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Не лезь

20 декабря 2019, 19:09  •  123 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Позицию Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" можно расценивать как "четкое объявление войны" Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.

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