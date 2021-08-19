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Не корысти ради, а токмо волею незалежной погранслужбы. На Украине отберут у собственников землю

19 августа 2021, 12:20  •  176 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому можно отбирать у граждан этой несчастной страны любые земельные участки вдоль границы. Разумеется, для обустройства границы в целях её безопасности, а вы о чём подумали?
По указу Зеленского украинский кабинет министров должен до конца года обеспечить "комплекс мер" по отчуждению земельных участков вдоль государственной границы и передачу этих участков пограничной службе. Разумеется, в целях обустройства границы. Речь идёт о земельных участках в полосе 30-50 метров от границы. Особо подчёркивается, что передаётся собственность не только на земельные участки но и на расположенные на них объекты, и не только на суше, но и на берегах пограничных рек и прочих водоёмов. Эта земля нужна, если верить указу, чтобы устанавливать пограничные знаки, прорубать просеки и вообще - укреплять государственную границу.
Украина, надо заметить, граничит со многими странами, и некоторые из этих границ, с точки зрения антироссийского правительства, стоит укреплять: границы с Россией, Белоруссией, Молдавией (то есть с русским Приднестровьем). Однако в указе уточнений о том, какие границы нужно укреплять, а какие и так в безопасности, нет. Земельные участки можно отбирать и на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией.
Это логично, потому что безопасность безопасностью, а денежки счёт любят.

Что с того?

Украина - это квазигосударство, у которого есть, собственно, всего две задачи:
Во-первых, служить "АнтиРоссией", то есть служить целям "сдерживания России". Бороться с русскими и русским языком. Вести войну с русскими, которые хотят жить в России. Имитировать для всего остального мира войну с Россией как государством. Делать вид, что существуют какие-то демократические институты, которых якобы не существует в России.
Во-вторых, служить обогащению (за счёт воровства ресурсов, которые ещё остались) тех, кто поставлен Западом рулить этим марионеточным образованием.
Указ президента Зеленского направлен на решение сразу обеих задач. С одной стороны, эксплуатируется всё та же тема "Украина в опасности". Раз она в опасности, значит, надо укреплять границы. Раз надо укреплять границы, значит, земли вдоль границ надо отдавать пограничной страже. Логично же? Не беда, что речь в указе идёт не только о границе с Россией (с которой вроде как война, то ли гибридная, то ли ещё какая), а вообще о границах страны. Главное - безопасность!
С другой стороны, создаются богатейшие возможности для коррупции и, как бы это помягче сказать, пограничной коммерции. Берётся участочек земли вдоль пограничной реки, озера или (так в указе сказано) "другого водоёма"… Море - это ведь водоём, верно? Большой такой водоём. Курортный. И, ничего не скажешь, пограничный. Махнет правительство Украины волшебной палочкой - и любой участок побережья уже в ведении погранслужбы. Для безопасности, разумеется. Нет, пляжи и отели сносить не надо. Наоборот, можно и новые строить… На каких условиях? А это, мил человек-громадянин, как договоришься.
Но и это полбеды, а есть ещё граница в Карпатах. А там, говорят недобрые и, конечно, работающие на враждебную Россию люди, рай для контрабанды. Сигарет там, к примеру, очень много на Украине производится сигарет, которые почему-то попадают в Европу без обычных таможенных формальностей. Погранслужба, для безопасности, должна к этому руку приложить? Нет, ну, может, не должна. Может, просто может. И может, даже и не служба, а отдельные представители, под контролем, предположим, офиса президента. Предположение, не более чем предположение. Но - выгодное.
Вот такие выгодные предположения, о которых говорят на русском языке и составляют, на самом деле, суть украинской политики.

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