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Не лезь
20 декабря 2019, 19:09 • 123 • Карикатуры
Позицию Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" можно расценивать как "четкое объявление войны" Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
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