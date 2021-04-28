Не личным мнением "перекраивать" Россию: "Хотелки" Хуснуллина жёстко осадили в ЕАО

"Хотелки" зампреда правительства России Марата Хуснуллина жёстко осадили в ЕАО. Как отметил губернатор области Ростислав Гольдштейн, "перекраивать" Россию личным мнением точно нельзя.

По мнению губернатора, решения об объединении с другими субъектами должны принимать местные жители, а не чиновники. Таким образом он отреагировал на предложение зампреда правительства России Марата Хуснуллина.

Накануне зампред заявил, что в нашей стране избыточное количество регионов. По его словам, сейчас в стране неправильное территориальное деление. Он убеждён, что 85 регионов в России не нужны, следует укрупнять территориальные единицы. Политик обмолвился, что озвученное им - только его мнение, а не официальная позиция, согласованная с кабмином.

"Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители", - ответил Гольдштейн на идею Хуснуллина.

"И решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина", - подчеркнул он.

Гольдштейн также напомнил о том, что в ежедневном режиме вопросами региона занимается заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам губернатора, Трутнев с особым отношением и повышенным вниманием относится к проблемам области.