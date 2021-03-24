Не маслом единым: как Россия и Греция вместе борются с кризисом

На фоне ухудшения европейско-российских отношений Афины остаются для Москвы «островком», выступающим против санкционной политики и положительно оценивающим отечественные вакцины , заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты по итогам визита премьер-министра РФ в Грецию . Он провел переговоры со своим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Оба государства заинтересованы в поддержании дружественных связей, чтобы преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией . Как сообщили «Известиям» в Минэке, товарооборот между двумя странами в 2020 году сократился примерно на треть. По словам Михаила Мишустина, сейчас на повестке дня соглашения в таких ключевых областях, как информационные технологии, связь, коммуникации и здравоохранение. После переговоров Кириакос Мицотакис заявил, что надеется на договоренность с РФ о признании сертификатов о вакцинации .

Непредвзятый подход

Некогда весьма популярные греческие курорты в 2020 году остались почти пусты. Сокращение потока российских туристов было связано прежде всего с санитарными ограничениями и приостановкой регулярного авиасообщения, напомнили «Известиям» в пресс-службе посольства РФ. Однако после начала масштабной вакцинации по всему миру ситуация постепенно улучшается. Накануне визита Михаила Мишустина в Афины по случаю празднования 200-летия начала национально-освободительной революции Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян до 4 тыс. в неделю вместо прежних 500 . Впрочем, с 14 мая страна готова и вовсе открыть границы для туристов, но только если у них есть прививки, антитела или отрицательные тесты на COVID-19.

Упадок туризма, как и в целом экономики, сильно ударил по торговым отношениям двух стран. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития РФ, по итогам прошлого года объем российско-греческого товарооборота уменьшился по сравнению с 2019-м на 35,1% и составил $2,7 млрд . При этом отечественный экспорт достиг лишь $2,5 млрд (упав на 36,5%), а импорт из Греции — $222,7 млн (сократившись на 13,6%). В результате положительное сальдо России в торговле с Грецией равнялось $2,2 млрд.

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Хотя страна постепенно возвращается к привычной жизни и готовится принимать туристов, пока в ней всё еще действует комендантский час, а за отсутствие масок штрафуют на €300. Как российские, так и греческие политики не стали нарушать правила и использовали средства индивидуальной защиты.

— Прежде всего хотел бы вам передать самые теплые приветы и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Российско-греческие отношения базируются на особой исторической, культурной и духовной близости народов. В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе . Это наше общее наследие, которым мы все дорожим. Два века тому назад были установлены наши дипломатические отношения, — заявил Михаил Мишустин во время переговоров с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

На повестке у правительств двух стран прежде всего вопросы в области здравоохранения, коммуникаций и информационных технологий, а также в целом комплексное развитие отношений, отметил российский премьер . В свою очередь, Кириакос Мицотакис обратил внимание на архитектуру европейской безопасности, в которой, по его мнению, значительную роль играет Россия. Эта система должна основываться не на антагонизме, а на сотрудничестве, подчеркнул он.

Михаил Мишустин и мэр Афин Костас Бакояннис на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

В греческой столице Михаила Мишустина наградили Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение страны. Кроме того, премьер встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и обсудил развитие отношений двух стран .

Открыты к диалогу

Несмотря на то что Греция в составе ЕС, она очень дружественно настроена по отношению к России, заявила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова .

— Афины не так рьяно выполняли санкции, как все остальные члены объединения. Однако действовать обособленно от союза Афинам крайне сложно . Эта страна не диктует условия, а сама находится в зависимости от политики Брюсселя, особенно в финансовом плане. Но если у нее есть возможность быть нейтральной или поддерживать Россию, то она зачастую старается это делать, — считает политик.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Особенно наглядно противоречия в европейско-российских отношениях проявились во время обсуждения вакцин от коронавируса . Многие в союзе положительно оценили российские препараты, однако позднее некоторые европейские страны выступили против их использования, напомнила Светлана Журова. Однако Греция придерживается по этому вопросу нейтральной позиции и признает отечественный «Спутник V» наравне с европейскими препаратами . После визита Михаила Мишустина могут начаться переговоры о поставках российских вакцин в Грецию, считает она. К слову, премьер страны уже заявил, что надеется на договоренность с РФ о признании сертификатов о вакцинации.

Хотя сейчас двусторонние отношения развиваются в позитивном ключе, в недавнем прошлом всё было не так радужно, сказал «Известиям» руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин . Сотрудничество резко затормозило в 2018 году, когда Афины выслали российских дипломатов, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела и в попытке подорвать национальную безопасность. Ответная реакция Москвы последовала незамедлительно. Странам, по мнению эксперта, также сложно найти компромисс в энергетической сфере. Греция активно развивает проекты, которые конкурируют с российскими, — например, Трансадриатический и Восточно-Средиземноморский трубопроводы.

— Проблемы периодически появляются, однако есть и взаимные симпатии, особенно среди обычных граждан. Согласно опросам Eurobarometer, отношение населения Греции к России значительно лучше, чем в других странах ЕС . Развиваются проекты в области гуманитарного сотрудничества. Например, 2021-й стал перекрестным годом истории, — напомнил эксперт.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem