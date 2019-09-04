«Не менее 3 млн снарядов»: болгарская журналистка раскрыла схемы США по поставке оружия в Сирию и Йемен

США сформировали засекреченную оперативную группу под названием Smoking Gun для переправки оружия в Йемен и Сирию. Об этом говорится в исследовании болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой. Она утверждает, что Вашингтон под прикрытием других программ переправил по меньшей мере 3 млн реактивных и миномётных снарядов с Балкан на Ближний Восток. По словам журналистки, боеприпасы, которые США покупали для нужд афганской армии, оказались в руках террористов. Ранее в МИД Сирии заявили, что США поставляют оружие ИГ*, используя при этом третьи страны, в том числе балканские государства. Как отметили эксперты, Соединённые Штаты не в первый раз уличили в связях с боевиками.

В 2017 году в Хорватии была развёрнута засекреченная оперативная группа США под названием Smoking Gun, говорится в новом исследовании болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой. По её словам, при помощи этой группы Вашингтон обеспечивал поставки оружия в Йемен и Сирию под прикрытием других программ.

«Эти документы впервые раскрывают существование засекреченной американской оперативной группы Smoking Gun, которая была развёрнута в Хорватии в 2017 году. Она переправляла оружие из Хорватии в Сирию через Катар», — сказала Гайтанджиева в интервью RT.

По её словам, речь идёт о группе, работающей под эгидой US SOCOM (Командование сил специальных операций США). Журналистка утверждает, что усилиями группы была сформирована целая сеть международных поставок оружия с участием таких государств, как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

В её распоряжении оказался ряд документов, предельно подробно описывающих процедуру покупки боеприпасов подрядчиками правительства США на восточноевропейских оружейных заводах. По её словам, в этих процессах участвуют американские фирмы Sierra Four Industries, Orbital ATK, Global Ordnance и UDC.

Так, внимание журналистки привлёк кадр из пропагандистского ролика ИГ, подготовленного ячейкой в Йемене и опубликованного в июле 2019 года. В одном из эпизодов на экране появляются 82-миллиметровые миномётные снаряды с отчётливо различимой маркировкой M74 HE KV lot 04/18.

Первые пять символов относятся к типу боеприпаса, а литеры KV, как утверждает Гайтанджиева, указывают на место изготовления снаряда. По её информации, K — это сербский оружейный завод Krusik, а V означает Valjevo, то есть город Валево, в котором расположено предприятие.

В свою очередь, цифровое обозначение 04/18 — это принадлежность к партии (04) и год выпуска (2018). Именно эти цифры и символы позволили отследить путь к изготовителю снаряда и сделке по его приобретению, сообщила журналист.

Она привела копии документа, согласно которому американский подрядчик Alliant Techsystems, получающий финансирование от государства, приобрёл у государственной сербской компании Jugoimport SDPR партию из 10 500 снарядов M74HE с маркировкой 04/18. Как следует из публикации Гайтанджиевой, накладная на соответствующую поставку была оформлена 12 февраля 2018 года.

© Скриншот с видео ИГ*, опубликованный на сайте armswatch.com

«Для нужд правительства США»

Кроме того, согласно имеющимся у журналистки материалам, в начале 2017 года Alliant Techsystems приобрела у сербских Krusik и Jugoimport SDPR более 105 тыс. 82-миллиметровых снарядов с формулировкой «для нужд правительства США». Сумма сделки составила $8 043 975.

Адресом доставки в этой сделке было указано принадлежащее государству помещение на территории США в штате Миссури. Однако, как отмечает Гайтанджиева, в ходе обмена документами между сторонами адрес был изменён, и снаряды потребовалось отправить на склад боеприпасов Афганской национальной армии, расположенный на территории этой страны.

В документах также фигурирует поставка боеприпасов и оружия из Болгарии. Журналистка отметила, что на кадрах роликов ИГ в Йемене видны штурмовые винтовки AR-SF болгарского оружейного завода Arsenal.

В дополнение к этому она обратила внимание на расхождения в суммах контрактов по покупке оружия из Сербии. Так, в контракте между американской Sierra Four Industries и сербским оружейным заводом Krusik указана стоимость сделки $7 841 910. Вместе с тем в реестре госконтрактов США эта же транзакция оказалась почти на $4,5 млн дороже и составила $12 417 458.

«Сербские миномётные снаряды, производимые на заводе Krusik, часто можно заметить в руках сирийских боевиков, в том числе в пропагандистских видеоматериалах, публикуемых группировкой «Фронт ан-Нусра»** (подразделение «Аль-Каиды»*** в Сирии было переименовано в «Фатх аш-Шам»)», — говорится в расследовании.

Автор также указывает, что в марте 2019 года в сирийском городе Эль-Хула на подземном складе были обнаружены миномётные снаряды, произведённые на заводе Krusik в Сербии. Боеприпасы нашли в помещении, которым пользуются местные вооружённые группировки.

Отметим, что об американских поставках оружия в Сирию говорил официальный Дамаск. В марте на эту тему высказался первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.

«Очевидно, что Соединённые Штаты и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, такие как, например, восточноевропейские страны, Украина, балканские страны, чтобы подпитывать оружием группировки «Фронт ан-Нусра» и ИГИЛ», — приводит РИА Новости его слова.

В свою очередь, российская сторона неоднократно высказывалась на тему нежелательности присутствия «Фронта ан-Нусра» и отмечала возможные связи этой организации с США. Так, в июле глава МИД Сергей Лавров предостерёг Вашингтон от намерений вывести запрещённую организацию из списка террористов.

«У нас есть основания полагать, что эта политика отражает желание Соединённых Штатов сохранить «Джабхат ан-Нусру», перевести её из террористической структуры де-факто в процесс политического урегулирования, сделать её одним из участников этого процесса, что, на мой взгляд, является миной замедленного действия», — приводит слова министра РИА Новости.

Комментируя эти обстоятельства в беседе с RT, политолог, востоковед Каринэ Геворгян отметила, что о фактах обнаружения оружия американского происхождения у террористов ранее сообщала и российская сторона.

«О том, что американское вооружение попадает в руки террористов, в открытую говорила российская сторона, потому что оно обнаруживалось в том числе военными сирийской армии, после того как они брали те или иные административные единицы на территории Сирии, это было очевидно», — отметила Геворгян.

Под военными позывными

По информации Гайтанджиевой, для транспортировки оружия США пользуются услугами нескольких компаний, среди которых упоминаются азербайджанский государственный авиаперевозчик Silk Way Airlines. Автор расследования утверждает, что самолёты оставляли груз на базе Инджирлик в Турции, которой пользуются военные из США. Далее воздушные суда направлялись к пункту назначения пустыми.

Помимо этого, в схемах по транспортировке оружия участвовали американские компании Atlas Air и Kalitta Air. Это крупные подрядчики Пентагона, располагающие госконтрактами на перемещение опасных грузов, сообщила Гайтанджиева.

По её данным, оба этих перевозчика летали под гражданскими позывными до хорватского аэропорта Риека, а оттуда направлялись на базу в Катар уже под военными позывными. Автор расследования оценивает стоимость одного рейса в Катар в $1 млн бюджетных средств из казны США. Журналистка также отметила, что в некоторых случаях под одними и теми же номерами рейсов в разные даты летали разные суда и отследить их не представляется возможным.

Она обратила внимание на то, что некоторые подрядчики правительства США — в частности, фирма Mil Spec Industries, совершающая сделки с оружейными компаниями Восточной Европы, — просят сербские компании удалять маркировку с их названием на грузах.

«По меньшей мере 3 млн реактивных и миномётных снарядов было переправлено в Сирию или Йемен. Различные программы Пентагона использовались в качестве прикрытия для поставок этого оружия», — подчеркнула Гайтанджиева в интервью RT.

Как отметил в беседе с RT профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин, Соединённые Штаты традиционно играют в игру «хорошие террористы и плохие террористы».

«Кто такие «хорошие террористы»? Это те, которые выступают на стороне США. Как правило, конечно, они их не называют террористами. Они их называют или rebels, то есть повстанцы, или freedom fighters, так называемые борцы за свободу», — рассказал эксперт.

Вместе с тем, отметил Домрин, когда «борцы за свободу» оказываются врагами США, то Вашингтон сразу относит их к террористам, хотя речь идёт об одних и тех же людях.

«Это просто некая «родовая травма» внешней политики Соединённых Штатов», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.