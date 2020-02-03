Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведевский отзыв
"Народу пора перестать стесняться того, что он русский": Митрополит Ло...
О чём Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились в Ялте
"Продай собаку - заплати за газ": "Слуга народа" дал совет п...
Главная / В России

«Не мог отсиживаться в машине»: как живёт оренбургский полицейский, спасавший в 2016 году людей из снежной бури

03 февраля 2020, 11:39  •  26 • В России
В 2016 году вся страна узнала о старшем сержанте полиции Даниле Максудове, который спасал людей, застрявших в мороз на занесённой снегом трассе Оренбург — Орск. Тогда более 80 человек, включая грудных детей, попали в снежную западню неподалёку от Медногорска. В спецоперации участвовали порядка 10 сотрудников МЧС и полиции. В какой-то момент Максудов отдал замерзающим свои тёплые вещи, но продолжил помогать выводить людей и в итоге получил серьёзные обморожения — врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руке. Как сейчас живёт мужчина, читайте в материале RT.
 
 

В ночь на 3 января 2016 года несколько десятков автомобилей из-за аномального снегопада в сильный мороз застряли на трассе Оренбург — Орск. В снежной ловушке оказались более 80 человек. Эвакуацией людей занимались порядка 100 сотрудников МЧС и полиции, на полную ликвидацию затора ушло несколько дней. В итоге 12 человек были госпитализированы, один погиб, ещё одна женщина, перенёсшая во время бурана инсульт, позднее скончалась в больнице.

В числе тех, кто участвовал в спасательной операции, был и старший сержант ППС Данил Максудов. Молодой человек отдал замерзающим свои тёплые вещи и продолжил вызволять людей налегке, получив серьёзные обморожения: позднее врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев. Спустя четыре года после тех событий Данил рассказал RT, почему он стал помогать спасателям, хотя не был обязан этого делать, и как ему живётся после того, как о нём узнала вся страна.

Обычное дежурство

Как вспоминает Данил, тот день 2 января начинался для него как обычное суточное дежурство по охране правопорядка, но из-за ухудшения погодных условий пришло распоряжение послать одного человека на трассу к месту затора.

«Дежурный сказал, чтобы один из сотрудников проследовал с МЧС. Так как я был старшим, то я и поехал, — рассказывает Максудов. — Прибыв, мы увидели весь масштаб бедствия. Застряло много автомобилей, люди замерзали, и им была нужна помощь. В мою задачу входили поддержка связи с отделом и предотвращение паники среди гражданских. Но сотрудникам МЧС была необходима помощь, и я не мог отсиживаться в машине, присоединился к ним и стал выполнять ту же работу, что и спасатели».

Мужчина пояснил, что из-за застрявших машин снегоуборочная техника не могла продвигаться, поэтому пришлось бросить автомобиль и идти пешком, чтобы выводить людей.

«Люди замерзали. Мороз был минус 30 градусов, буран и нулевая видимость. Я всю жизнь живу в Медногорске, но такой плохой погоды больше никогда здесь не видел. Снег впивался в лицо, как иголки», — вспоминает Данил.

  • RT

Вместе со спасателями полицейский отводил людей с трассы в безопасное место.

«Когда в очередной раз привели людей, было видно, что они сильно замёрзли и промокли, дрожали от холода. Чем здесь поможешь? Только тёплой одеждой. Так и получилось, что я отдал бушлат девушке, а перчатки парню», — рассказывает Максудов.

После этого он продолжил помогать спасателям, но уже только в лёгкой форменной куртке, без перчаток. Идти пришлось в самый конец колонны. По пути стучали в машины, собирая людей. Передвигались, собравшись в цепь, чтобы не потеряться в условиях плохой видимости. В какой-то момент цепь разорвалась, Данил понял, что идёт только со своим спутником, с которым сцепился руками. 

Жириновский рекомендует: В эпидемию никаких поцелуев, театров и ресторанов!

«Мы с каждой машины забирали людей и шли с ними. Потом мы уже сами не могли идти, было тяжело. Ветер просто сносил с ног. Поэтому на обратном пути мы пошли, сцепившись руками. Наша цепочка разорвалась, я и один сотрудник МЧС в какой-то момент оказались оторваны, сбились с пути и самостоятельно искали путь к автомобилям. Тогда мы и обморозились», — описывает Данил события того вечера.

Всего Максудов провёл на морозе более семи часов, после чего его отвезли в больницу, где ампутировали несколько пальцев. Как вспоминает сам мужчина, тогда он воспринял это спокойно — на трассе уже успел смириться с возможной смертью. Однако ему удалось быстро восстановиться и вернуться на работу в полицию.

Данил считает, что в реабилитации ему помог спорт. Он серьёзно занимается тяжёлой атлетикой, имеет звание кандидата в мастера спорта. «Я быстро развил руку, привёл себя в порядок и в кратчайшие сроки уже снова работал», — говорит он.

«Люблю жить скромно»

С людьми, которым он отдал тёплую одежду, Данил продолжает поддерживать отношения, хотя поводы для этого возникают всё реже. «Изначально мы общались, но сейчас это происходит всё реже, у каждого своя жизнь, просто поздравляем с днём рождения, на Новый год», — рассказывает он.

Подвиг сделал Данила Максудова известным на всю страну. В сентябре 2016 года ему вручили орден Мужества. О его поступке говорили как о ярком примере самоотверженности и человечности. Власти региона подарили полицейскому трёхкомнатную квартиру в Медногорске, а Павел Астахов вручил Максудову медаль «За заслуги в деле защиты детей России».

  • RT

Сам Максудов не любит вспоминать о тех событиях: «Я стараюсь вообще не вспоминать этот случай. Просто оказался в такой ситуации, когда надо было действовать. А так я люблю жить тихо, скромно».

При этом, по его словам, он бы снова бросился помогать людям, случись опять такая ситуация. «Мы пришли на эту службу, чтобы помогать людям, и должны выполнять эту работу», — говорит он.

«Всегда хотел увидеть Кавказ»

Данил родился и вырос в Медногорске. После школы поступил в колледж, учился на бухгалтера. Учёба ему нравилась, но пришло время идти в армию. Службу он проходил в ВДВ в Бурятии.

«Потом вернулся в город, начал искать работу. Тогда особо работы не было, а в полицию был набор. Пришёл, прошёл комиссию и стал служить», — рассказывает он. Начал свою службу Данил во вневедомственной охране. Затем работал в ППС, а позднее перешёл в Росгвардию. В 2017 году он ездил в командировку на Кавказ, полгода служил в Дагестане.

«Туда посылают на добровольной основе. Я всегда хотел увидеть Кавказ своими глазами, понять, что происходит, какая там ситуация. Как мне показалось там относительно спокойно, здесь, в Медногорске, бывает гораздо опасней. Местные жители доброжелательные, народ понравился, всё было спокойно, — говорит он. — Теперь часто вспоминаю ребят, с которыми там служил».

Работа в Росгвардии Данилу нравится. «Приятно, когда помогаешь людям. Они благодарят, и ты понимаешь, что делаешь правильные вещи и выполняешь свою работу. Не нравится, что люди негативно относятся к сотрудникам полиции. Но мы стараемся помогать, чтобы показать, что мы такие же люди, у нас такие же семьи», — признаётся он.

Свободное время Данил посвящает воспитанию ребёнка, которому сейчас год и два месяца, и занимается в тренажёрном зале. Тренируется он уже 19 лет без перерыва.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
01 февраля 2020, 17:24
«Временная опека уже оформлена»: оставленные отцом в Шереметьеве дети вернулись в Комсомольск-на-Амуре к бабушке
01 февраля 2020, 15:54
Путин поручил самолетами ВКС вывезти россиян из Китая
01 февраля 2020, 12:39
Партию Прилепина поддержал Стивен Сигал
01 февраля 2020, 14:09
«Находится под наблюдением»: в Забайкалье рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом туриста
01 февраля 2020, 19:09
Помпео в гостях в Минске услышал от хозяев все, что хотел
01 февраля 2020, 20:39
Снова праздники: Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
01 февраля 2020, 07:54
"Издеваются": Ополченцы "затролили" украинские СМИ, вывесив на своих позициях флаг Незалежной
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
31 января 2020, 22:09
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
01 февраля 2020, 17:39
"Less than zero": Польше пригрозили "финальным разделом" в ответ на претензии к России
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.