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Не Минск, так Навальный: Киев уговаривает Запад на антироссийские санкции
04 сентября 2020, 18:45 • 66 • Политика
Официальный Киев продолжает поиски поводов для введения санкций против России. Пока ничего серьёзного у украинских властей не складывается в этом вопросе. Не получилось задавить санкциями из-за событий в Минске, Киев переключился на блогера Алексея Навального и просит Запад посодействовать в давлении на Москву.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "международных партнёров" ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Навального. Стоит напомнить, что по сей день, кроме голословных обвинений в адрес России касательно блогера, ничего не было заявлено, однако Киев уже просит поспешить с санкциями.
"…Наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике Российской Федерации, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну", - сказал Кулеба, отметив, что как инструмент нужно использовать санкции и "пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток - 2".
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