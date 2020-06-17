Не Курилы, так Сахалин. Политолог Асафов рассказал, как Ельцин чуть не отдал Японии Дальний Восток

Отчуждение Сахалина в сторону Японии. Ельцин точно это обсуждал, Горбачёв - не помню. В таких вопросах всегда есть много факторов. И один из этих факторов - цена, - пояснил Асафов.

Эксперт отметил, что советские и российские лидеры, решая, кому отдать тот или иной кусок земли, руководствовались лишь личными, а не национальными интересами. Их цель - понравиться кому-то, получить личные преференции. И тот факт, что Сахалин и Дальний Восток по-прежнему остаются частью России, свидетельствует лишь о том, что в своё время они не успели договориться, считает политолог. Примечательно, что потерять Россия могла и Калининградскую область, на которую тоже претендовали соседи.

Напомним, что ранее бывший дипломат и эксперт Министерства иностранных дел Финляндии Юкки Сеппинен написал книгу, в которой заявил о том, что Советский Союз в годы перестройки едва не отдал Выборг, который якобы был не нужен Москве. Город не стал финским только из-за того, что местная власть не воспользовалась ситуацией. Впрочем, представители "Горбачёв-фонда" это заявление опровергли, назвав его выдумкой и fake news.