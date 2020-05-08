Не компенсировать затраты разрешили авиакомпаниям, а теперь и туроператорам: Страдать будут люди

Законопроект внесён в Госдуму и будет рассмотрен 12-15 мая. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, целью инициативы является принятие дополнительных мер обеспечения устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В случае принятия законопроекта кабинет министров получит право при ЧС или угрозе её возникновения, а также при введении режима повышенной готовности изменять порядок, сроки и условия возврата туристам средств, которые были внесены при бронировании жилья. Правительство сможет разрешать туроператорам не возвращать людям деньги, а предоставлять ваучеры, гарантирующие равнозначное путешествие.

Этими полномочиями правительство будет наделено и в том случае, если другая страна ограничит въезд иностранцев или же там возникнет угроза жизни и здоровью путешественников.