Не менее 60% сотрудников сферы услуг: в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников. Меры касаются работающих в сфере торговли, услуг, транспорта, медицины, образования и ЖКХ, а также работников театров, кинотеатров, концертных залов, детских комнат, организаторов массовых мероприятий.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Речь идёт о сотрудниках торговли, услуг, транспорта, медицины и ЖКХ, а также представителях театров, кинотеатров, концертных залов, работниках детских комнат, различных массовых мероприятий, тружениках сферы образования, социальной защиты и других.

Отмечается, что перед руководителями организаций поставлена задача привить не менее 60% сотрудников. К 15 июля — первым компонентом вакцин, а к 15 августа — вторым.

«Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Москве оценивается как неблагополучная. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста, от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%», — говорится в постановлении.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе «драматической». Градоначальник подчеркнул, что уровень заболеваемости в столице находится на уровне прошлогодних пиков.

«За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжёлой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что вакцинация — личное дело каждого до тех пор, пока человек не появляется в общественных местах. Он подчеркнул, что в целях выполнения постановления главного санитарного врача до 1 июля в Москве создадут необходимую информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

«Мы просто обязаны сделать всё, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжёлое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — подчеркнул Собянин.

Добавим, что обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан также ввели власти Московской области.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что намерений по введению повсеместной вакцинации в России нет.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт», — сказал он.

«Единственный выход из ситуации»

Остановить распространение коронавирусной инфекции и предотвратить новые вспышки заболевания может только обязательная вакцинация. Такое мнение ранее высказал главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный. Но то, что она должна регулироваться, исходя из тех 15 млн (вакцинированных в России. — RT), которые вы озвучили, видимо, это очевидно», — сказал он.

Как отметил Проценко, идея вакцинации состоит в том, чтобы «организм был готов столкнуться с инфекцией, а не предотвратить её».

«Если вы не вакцинированы, вирус попадает, проходит 14 дней, прежде чем иммунная система ответила. Эти 14 дней — это катастрофа... Вакцинация позволит в случае инфицирования легче пережить факт болезни. Но не способна на 100% защитить», — сказал он.

Проценко также подчеркнул, что низкие темпы вакцинации от коронавируса приводят к тому, что COVID-19 активнее мутирует: «Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого (для появления новых штаммов. — RT) — передача, увеличение контагиозности».

При этом, по его словам, инкубационный период коронавируса сократился до четырёх-пяти дней.

Он также отметил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве стало отсутствие необходимого числа вакцинированных, общая расслабленность населения, «фееричное» отношение к ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

«Наверное, люди правда очень устали. Всё это по совокупности дало вот этот взрыв, назовите это третьей волной. Это произошло, это факт», — заявил Проценко.

По его словам, в ГКБ №40 каждый день поступает более 200 пациентов, что больше, чем в пиковые дни в первые две волны распространения COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин указывал, что в последние дни в столице наблюдается «взрывной рост диагностики COVID-19» — увеличение суточного прироста примерно на 80%. При этом на 70% возросло число поступивших в стационары пациентов, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.

16 июня заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила об открытии трёх КТ-центров по диагностике коронавируса — они развёрнуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 (филиал №1) и городской поликлиники №22.

«Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационар», — приводит её слова РИА Новости.

Ситуация с COVID-19 в России

За последние сутки в России показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 13 397. По числу выявленных случаев лидируют Москва (5782), Московская область (1187) и Санкт-Петербург (927).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 249 990 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа выздоровели 10 256 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 828 500. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 396 пациентов. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 127 576 человек.

Как считают математики из Санкт-Петербургского государственного университета, нынешний пик заболеваемости придётся на середину июля, а число активных больных с диагнозом «коронавирус» составит 580 тыс. человек, что превзойдёт показатели январского пика (560 тыс. человек).

«Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тыс.», — цитирует газета «Известия» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова.

Вместе с тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об обнаружении в Москве новой мутации SARS-CoV-2 — изменённого индийского штамма коронавируса.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и изменённый индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность «Спутника V» к этим штаммам», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом Гинцбург заметил, что, получив вакцину «Спутник V», человек будет защищён от индийского штамма.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на исследование центра им. Гамалеи сообщил, что «Спутник V» более эффективен против варианта коронавируса «Дельта», впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, чьи результаты исследования опубликованы к данному моменту.

Одним из заболевших COVID-19 оказался глава Республики Коми Владимир Уйба. Он записал видеообращение из палаты республиканской инфекционной больницы, сообщив, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжёлой форме», — сказал он.

Его коллега, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём Telegram-канале сообщил, что вместе с супругой сделал прививку от коронавируса.

«Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся COVID-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах. Медики подтверждают, что только вакцинация эффективно помогает организму избежать сложного протекания болезни. Поэтому прошу вас не пренебрегать возможностью защитить себя и своих близких и родных», — написал он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил запросы Генпрокурору и министру внутренних дел России с призывом провести проверку фактов предоставления нелегальных услуг по продаже в интернете сертификатов о прививке от COVID-19. Ранее в СМИ и соцсетях появились соответствующие материалы.

«Учитывая фиксируемый рост числа заразившихся коронавирусом в июне 2021 года, а также недостаточные темпы вакцинации в стране, развитие «чёрного» рынка поддельных сертификатов о вакцинации и занесение информации о прививке в федеральный регистр вакцинированных приобретает характер угрозы государственным интересам и безопасности россиян», — говорится в документе.