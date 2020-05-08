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Не компенсировать затраты разрешили авиакомпаниям, а теперь и туроператорам: Страдать будут люди

08 мая 2020, 14:10  •  48 • Политика
Правительство России 7 мая одобрило законопроект, по которому туроператорам разрешили не компенсировать затраты клиентам. Вместо этого в случае чрезвычайной ситуации они должны гарантировать другое путешествие в более благоприятное время. Ранее такое разрешение было выдано авиакомпаниям. Страдать всё равно будут обычные люди.
Законопроект внесён в Госдуму и будет рассмотрен 12-15 мая. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, целью инициативы является принятие дополнительных мер обеспечения устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В случае принятия законопроекта кабинет министров получит право при ЧС или угрозе её возникновения, а также при введении режима повышенной готовности изменять порядок, сроки и условия возврата туристам средств, которые были внесены при бронировании жилья. Правительство сможет разрешать туроператорам не возвращать людям деньги, а предоставлять ваучеры, гарантирующие равнозначное путешествие.
Этими полномочиями правительство будет наделено и в том случае, если другая страна ограничит въезд иностранцев или же там возникнет угроза жизни и здоровью путешественников.

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