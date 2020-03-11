«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным

Родители шестилетнего мальчика, который в июле 2019 года погиб под колёсами автомобиля сотрудника полиции, добились проведения новой автотехнической экспертизы. Ранее специалисты сделали вывод, что майор полиции Сергей Меньшиков не мог предотвратить ДТП, поскольку из-за высокой растительности вдоль дороги слишком поздно заметил ребёнка, внезапно выехавшего на велосипеде на проезжую часть. Дело получило широкий общественный резонанс после того, как в крови мальчика обнаружили алкоголь. Впоследствии судмедэксперт признал, что ребёнок не был пьян, а на результаты экспертизы могли повлиять ненадлежащие условия хранения тела.

В Кировской области продолжается расследование резонансного уголовного дела о гибели в ДТП шестилетнего мальчика. Летом 2019 года его насмерть сбил автомобиль, за рулём которого находился сотрудник полиции.

Как ранее рассказывал RT, трагедия произошла днём 13 июля 2019 года в селе Буйское Орловского района. Ребёнок катался на велосипеде и внезапно выехал на проезжую часть. Его насмерть сбил автомобиль Nissan Qashqai, за рулём которого находился оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков.

«Не располагал возможностью»

Как стало известно RT, несмотря на то, что с момента трагедии прошло восемь месяцев, в уголовном деле, возбуждённом по факту ДТП, по-прежнему нет подозреваемого. Сидевший за рулём Меньшиков проходит по нему свидетелем.

Результаты назначенной следствием автотехнической экспертизы, которая в делах о ДТП играет ключевую роль, свидетельствуют о том, что эксперты не считают полицейского виновным в ДТП.

Согласно документу, который получил на руки отец ребёнка Владимир Суворов (есть в распоряжении RT), водитель Nissan превысил максимально разрешённую скорость, которая в населённых пунктах ограничена 60 км/ч, разогнавшись до 79 км/ч.

В то же время эксперт пришёл к выводу, что в данном случае превышение скорости само по себе не могло стать причиной столкновения.

«Превышение скорости автомобиля Nissan Qashqai при движении на данном участке проезжей части не находится в причинной связи с происшествием. Водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд и при разрешённой скорости в 60 км/ч», — говорится в документе.

Дело в том, что, согласно заключению эксперта, шестилетний ребёнок на детском велосипеде, выезжая на проезжую часть с прилегающей дороги, двигался со скоростью 19,6 км/ч, и водитель заметил его лишь за 6,95 м до столкновения. Сделать это раньше Меньшиков не смог из-за высокой растительности вдоль дороги, которая закрывала ему обзор.

При этом жена водителя Светлана Меньшикова, которая в момент ДТП находилась на пассажирском сидении, согласно её показаниям, не смогла рассказать следователю, в какой момент перед столкновением впервые заметила ребёнка. Впрочем, она указала, что мальчик «не доставал до педалей и ноги у него болтались».

«То есть, получается, что из-за высокой растительности увидеть ребёнка они не могли, а вот ноги и педали рассмотреть успели. По этому заключению получается, что виноват ребёнок, который ехал по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль. Если не удастся доказать, что мальчик не ехал с такой скоростью, родителей могут обязать ещё и возмещать материальный вред за разбитый автомобиль», — рассказала RT представитель семьи Суворовых.

Под контролем Бастрыкина

Напомним, что особый резонанс уголовное дело получило после того, как по итогам судмедэкспертизы эксперт Сергей Насонов выявил в крови ребёнка 0,51 промилле алкоголя. На фоне нашумевшего дела «пьяного» мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, это обстоятельство вызвало повышенный интерес не только у СМИ, но и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

По его указанию уголовное дело по факту ДТП в октябре передали в отдел по расследованию особо важных дел краевого СК. В ноябре в отношении самого Насонова, которого заподозрили в ошибке, возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность», которое сейчас также расследуется.

На допросе у следователя он признался, что алкоголь в крови мальчика мог появится в результате неправильного хранения тела погибшего в местном морге. Кроме того, заключение эксперта датируется 17 июля, в то время как ребёнок погиб 13 июля. Однако сам факт халатности судмедэксперт отрицает, утверждая, что работал в тех условиях, которые ему предоставили.

Повторная экспертиза

После получения результатов автотехнической экспертизы, Суворов обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну, который направил депутатский запрос в Генпрокуратуру.

По результатам проверки отцу мальчика сообщили, что по делу назначена повторная автотехническая судебная экспертиза. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц кировского областного государственного предприятия «Вятские автомобильные дороги» — эта компания отвечает за соответствие нормативам участка дороги, на котором произошло ДТП.

«На попутной стороне дороги, по которой ехал Меньшиков, была большая лужа. По всей видимости, он начал её объезжать по «встречке», где слева ему под колёса выехал ребёнок. На следующий день эту лужу приехали и засыпали», — отметила представитель семьи ребёнка в беседе с RT.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах региона, жители села Буйское ранее жаловались на хищения денежных средств при ремонте дороги. Сейчас все факты проверяет СК.