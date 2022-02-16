Не менее 295 трупов: В Донбассе нашли 5 массовых захоронений. СК России завёл дело

СК после обнаружения массовых захоронений жителей Донбасса возбудил дело. Среди останков найдены тела женщин разного возраста, отметили в ведомстве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как на территории ДНР и ЛНР было обнаружено пять массовых захоронений мирных жителей. Подробностями поделились в пресс-службе СК.

Речь идёт о массовых захоронениях, обнаруженных в августе - октябре 2021 года. Одно из них располагалось на территории ДНР в город Снежном, а ещё четыре - в городе Первомайске, посёлках Славяносербск и Видное-1 и селе Верхнешевыревка в ЛНР.

Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований в 2014 году,

- говорится в сообщении СК.

Отмечается, что среди останков найдены тела женщин разного возраста. В связи с находками СК возбудил уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на до 20 лет.