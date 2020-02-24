Не менее 30 пострадавших: что известно о наезде автомобиля на толпу во время карнавала в Германии

В Германии в городе Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального шествия. По предварительным данным, пострадали более 30 человек, некоторые получили серьёзные ранения. Местные СМИ сообщили, что нападавший — гражданин ФРГ. Издание Die Welt со ссылкой на правоохранительные органы уточнило, что водитель автомобиля намеренно направил его на людей, однако сделал это не по политическим мотивам.

В Германии в городе Фолькмарзен во время карнавального шествия автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Инцидент произошёл в 14:30 по местному времени (16:30 мск), когда жители города вышли на карнавал, посвящённый «Розовому понедельнику».

По словам очевидцев, водитель объехал ограждение и, столкнувшись с людьми, проехал ещё около 30 метров, прежде чем остановился, передаёт телеканал ARD.

Свидетели рассказали, что водителю на вид было от 20 до 30 лет. Кроме того, очевидцы заявляют, что у них возникло ощущение, что автомобиль прицельно ехал на детей. В свою очередь, газета Bild со ссылкой на полицию сообщила, что нападавшим оказался 29-летний гражданин Германии.

«Это было прекрасное карнавальное шествие, и как только оно стало подходить к концу, я увидел мигалку и услышал сирену. Ко мне навстречу шли плачущие люди. В основном на улице лежали раненые дети, но также взрослые. Ко мне подошли дети и сказали, что каждый раз, когда машина переезжала человека, раздавались звуки: «Чпок, чпок, чпок», — рассказал изданию Bild глава местной администрации доктор Райнхард Кубат.

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По последним данным, пострадали около 30 человек, некоторые из них получили серьёзные травмы. Водитель автомобиля арестован. Точные мотивы его поступка пока неизвестны.

После произошедшего региональная полиция сообщила, что все карнавалы в немецкой федеральной земле Гессен отменены из предосторожности.

«Все проходящие в Гессене карнавальные шествия в свете этого (инцидента в Фолькмарзене. — RT) отменены из предосторожности. Это касается также и без того почти оконченного шествия в Кидрихе», — сообщило управление полиции Западного Гессена в Twitter.

В то же время издание Die Welt со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что водитель автомобиля намеренно направил его на людей, однако сделал это не по политическим мотивам.

«Мы не исходим из того, что это теракт. Мы исходим из того, что это преднамеренное преступление», — сообщил сотрудник полиции.

Тем не менее в региональном Министерстве внутренних дел заявили, что «в настоящее время нельзя исключать версию теракта». Расследование случившегося взяла на себя генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, передаёт ТАСС.

Владелец местной аптеки Гюнтер Беттрих рассказал изданию Die Welt, что в момент инцидента его сотрудники «видели, как людей подбрасывало в воздух». Он добавил, что на центральной улице возникла паника, раненые люди лежали на земле.

Местная полиция призвала избегать любых спекуляций по поводу трагедии, особенно в социальных сетях. Правоохранительные органы также попросили свидетелей произошедшего не выкладывать в интернет фото и видео нападения, а присылать их полиции на специальный информационный портал.

Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне, в свою очередь, сообщило, что выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.

«В городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен) 24.02.2020 водитель грузовика въехал в участников карнавального шествия. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершённого преступления», — говорится в сообщении.

Фолькмарзен — небольшой город с населением около семи тысяч человек на севере Гессена, он расположен в 25 километрах от города Кассель.

Напомним, в январе похожий инцидент произошёл в Италии, когда пьяный водитель врезался в толпу, в результате чего погибли шесть человек, ещё 11 пострадали. Все погибшие были молодыми туристами из Германии. Водитель врезался в них ночью, когда они направлялись к своему автобусу. В полиции сообщили, что мужчина был пьян и ехал на большой скорости.

Также в октябре в Великобритании суд вынес приговор выходцу из Судана Салиху Хатеру, который в августе 2018 года совершил наезд на пешеходов у здания Вестминстерского дворца в Лондоне. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

«Мужчина, наехавший на нескольких людей за пределами здания британского парламента в попытке «убить как можно больше людей», был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в покушении на убийство», — говорится в сообщении.