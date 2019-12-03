«Не люди потерялись, а государство»: в России ответили на слова Зеленского о жителях Донбасса

В России ответили на слова украинского президента Владимира Зеленского, который назвал жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, «потерявшимися». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что из-за финансовой и социальной блокады жители ЛНР и ДНР захотели получить второе гражданство. В Совфеде считают, что реакция населения востока Украины закономерна, так как на протяжении последних лет именно Москва сотрудничала с этим регионом. По мнению экспертов, Зеленский такими заявлениями только усугубляет разрыв между Киевом и республиками Донбасса.

В России отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии доверия к опросам, согласно которым большинство жителей самопровозглашённых республик Донбасса заявляют, что хотят жить в России.

Ранее в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza Зеленский подчеркнул, что часть жителей Донбасса «потерялись».

«Что касается тех, кто потерялся: когда кто-либо имеет украинский паспорт и вдобавок к нему берёт ещё и российский паспорт, рассчитывая на социальную помощь от обеих сторон, — этот человек заблуждается», — сказал президент Украины.

Он также разделил население Донбасса на три условные категории: тех, кто «за Украину» и «за Россию», и тех, кто «потерялся». При этом Зеленский заявил, что не верит в опросы, согласно которым большинство жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР стремятся жить в России.

«Сейчас распространяется опрос, согласно которому большинство проживающего там населения хочет жить в России. Это неправда», — заявил Зеленский.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, украинские власти собственной политикой вынудили жителей Донбасса стремиться к получению российского гражданства.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — написала она на своей странице в Facebook.

«А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишённые всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства», — подчеркнула она.

Представитель МИД России напомнила, что Киев не проводил ни президентских, ни парламентских выборов в Донбассе.

Если Зеленский стремится разобраться с тем, чего действительно хочет население Донбасса, ему следует соблюдать минские договорённости, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Зеленскому необходимо выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были задуманы и согласованы. Тогда будет понятно, чего действительно хочет народ Донбасса. И ЛНР, и ДНР хотят быть с Россией. Республики сотрудничают с Россией, получают от нас помощь. То есть их выживание все эти годы зависело именно от позиции России», — сказал он в беседе с RT.

Reuters

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Называть жителей Донбасса «потерявшимися» неправильно, так как эти люди сознательно отвернулись от проводимой Киевом политики, отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Никто не ходит по домам и не предлагает российские паспорта пачками — люди сами записываются, сами выстаивают очереди, чтобы получить этот документ. Эта позиция вызвана непрекращающейся уже пять лет гражданской войной и каким-то остервенением официального Киева к своим же гражданам, которые имеют другие политические взгляды, — сказал он в беседе с RT. — Называть этих людей потерявшимися — заблуждение, так как они не потерялись, а сознательно ушли от сегодняшней украинской политики».

«Колоссальная ошибка Зеленского»

Украинский институт будущего и «Зеркало недели. Украина» провели социологическое исследование на территории ЛНР и ДНРв период с 7 по 31 октября. Выборка составила 1606 человек — примерно по 800 человек в каждой из самопровозглашённых республик.

Согласно результатам исследования, 50,9% населения этих районов считают, что ЛНР и ДНР должны войти в состав России. Ещё 13,4% тоже хотят вхождения своего региона в состав РФ, но «с особым статусом». Таким образом, 64,3% населения республик видят будущее своего региона в составе РФ.

Быть в составе Украины на тех условиях, что были в прошлом, хотят лишь 5,1%, на «особых условиях» — ещё 13,4%. Таким образом, своё будущее с Украиной связывают меньше одной пятой населения ДНР и ЛНР — 18,5%.

У 7,4% жителей на момент исследования уже был российский паспорт, ещё 14,8% рассматривали возможность его получения. О том, чтобы стать гражданином России, задумывались 34,2%. Таким образом, подводят итог исследователи, 56,4% жителей этого региона — потенциальные граждане РФ.

Напомним, что РФ предоставляет российское гражданство жителям ЛНР и ДНР в упрощённом порядке. Если в сентябре паспорта получили 35 тыс. жителей ЛНР и ДНР, то через месяц только представителей Луганской республики с российским гражданством стало более 30 тыс. Однако Украина заявила, что не признаёт эти документы.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что такие показатели общественного мнения в Донбассе стали результатом «зомбирования».

«Не знаю, какая была методология, но могу сказать, что люди там находятся под постоянным информационным давлением. И вот результат», — заявил он.

На Украине продолжают отрицать, что именно боевые действия, экономическая и социальная блокада, которые объявил Киев этому региону, и привели к желанию жителей «сменить страну», констатировали эксперты.

При этом у Зеленского была возможность после прихода к власти скорректировать курс и признать ошибки прошлых властей, напомнил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Мы помним, что именно украинские власти устроили блокаду Донбасса, не давали людям возможность обновить документы. Понятно, что такие действия можно было объяснить тем, что власть на Украине захватили преступники. Но у новой власти после выборов совершенно не было необходимости продолжать ту же линию. Они могли просто назвать вещи своими именами — и это был бы огромный шаг навстречу жителям Донбасса, если бы Зеленский после выборов оправдал надежды населения. Тогда бы события на Донбассе воспринимались совершенно по-другому», — сказал он RT.

По мнению Дудчака, заявления Зеленского лишь осложняют отношения между Киевом и самопровозглашёнными республиками.