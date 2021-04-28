|
Не личным мнением "перекраивать" Россию: "Хотелки" Хуснуллина жёстко осадили в ЕАО
28 апреля 2021, 08:50 • 47 • Политика
"Хотелки" зампреда правительства России Марата Хуснуллина жёстко осадили в ЕАО. Как отметил губернатор области Ростислав Гольдштейн, "перекраивать" Россию личным мнением точно нельзя.
По мнению губернатора, решения об объединении с другими субъектами должны принимать местные жители, а не чиновники. Таким образом он отреагировал на предложение зампреда правительства России Марата Хуснуллина.
Накануне зампред заявил, что в нашей стране избыточное количество регионов. По его словам, сейчас в стране неправильное территориальное деление. Он убеждён, что 85 регионов в России не нужны, следует укрупнять территориальные единицы. Политик обмолвился, что озвученное им - только его мнение, а не официальная позиция, согласованная с кабмином.
"Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители", - ответил Гольдштейн на идею Хуснуллина.
"И решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина", - подчеркнул он.
Гольдштейн также напомнил о том, что в ежедневном режиме вопросами региона занимается заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам губернатора, Трутнев с особым отношением и повышенным вниманием относится к проблемам области.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 апреля 2021, 13:45
|
25 апреля 2021, 20:20
|
23 апреля 2021, 03:15
|
25 апреля 2021, 12:05
|
21 апреля 2021, 08:10
|
26 апреля 2021, 07:20
|
24 апреля 2021, 04:00