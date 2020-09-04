Не Минск, так Навальный: Киев уговаривает Запад на антироссийские санкции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "международных партнёров" ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Навального. Стоит напомнить, что по сей день, кроме голословных обвинений в адрес России касательно блогера, ничего не было заявлено, однако Киев уже просит поспешить с санкциями.

"…Наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике Российской Федерации, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну", - сказал Кулеба, отметив, что как инструмент нужно использовать санкции и "пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток - 2".