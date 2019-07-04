«Не конфронтация, а развитие сотрудничества»: Путин рассказал об условии для диалога с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его мнению, в таком случае возможно урегулирование конфликта в Донбассе, а также налаживание диалога между Москвой и Киевом. В частности, Зеленскому следует вступить в контакт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР и перестать называть сограждан сепаратистами, указал Путин. Кроме того, российский лидер высказал свою точку зрения о взаимных санкциях ЕС и РФ, а также об обвинениях в адрес Москвы во «вмешательстве» во внутренние дела других стран.

Москва готова вести конструктивный диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским в том случае, если он начнёт выполнять свои предвыборные обещания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Российский лидер напомнил, что Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.

«Да, (урегулирование конфликта и налаживание диалога. — RT) возможно, если Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их», — сказал Путин.

По словам Путина, Зеленскому от прежнего руководства достался «неприглядный багаж»: насильственная украинизация, запрет на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны и межконфессиональный раздор.

Российский лидер отметил, что жители Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.

«И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — сказал Путин.

Отметим, сам Зеленский, хотя и заявляет о намерении урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путём, не намерен вести переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал Зеленский в середине июня.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

В то же время он считает, что Киев уже предпринимает некоторые шаги к урегулированию конфликта. Так, накануне он заявил об этом в ходе встречи со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером в канадском Торонто.

«Свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в трёхсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской», — сказал украинский лидер.

«Вмешательство» РФ в зарубежные выборы

Также Путин прокомментировал ситуацию вокруг расследования «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году.

«Чем всё это закончилось, хорошо известно — пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора — наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе», — отметил российский лидер.

Вместе с тем он обратил внимание на то обстоятельство, что санкции, которые были введены против России под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют.

Путин упомянул, что на фоне недавних выборов в Европарламент также распространялась информация о «российском вмешательстве». Президент предположил, что европейцам пытались подсказать, что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах.

«Да и основная цель их авторов осталась прежней — продолжать демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев», — заключил президент.

Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия РФ и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на континенте.

Россия ввела эмбарго на поставку целого ряда продуктов, произведённых в ЕС, после того как Брюссель наложил санкции на Москву. На фото — производство сыра в Италии

AFP

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Российский лидер также уделил внимание вопросу взаимных санкций между Москвой и Брюсселем. По его словам, первый шаг в этой ситуации должен сделать инициатор этих мер, то есть Евросоюз. После этого Россия сможет отменить ответные меры.

«Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее», — сказал Путин.

Между тем новый глава Европарламента Давид Сассоли накануне заявил, что не видит предпосылок к изменениям в подходе Евросоюза к санкциям против России. По его словам, предложений по пересмотру уже принятых решений нет.

«Решения были приняты в соответствии с демократическими процедурами, — приводит его слова РИА Новости. — Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП».

Отказ от архаичных концепций

Также российский лидер призвал отказаться от «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.

«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных — времён холодной войны — концепций сдерживания, блоковой философии. Система безопасности должна быть единой и неделимой», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что современная система безопасности должна быть основана на принципах межгосударственного общения в соответствии с Уставом ООН, исключающим применение силы и вмешательство во внутренние дела суверенных стран.