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Не маслом единым: как Россия и Греция вместе борются с кризисом

24 марта 2021, 22:55  •  73 • Политика
На фоне ухудшения европейско-российских отношений Афины остаются для Москвы «островком», выступающим против санкционной политики и положительно оценивающим отечественные вакцины, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты по итогам визита премьер-министра РФ в Грецию. Он провел переговоры со своим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Оба государства заинтересованы в поддержании дружественных связей, чтобы преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией. Как сообщили «Известиям» в Минэке, товарооборот между двумя странами в 2020 году сократился примерно на треть. По словам Михаила Мишустина, сейчас на повестке дня соглашения в таких ключевых областях, как информационные технологии, связь, коммуникации и здравоохранение. После переговоров Кириакос Мицотакис заявил, что надеется на договоренность с РФ о признании сертификатов о вакцинации.

Непредвзятый подход

Некогда весьма популярные греческие курорты в 2020 году остались почти пусты. Сокращение потока российских туристов было связано прежде всего с санитарными ограничениями и приостановкой регулярного авиасообщения, напомнили «Известиям» в пресс-службе посольства РФ. Однако после начала масштабной вакцинации по всему миру ситуация постепенно улучшается. Накануне визита Михаила Мишустина в Афины по случаю празднования 200-летия начала национально-освободительной революции Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян до 4 тыс. в неделю вместо прежних 500. Впрочем, с 14 мая страна готова и вовсе открыть границы для туристов, но только если у них есть прививки, антитела или отрицательные тесты на COVID-19.
Упадок туризма, как и в целом экономики, сильно ударил по торговым отношениям двух стран. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития РФ, по итогам прошлого года объем российско-греческого товарооборота уменьшился по сравнению с 2019-м на 35,1% и составил $2,7 млрд. При этом отечественный экспорт достиг лишь $2,5 млрд (упав на 36,5%), а импорт из Греции — $222,7 млн (сократившись на 13,6%). В результате положительное сальдо России в торговле с Грецией равнялось $2,2 млрд.
Фото: ТАСС/DPA/Socrates Baltagiannis
Хотя страна постепенно возвращается к привычной жизни и готовится принимать туристов, пока в ней всё еще действует комендантский час, а за отсутствие масок штрафуют на €300. Как российские, так и греческие политики не стали нарушать правила и использовали средства индивидуальной защиты.
— Прежде всего хотел бы вам передать самые теплые приветы и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Российско-греческие отношения базируются на особой исторической, культурной и духовной близости народов. В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе. Это наше общее наследие, которым мы все дорожим. Два века тому назад были установлены наши дипломатические отношения, — заявил Михаил Мишустин во время переговоров с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
На повестке у правительств двух стран прежде всего вопросы в области здравоохранения, коммуникаций и информационных технологий, а также в целом комплексное развитие отношений, отметил российский премьер. В свою очередь, Кириакос Мицотакис обратил внимание на архитектуру европейской безопасности, в которой, по его мнению, значительную роль играет Россия. Эта система должна основываться не на антагонизме, а на сотрудничестве, подчеркнул он.
Михаил Мишустин и мэр Афин Костас Бакояннис на церемонии награждения
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
В греческой столице Михаила Мишустина наградили Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение страны. Кроме того, премьер встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и обсудил развитие отношений двух стран.

Открыты к диалогу

Несмотря на то что Греция в составе ЕС, она очень дружественно настроена по отношению к России, заявила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Афины не так рьяно выполняли санкции, как все остальные члены объединения. Однако действовать обособленно от союза Афинам крайне сложно. Эта страна не диктует условия, а сама находится в зависимости от политики Брюсселя, особенно в финансовом плане. Но если у нее есть возможность быть нейтральной или поддерживать Россию, то она зачастую старается это делать, — считает политик.
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Особенно наглядно противоречия в европейско-российских отношениях проявились во время обсуждения вакцин от коронавируса. Многие в союзе положительно оценили российские препараты, однако позднее некоторые европейские страны выступили против их использования, напомнила Светлана Журова. Однако Греция придерживается по этому вопросу нейтральной позиции и признает отечественный «Спутник V» наравне с европейскими препаратами. После визита Михаила Мишустина могут начаться переговоры о поставках российских вакцин в Грецию, считает она. К слову, премьер страны уже заявил, что надеется на договоренность с РФ о признании сертификатов о вакцинации.
Хотя сейчас двусторонние отношения развиваются в позитивном ключе, в недавнем прошлом всё было не так радужно, сказал «Известиям» руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин. Сотрудничество резко затормозило в 2018 году, когда Афины выслали российских дипломатов, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела и в попытке подорвать национальную безопасность. Ответная реакция Москвы последовала незамедлительно. Странам, по мнению эксперта, также сложно найти компромисс в энергетической сфере. Греция активно развивает проекты, которые конкурируют с российскими, — например, Трансадриатический и Восточно-Средиземноморский трубопроводы.
Проблемы периодически появляются, однако есть и взаимные симпатии, особенно среди обычных граждан. Согласно опросам Eurobarometer, отношение населения Греции к России значительно лучше, чем в других странах ЕС. Развиваются проекты в области гуманитарного сотрудничества. Например, 2021-й стал перекрестным годом истории, — напомнил эксперт.
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В приоритете российских политиков в этом году будет восстановление экономических показателей двусторонней торговли до уровня 2019 года, сообщил «Известиям» первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. В сферах, которые не касаются Евросоюза, позиции Москвы и Афин сходятся, что дает шанс на плодотворное сотрудничество.

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