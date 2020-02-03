«Не мог отсиживаться в машине»: как живёт оренбургский полицейский, спасавший в 2016 году людей из снежной бури

В 2016 году вся страна узнала о старшем сержанте полиции Даниле Максудове, который спасал людей, застрявших в мороз на занесённой снегом трассе Оренбург — Орск. Тогда более 80 человек, включая грудных детей, попали в снежную западню неподалёку от Медногорска. В спецоперации участвовали порядка 10 сотрудников МЧС и полиции. В какой-то момент Максудов отдал замерзающим свои тёплые вещи, но продолжил помогать выводить людей и в итоге получил серьёзные обморожения — врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руке. Как сейчас живёт мужчина, читайте в материале RT.

В ночь на 3 января 2016 года несколько десятков автомобилей из-за аномального снегопада в сильный мороз застряли на трассе Оренбург — Орск. В снежной ловушке оказались более 80 человек. Эвакуацией людей занимались порядка 100 сотрудников МЧС и полиции, на полную ликвидацию затора ушло несколько дней. В итоге 12 человек были госпитализированы, один погиб, ещё одна женщина, перенёсшая во время бурана инсульт, позднее скончалась в больнице.

В числе тех, кто участвовал в спасательной операции, был и старший сержант ППС Данил Максудов. Молодой человек отдал замерзающим свои тёплые вещи и продолжил вызволять людей налегке, получив серьёзные обморожения: позднее врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев. Спустя четыре года после тех событий Данил рассказал RT, почему он стал помогать спасателям, хотя не был обязан этого делать, и как ему живётся после того, как о нём узнала вся страна.

Обычное дежурство

Как вспоминает Данил, тот день 2 января начинался для него как обычное суточное дежурство по охране правопорядка, но из-за ухудшения погодных условий пришло распоряжение послать одного человека на трассу к месту затора.

«Дежурный сказал, чтобы один из сотрудников проследовал с МЧС. Так как я был старшим, то я и поехал, — рассказывает Максудов. — Прибыв, мы увидели весь масштаб бедствия. Застряло много автомобилей, люди замерзали, и им была нужна помощь. В мою задачу входили поддержка связи с отделом и предотвращение паники среди гражданских. Но сотрудникам МЧС была необходима помощь, и я не мог отсиживаться в машине, присоединился к ним и стал выполнять ту же работу, что и спасатели».

Мужчина пояснил, что из-за застрявших машин снегоуборочная техника не могла продвигаться, поэтому пришлось бросить автомобиль и идти пешком, чтобы выводить людей.

«Люди замерзали. Мороз был минус 30 градусов, буран и нулевая видимость. Я всю жизнь живу в Медногорске, но такой плохой погоды больше никогда здесь не видел. Снег впивался в лицо, как иголки», — вспоминает Данил.

RT

Вместе со спасателями полицейский отводил людей с трассы в безопасное место.

«Когда в очередной раз привели людей, было видно, что они сильно замёрзли и промокли, дрожали от холода. Чем здесь поможешь? Только тёплой одеждой. Так и получилось, что я отдал бушлат девушке, а перчатки парню», — рассказывает Максудов.

После этого он продолжил помогать спасателям, но уже только в лёгкой форменной куртке, без перчаток. Идти пришлось в самый конец колонны. По пути стучали в машины, собирая людей. Передвигались, собравшись в цепь, чтобы не потеряться в условиях плохой видимости. В какой-то момент цепь разорвалась, Данил понял, что идёт только со своим спутником, с которым сцепился руками.

«Мы с каждой машины забирали людей и шли с ними. Потом мы уже сами не могли идти, было тяжело. Ветер просто сносил с ног. Поэтому на обратном пути мы пошли, сцепившись руками. Наша цепочка разорвалась, я и один сотрудник МЧС в какой-то момент оказались оторваны, сбились с пути и самостоятельно искали путь к автомобилям. Тогда мы и обморозились», — описывает Данил события того вечера.

Всего Максудов провёл на морозе более семи часов, после чего его отвезли в больницу, где ампутировали несколько пальцев. Как вспоминает сам мужчина, тогда он воспринял это спокойно — на трассе уже успел смириться с возможной смертью. Однако ему удалось быстро восстановиться и вернуться на работу в полицию.

Данил считает, что в реабилитации ему помог спорт. Он серьёзно занимается тяжёлой атлетикой, имеет звание кандидата в мастера спорта. «Я быстро развил руку, привёл себя в порядок и в кратчайшие сроки уже снова работал», — говорит он.

«Люблю жить скромно»

С людьми, которым он отдал тёплую одежду, Данил продолжает поддерживать отношения, хотя поводы для этого возникают всё реже. «Изначально мы общались, но сейчас это происходит всё реже, у каждого своя жизнь, просто поздравляем с днём рождения, на Новый год», — рассказывает он.

Подвиг сделал Данила Максудова известным на всю страну. В сентябре 2016 года ему вручили орден Мужества. О его поступке говорили как о ярком примере самоотверженности и человечности. Власти региона подарили полицейскому трёхкомнатную квартиру в Медногорске, а Павел Астахов вручил Максудову медаль «За заслуги в деле защиты детей России».

RT

Сам Максудов не любит вспоминать о тех событиях: «Я стараюсь вообще не вспоминать этот случай. Просто оказался в такой ситуации, когда надо было действовать. А так я люблю жить тихо, скромно».

При этом, по его словам, он бы снова бросился помогать людям, случись опять такая ситуация. «Мы пришли на эту службу, чтобы помогать людям, и должны выполнять эту работу», — говорит он.

«Всегда хотел увидеть Кавказ»

Данил родился и вырос в Медногорске. После школы поступил в колледж, учился на бухгалтера. Учёба ему нравилась, но пришло время идти в армию. Службу он проходил в ВДВ в Бурятии.

«Потом вернулся в город, начал искать работу. Тогда особо работы не было, а в полицию был набор. Пришёл, прошёл комиссию и стал служить», — рассказывает он. Начал свою службу Данил во вневедомственной охране. Затем работал в ППС, а позднее перешёл в Росгвардию. В 2017 году он ездил в командировку на Кавказ, полгода служил в Дагестане.

«Туда посылают на добровольной основе. Я всегда хотел увидеть Кавказ своими глазами, понять, что происходит, какая там ситуация. Как мне показалось там относительно спокойно, здесь, в Медногорске, бывает гораздо опасней. Местные жители доброжелательные, народ понравился, всё было спокойно, — говорит он. — Теперь часто вспоминаю ребят, с которыми там служил».

Работа в Росгвардии Данилу нравится. «Приятно, когда помогаешь людям. Они благодарят, и ты понимаешь, что делаешь правильные вещи и выполняешь свою работу. Не нравится, что люди негативно относятся к сотрудникам полиции. Но мы стараемся помогать, чтобы показать, что мы такие же люди, у нас такие же семьи», — признаётся он.

Свободное время Данил посвящает воспитанию ребёнка, которому сейчас год и два месяца, и занимается в тренажёрном зале. Тренируется он уже 19 лет без перерыва.