч, и водитель заметил его лишь за 6,95 м до столкновения. Сделать это раньше Меньшиков не смог из-за высокой растительности вдоль дороги, которая закрывала ему обзор.

При этом жена водителя Светлана Меньшикова, которая в момент ДТП находилась на пассажирском сидении, согласно её показаниям, не смогла рассказать следователю, в какой момент перед столкновением впервые заметила ребёнка. Впрочем, она указала, что мальчик «не доставал до педалей и ноги у него болтались».

«То есть, получается, что из-за высокой растительности увидеть ребёнка они не могли, а вот ноги и педали рассмотреть успели. По этому заключению получается, что виноват ребёнок, который ехал по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль. Если не удастся доказать, что мальчик не ехал с такой скоростью, родителей могут обязать ещё и возмещать материальный вред за разбитый автомобиль», — рассказала RT представитель семьи Суворовых.

Под контролем Бастрыкина

Напомним, что особый резонанс уголовное дело получило после того, как по итогам судмедэкспертизы эксперт Сергей Насонов выявил в крови ребёнка 0,51 промилле алкоголя. На фоне нашумевшего дела «пьяного» мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, это обстоятельство вызвало повышенный интерес не только у СМИ, но и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

По его указанию уголовное дело по факту ДТП в октябре передали в отдел по расследованию особо важных дел краевого СК. В ноябре в отношении самого Насонова, которого заподозрили в ошибке, возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность», которое сейчас также расследуется.

На допросе у следователя он признался, что алкоголь в крови мальчика мог появится в результате неправильного хранения тела погибшего в местном морге. Кроме того, заключение эксперта датируется 17 июля, в то время как ребёнок погиб 13 июля. Однако сам факт халатности судмедэксперт отрицает, утверждая, что работал в тех условиях, которые ему предоставили.

Повторная экспертиза

После получения результатов автотехнической экспертизы, Суворов обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну, который направил депутатский запрос в Генпрокуратуру.

По результатам проверки отцу мальчика сообщили, что по делу назначена повторная автотехническая судебная экспертиза. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц кировского областного государственного предприятия «Вятские автомобильные дороги» — эта компания отвечает за соответствие нормативам участка дороги, на котором произошло ДТП.

«На попутной стороне дороги, по которой ехал Меньшиков, была большая лужа. По всей видимости, он начал её объезжать по «встречке», где слева ему под колёса выехал ребёнок. На следующий день эту лужу приехали и засыпали», — отметила представитель семьи ребёнка в беседе с RT.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах региона, жители села Буйское ранее жаловались на хищения денежных средств при ремонте дороги. Сейчас все факты проверяет СК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
11 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: На меня ругались за Мюнхенскую речь, а сейчас руководство Германии дословно ее повторяет
11 марта 2020, 12:00
383 депутата проголосовали за поправки в Конституцию
10 марта 2020, 20:30
«Считаю нецелесообразным»: Путин не поддержал снятие ограничений на количество президентских сроков
11 марта 2020, 11:00
Терешкова - о своём предложении дать возможность Путину ещё раз избираться в президенты: Меня об этом просили не политические круги, а простые люди
11 марта 2020, 15:00
Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись на...
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Рос...
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о &...
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть&q...
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.