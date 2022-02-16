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Не менее 295 трупов: В Донбассе нашли 5 массовых захоронений. СК России завёл дело
16 февраля 2022, 20:55 • 261 • Политика
СК после обнаружения массовых захоронений жителей Донбасса возбудил дело. Среди останков найдены тела женщин разного возраста, отметили в ведомстве.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как на территории ДНР и ЛНР было обнаружено пять массовых захоронений мирных жителей. Подробностями поделились в пресс-службе СК.
Речь идёт о массовых захоронениях, обнаруженных в августе - октябре 2021 года. Одно из них располагалось на территории ДНР в город Снежном, а ещё четыре - в городе Первомайске, посёлках Славяносербск и Видное-1 и селе Верхнешевыревка в ЛНР.
- говорится в сообщении СК.
Отмечается, что среди останков найдены тела женщин разного возраста. В связи с находками СК возбудил уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на до 20 лет.
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