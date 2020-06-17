|
Не Курилы, так Сахалин. Политолог Асафов рассказал, как Ельцин чуть не отдал Японии Дальний Восток
17 июня 2020, 19:00 • 49 • Политика
Россия в своё время чуть не отдала Японии Сахалин, рассказал Царьграду политолог и журналист Александр Асафов. По его словам, такой вопрос обсуждался во время правления первого президента РФ Бориса Ельцина, однако стороны не сошлись в цене. Поэтому требования Токио не всегда были одинаковыми - не Курилы, так Сахалин.
Эксперт отметил, что советские и российские лидеры, решая, кому отдать тот или иной кусок земли, руководствовались лишь личными, а не национальными интересами. Их цель - понравиться кому-то, получить личные преференции. И тот факт, что Сахалин и Дальний Восток по-прежнему остаются частью России, свидетельствует лишь о том, что в своё время они не успели договориться, считает политолог. Примечательно, что потерять Россия могла и Калининградскую область, на которую тоже претендовали соседи.
Напомним, что ранее бывший дипломат и эксперт Министерства иностранных дел Финляндии Юкки Сеппинен написал книгу, в которой заявил о том, что Советский Союз в годы перестройки едва не отдал Выборг, который якобы был не нужен Москве. Город не стал финским только из-за того, что местная власть не воспользовалась ситуацией. Впрочем, представители "Горбачёв-фонда" это заявление опровергли, назвав его выдумкой и fake news.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2020, 01:00
|
15 июня 2020, 10:00
|
15 июня 2020, 03:00
|
15 июня 2020, 12:00
|
12 июня 2020, 21:00
|
14 июня 2020, 21:00
|
11 июня 2020, 17:00